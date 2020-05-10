Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Замечу еще, что все эти тролли родом из "человеконенавистнического СССР", где в среднем на семью было по 2,3 ребенка вместо сегодняшних 1,4
Більша кількість дітей - це ознака ще феодального суспільства. в якому не варто було чекати допомоги від Держави на старість . а тому чим більше дітей-тим довше проживеш. Як приклад
Одним из важнейших показателей является среднее количество родившихся детей на одну женщину. В Российской Империи он был равен примерно 5,93 ребёнка на семью
То що ольгінцю? Як прокоментуєш , що в твоєму любимому совку було 2,3 на сімю.а в російській імперії 5,93....
Щось ти в останній час зовсім поганим став.напевно перепрацьовуєш , бо 200 робочих годин в ольгіно або раша тудей - вже не дають навіть прожиткового рівня заробити. Шкода мені тебе - бери приклад з нижнєгородця...самозабанся...дивишся і психіка збережеться. а заробляти зможеш потіснивши двірників-гастарбайтерів у москві.
Неоценимую помощь республике оказали и советские лётчики и танкисты
Основные надежды были возложены им на новейшие скоростные советские танки БТ-5
28 октября в бой вступили советские лётчики, а 29 октября — танки
В боевых действиях на стороне правительства Испанской республики принимали участие 2065 граждан СССР (772 военных лётчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 222 общевойсковых советника, 339 технических и иных советников и 204 переводчика)
Первая группа советских танкистов прибыла в Испанию с танками Т-26 в октябре 1936 г. и состояла из восьмидесяти военнослужащих во главе с комбригом С. М. Кривошеиным. Они должны были подготовить кадры для республиканских танковых частей в только что созданном учебном центре в Арчене. Но обстановка на фронте потребовала участия советских "добровольцев" в сражении за Мадрид ещё до того, как были подготовлены испанские танковые экипажи. Понесённые в боях потери в конце ноября 1936 г. были восполнены за счёт военнослужащих из состава прибывшей второй группы танкистов. Их командира комбрига Д. Г. Павлова испанское командование назначило командиром первой танковой бригады республиканской армии, которая получила на вооружение танки Т-26. Танки же БТ-5, прибывшие в Испанию летом 1937 г., были использованы для формирования интернационального танкового полка под командованием комбрига С. И. Кондратьева.
21 советскому танкисту был присвоено звание Героя Советского Союза:
Так что брехло ты.
Ты бы хоть внимательно прочитал сам что советских военспецов было 1811 человек, а итальянцев 100000,немцев 4500,португальцев 10000. Разницу улавливаешь, военный стратех?
Улавливаю, у тебя сперва их там нет, а потом - они есть, но их мало. (Ну прямо, как российские войска в Украине) А 21 присвоили Героя Советского Союза - это присвоили трактористам за просто так
Ты постоянно трындишь и хамишь. Хамишь и трындишь
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 11 тра, 2020 18:39, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:Більша кількість дітей - це ознака ще феодального суспільства. в якому не варто було чекати допомоги від Держави на старість . а тому чим більше дітей-тим довше проживеш.
До 2 - да, ниже 2 - нет. Это уже называется депопуляция. Ну и зашкварился ты с самим аргументом в контексте 90-х, когда фертильность была самая низкая. Вот уж когда государство плечо украинцам подставляло Пережившие будут эту помощь помнить до конца дней...
В середніх цифрах - ти може й правий.. Але в розрізі по патріот-не патріот В мене - четверо Тобі - не дають.. От і виходить Кількість патріотів росте в рази ,кількість промоскаликів катастрофічно зменшується. Все просто...
lapay написав:Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань
может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён?
Ці стандарти встановлюють не держави, а самі журналісти. Міжнародні стандарти були прийняті, на Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів в Бордо в 1954 році, доповнення в Хелсінгьорі в 1986 році.
то что вы выдаёте за стандарты являються всего лишь декларацией по типу "морального кодекса строителя коммунизма" и никто никогда на практике эту деклорацию в полном объеме не соблюдал...
можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен