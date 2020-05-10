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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6060606160626063
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:Ну и зашкварился ты с самим аргументом в контексте 90-х, когда фертильность была самая низкая.

Фертильность не зависит от годов, топ-менеждер ты наш
Фертильность - это физиологическая способность к зачатию ребёнка
Она есть у каждой девушки, двже у кошки или сучке


Он как Эллочка-людоедочка - приблизительно помнит некоторые слова, но не понимает их значения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:22

Re: Політичні дискусії


"Медленно шевеля губами" (с) ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:40

Так судя по этому:
Зображення

Они там все единогласно проголосовали за фашистов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:43

  Тракторист написав:можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь.
Які журналістські стандарти порушив брехун?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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