Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських. Всі свої цифри я підтвердив цитатами. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня. І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Затыкать будешь жену если она у тебя есть. 6 млн евреев это, оказывается военные потери, писец. И чего только 60,а не 600 млн? Как этот продажный писатель их сосчитал?
Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года — Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери? — Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.
В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек
Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
Дешёвое вранье наследников пособников нацистов. Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было
6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.
andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь В який період СРСР він хоче жити (не моє,скористався фейсбуком)
andrijk777 написав:для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття. Ще раз: Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.
А може нехай дасть відповідь В який період СРСР він хоче жити (не моє,скористався фейсбуком)
Я думаю в 70-е в Москву, в высотку со звездой и работой в горком КПСС к товарищу Гришину.
budivelnik написав:Такми чином і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв
Це брехня. по перше на 6 млн. а 5,6 млн. і це "оціночні" дані, а всі ми знаємо як євреї можуть "оцінити". і по друге - це ВСІ смерті з 39 по 45 рік. Тобто це воєнні втрати, втрати громадянського населення(війна все-таки) і втрати в лагерях і в тому числі в радянських лагерях. І взагалі дані по німецьким лагерям можна вважати досить точними. Там навіть цифри з точністю до тисячі!! Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.
innamax2008 написав:6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.
Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов. Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн. Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских? Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель? В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты?
А тим часом https://t.me/kryuchoktv/997 Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти. Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием. Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
innamax2008 написав:6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.
Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов. Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн. Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских? Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель? В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты?
Казашець з пейсами... Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти) Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу... Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн... Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв?