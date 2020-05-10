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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6062606360646065>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:43

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.
Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было

Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських.
Всі свої цифри я підтвердив цитатами.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня.
І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.
Ще раз:
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.


Затыкать будешь жену если она у тебя есть.
6 млн евреев это, оказывается военные потери, писец.
И чего только 60,а не 600 млн? Как этот продажный писатель их сосчитал?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:45

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года
— Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери?
— Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.


В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек


Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.


Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.
Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.
Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было

6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:46

  andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.
Ще раз:
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь
В який період СРСР він хоче жити
(не моє,скористався фейсбуком)Зображення
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.
Ще раз:
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь
В який період СРСР він хоче жити
(не моє,скористався фейсбуком)Зображення

Я думаю в 70-е в Москву, в высотку со звездой и работой в горком КПСС к товарищу Гришину.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50

  budivelnik написав:Такми чином
і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв

Це брехня.
по перше на 6 млн. а 5,6 млн. і це "оціночні" дані, а всі ми знаємо як євреї можуть "оцінити".
і по друге - це ВСІ смерті з 39 по 45 рік. Тобто це воєнні втрати, втрати громадянського населення(війна все-таки) і втрати в лагерях і в тому числі в радянських лагерях.
І взагалі дані по німецьким лагерям можна вважати досить точними. Там навіть цифри з точністю до тисячі!! Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:32

  innamax2008 написав:6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.

Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.
Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.
Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?
Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?
В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:36

Re: Політичні дискусії

А тим часом
https://t.me/kryuchoktv/997
Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.
Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.
Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37

  andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.

Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:39

  shapo написав:
  innamax2008 написав:6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.

Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.
Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.
Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?
Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?
В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты?
Казашець з пейсами...
Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)
Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...
Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...
Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:40

  shapo написав:
  andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.
Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек
стверджує син гулагівського охоронця.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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