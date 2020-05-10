Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських. Всі свої цифри я підтвердив цитатами. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня. І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Затыкать будешь жену если она у тебя есть. 6 млн евреев это, оказывается военные потери, писец. И чего только 60,а не 600 млн? Как этот продажный писатель их сосчитал?
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.
andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь В який період СРСР він хоче жити (не моє,скористався фейсбуком)
andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь В який період СРСР він хоче жити (не моє,скористався фейсбуком)
Я думаю в 70-е в Москву, в высотку со звездой и работой в горком КПСС к товарищу Гришину.
budivelnik написав:Такми чином і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв
Це брехня. по перше на 6 млн. а 5,6 млн. і це "оціночні" дані, а всі ми знаємо як євреї можуть "оцінити". і по друге - це ВСІ смерті з 39 по 45 рік. Тобто це воєнні втрати, втрати громадянського населення(війна все-таки) і втрати в лагелях і в тому числі в радянських лагерях. І взагалі дані по німецьким лагерям можна вважати досить точними. Там навіть цифри з точністю до тисячі!! Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть.