Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Общий коэффициент фертильности Всемирная организация здравоохранения Среднее число детей на одну женщину, которые были бы рождены, если бы все женщины доживали до конца своего детородного периода и рожали бы детей в соответствии с конкретным набором возрастных показателей фертильности
Если бы, да кабы, да если бы рожали бы.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:Як з оцього можна було придумати що ти з великобританії? Ти що не розрізняєш ольгінець який в рашатудей працює на великобританію і людина з Великобританії?
Ахаха, интересно, кому, если не фантастически тупому, могло прийти на ум, что человек, работающий на рынок ВБ, появится на украинском форуме (я уже даже не спрашиваю, кому, если не пропольскому манкурту, придет в голову, что я работаю в ольгино)
shapo написав:Сравни хотя бы количество погибших в Катыни с Освенцимом и заткнись
shapo написав:Про советские лагеря начали писать Солженицын, Шаламов, Разгон, Гинзбург, перед распадом СССР заработал Мемориал.
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 11 тра, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як з оцього можна було придумати що ти з великобританії? Ти що не розрізняєш ольгінець який в рашатудей працює на великобританію і людина з Великобританії?
Ахаха, интересно, кому, если не фантастически тупому, могло прийти на ум, что человек, работающий на рынок ВБ, появится на украинском форуме (я уже даже не спрашиваю, кому, если не пропольскому манкурту, придет в голову, что я работаю в ольгино)
Ольгінцю Ти маніпуляціями не займайся.. Раша тудей і такі як ти - працюють не на ринок Великобританії Рашатудей з тобою-працює щоб розвалити всі ринки і Великобританій в тому числі А так як ломати не будувати-то яка різниця де москалям ломати...?
Поки було що ломати в себе -тро ломали в себе, як тільки закінчилось-полізли в Грузію,Україну.Сірію.США... ломати.
shapo написав:Напиши какие пехотные и танковые части СССР воевали в Испании.
ни одной части СССР в гражданской войне не участвовало. участие было на уровне отдельных военных специалистов, которые воевали с испанскими документамт: например танкист Герой Советского Союза Поль Матисович Арман (Пауль Тылтынь (Тылтыньш) латыш. Pauls Tiltiņš) воевал в испании как «майор Грейзе»...
в истории не было ни одной гражданской войне в которой бы не участвовали иностранные граждане...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Общий коэффициент фертильности Всемирная организация здравоохранения Среднее число детей на одну женщину, которые были бы рождены, если бы все женщины доживали до конца своего детородного периода и рожали бы детей в соответствии с конкретным набором возрастных показателей фертильности
Если бы, да кабы, да если бы рожали бы.
Ухахахахах! Это значит, что берется статистический коэффициент рождаемости на одну роженицу и воспроизводится на всех рожденных женского пола! Это делается для очистки показателя рождаемости от демографических всплесков и ям! Ты по-другому тупо не посчитаешь статистически-значимый показатель в динамике!
Я в ауте. И эти люди еще критикуют совок, поорявший доярок, рвущихся управлять государством! Вот и допоощрялись...
budivelnik написав:Як з оцього можна було придумати що ти з великобританії? Ти що не розрізняєш ольгінець який в рашатудей працює на великобританію і людина з Великобританії?
Ахаха, интересно, кому, если не фантастически тупому, могло прийти на ум, что человек, работающий на рынок ВБ, появится на украинском форуме (я уже даже не спрашиваю, кому, если не пропольскому манкурту, придет в голову, что я работаю в ольгино)
Ольгінцю Ти маніпуляціями не займайся.. Раша тудей і такі як ти - працюють не на ринок Великобританії Рашатудей з тобою-працює щоб розвалити всі ринки і Великобританій в тому числі А так як ломати не будувати-то яка різниця де москалям ломати...?
Поки було що ломати в себе -тро ломали в себе, як тільки закінчилось-полізли в Грузію,Україну.Сірію.США... ломати.
Тролль, уйдешь в бан еще и у меня! Надоело уже это ольгинобесие в каждом твоем комментарии!