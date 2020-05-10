Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?
Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь. Які журналістські стандарти порушив брехун?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Ахаха, интересно, кому, если не фантастически тупому, могло прийти на ум, что человек, работающий на рынок ВБ, появится на украинском форуме (я уже даже не спрашиваю, кому, если не пропольскому манкурту, придет в голову, что я работаю в ольгино)
Ольгінцю Ти маніпуляціями не займайся.. Раша тудей і такі як ти - працюють не на ринок Великобританії Рашатудей з тобою-працює щоб розвалити всі ринки і Великобританій в тому числі А так як ломати не будувати-то яка різниця де москалям ломати...?
Поки було що ломати в себе -тро ломали в себе, як тільки закінчилось-полізли в Грузію,Україну.Сірію.США... ломати.
Тролль, уйдешь в бан еще и у меня! Надоело уже это ольгинобесие в каждом твоем комментарии!
1 Налякав їжака голою задницею 2 Бери приклад з волгаря, його з 03-04-2020 і до сьогодні - не було.... Як на мене це а - або відпустка закінчилась б - або в грязьпрома гроші зявились(вперше нафта виросла вище 30) в - або ти перелогінитись забув.
pesikot написав:Улавливаю, у тебя сперва их там нет, а потом - они есть, но их мало. (Ну прямо, как российские войска в Украине) А 21 присвоили Героя Советского Союза - это присвоили трактористам за просто так
Ты постоянно трындишь и хамишь. Хамишь и трындишь
Ты настолько глуп что даже не понимаешь что сравнение участия пары танков СССР в гражданской войне в Испании 1936-1937г с участием России в войне на Донбассе 1914-1915гг ставит крест на том, что это не гражданская война. Тем более что реально на стороне республиканцев воевали много интернационалистов, в т. ч. интеллектуалы Залка, Оруэлл, Фолкнер, корреспондентом был Хемингуэй.
shapo написав:Ты настолько глуп что даже не понимаешь что сравнение участия пары танков СССР в гражданской войне в Испании 1936-1937г с участием России в войне на Донбассе 1914-1915гг ставит крест на том, что это не гражданская война. Тем более что реально на стороне республиканцев воевали много интернационалистов, в т. ч. интеллектуалы Залка, Оруэлл, Фолкнер, корреспондентом был Хемингуэй.
1 Якось століття поправ ,бо війна в ОРДЛО це 2014-2020 ,а не 1914-1915 2 Цікаво,якщо якийсь інтелектуал з педерації типу прилєпін,або співак Кобзон -співають(стріляють) в ОРДЛО - то це по твоєму оправдує педерацію?
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
От впертий совкофіл з єврейським уклоном 1 В сталінських гулагах гинули в основному громадяни СРСР 2 В німецьких концтаборах -гинули не тільки жиди з СРСР .а й євреї з інших країн.
Такми чином і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв і Солженіцин правий про 60 млн загинувших в гулазі...
От тільки чому ти так впираєшся-не зрозуміло. Ви ж,євреї з територій на яких був СРСР-дременули ,аж пятки заблищали. Чого це тепер,один який не встиг..Сталіна оправдовує? Хочеш назад на колиму?
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських. Всі свої цифри я підтвердив цитатами. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня. І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.