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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6061606260636064>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:12

  pesikot написав:
  zРадио написав:Ну и зашкварился ты с самим аргументом в контексте 90-х, когда фертильность была самая низкая.

Фертильность не зависит от годов, топ-менеждер ты наш
Фертильность - это физиологическая способность к зачатию ребёнка
Она есть у каждой девушки, двже у кошки или сучке


Он как Эллочка-людоедочка - приблизительно помнит некоторые слова, но не понимает их значения.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:22

Re: Політичні дискусії


"Медленно шевеля губами" (с) ДС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:40

Так судя по этому:
Зображення

Они там все единогласно проголосовали за фашистов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 19:43

  Тракторист написав:можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь.
Які журналістські стандарти порушив брехун?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ахаха, интересно, кому, если не фантастически тупому, могло прийти на ум, что человек, работающий на рынок ВБ, появится на украинском форуме (я уже даже не спрашиваю, кому, если не пропольскому манкурту, придет в голову, что я работаю в ольгино)
Ольгінцю
Ти маніпуляціями не займайся..
Раша тудей і такі як ти - працюють не на ринок Великобританії
Рашатудей з тобою-працює щоб розвалити всі ринки і Великобританій в тому числі
А так як ломати не будувати-то яка різниця де москалям ломати...?

Поки було що ломати в себе -тро ломали в себе, як тільки закінчилось-полізли в Грузію,Україну.Сірію.США... ломати.
Тролль, уйдешь в бан еще и у меня! Надоело уже это ольгинобесие в каждом твоем комментарии!
1 Налякав їжака голою задницею
2 Бери приклад з волгаря, його з 03-04-2020 і до сьогодні - не було....
Як на мене це
а - або відпустка закінчилась
б - або в грязьпрома гроші зявились(вперше нафта виросла вище 30)
в - або ти перелогінитись забув.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:20

  pesikot написав:Улавливаю, у тебя сперва их там нет, а потом - они есть, но их мало.
(Ну прямо, как российские войска в Украине)
А 21 присвоили Героя Советского Союза - это присвоили трактористам за просто так :)

Ты постоянно трындишь и хамишь. Хамишь и трындишь


Ты настолько глуп что даже не понимаешь что сравнение участия пары танков СССР в гражданской войне в Испании 1936-1937г с участием России в войне на Донбассе 1914-1915гг ставит крест на том, что это не гражданская война.
Тем более что реально на стороне республиканцев воевали много интернационалистов, в т. ч. интеллектуалы Залка, Оруэлл, Фолкнер, корреспондентом был Хемингуэй.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Ты настолько глуп что даже не понимаешь что сравнение участия пары танков СССР в гражданской войне в Испании 1936-1937г с участием России в войне на Донбассе 1914-1915гг ставит крест на том, что это не гражданская война.
Тем более что реально на стороне республиканцев воевали много интернационалистов, в т. ч. интеллектуалы Залка, Оруэлл, Фолкнер, корреспондентом был Хемингуэй.
1 Якось століття поправ ,бо війна в ОРДЛО це 2014-2020 ,а не 1914-1915
2 Цікаво,якщо якийсь інтелектуал з педерації типу прилєпін,або співак Кобзон -співають(стріляють) в ОРДЛО - то це по твоєму оправдує педерацію?
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:25

  andrijk777 написав:
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года
— Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери?
— Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.


В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек


Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.


Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.
Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:29

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года
— Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери?
— Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.
Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
От впертий совкофіл з єврейським уклоном
1 В сталінських гулагах гинули в основному громадяни СРСР
2 В німецьких концтаборах -гинули не тільки жиди з СРСР .а й євреї з інших країн.

Такми чином
і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв
і Солженіцин правий про 60 млн загинувших в гулазі...

От тільки чому ти так впираєшся-не зрозуміло.
Ви ж,євреї з територій на яких був СРСР-дременули ,аж пятки заблищали.
Чого це тепер,один який не встиг..Сталіна оправдовує?
Хочеш назад на колиму?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:37

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года
— Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери?
— Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.


В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек


Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.


Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.
Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было

Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських.
Всі свої цифри я підтвердив цитатами.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня.
І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.
Ще раз:
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
andrijk777
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