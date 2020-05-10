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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6062606360646065> Додано: Пон 11 тра, 2020 20:43 andrijk777 написав: shapo написав: Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.

Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.

Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было

Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських.

Всі свої цифри я підтвердив цитатами.

Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня.

І для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.

Ще раз:

Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. Постійна брехня і звинувачення інших в брехні типова "фішка" рюських.Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн. - це брехня.І для трішки тупого: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.Ще раз:



Затыкать будешь жену если она у тебя есть.

6 млн евреев это, оказывается военные потери, писец.

И чего только 60,а не 600 млн? Как этот продажный писатель их сосчитал? Затыкать будешь жену если она у тебя есть.6 млн евреев это, оказывается военные потери, писец.И чего только 60,а не 600 млн? Как этот продажный писатель их сосчитал? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3401 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:45 shapo написав: andrijk777 написав:

Солженицын А. Пресс-конференция в Париже, 10 апреля 1975 года

— Вы называете 50–60 миллионов погибших русских, это — только в лагерях, или включая военные потери?

— Более 60 миллионов погибших — это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду, внутренние потери.



В концлагерях, за исключением Освенцима и Майданека погибло, по разным оценкам, от 836 000 до 995 000 человек. В Освенциме и Майданеке погибло ещё около 1,1 млн человек



Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись.



Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.

Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.

Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было Дешёвое вранье наследников пособников нацистов.Только евреев погибло от рук нацистов и их пособников 6 млн.Солженицын приврал по обыкновению, а я привёл его для того чтобы показать что никаких газовых камер в сталинских лагерях не было

6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки. 6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки. innamax2008

Повідомлень: 364 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:46 andrijk777 написав: для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.

Ще раз:

Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.Ще раз:Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. А може нехай дасть відповідь

В який період СРСР він хоче жити

(не моє,скористався фейсбуком) А може нехай дасть відповідьВ який період СРСР він хоче жити(не моє,скористався фейсбуком) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22731 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50 budivelnik написав: andrijk777 написав: для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.

Ще раз:

Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. для трішки тупого shapo: ми говоримо про смерті в легерях, розстріляних і т.д. Воєнні втрати - це зовсім інша стаття.Ще раз:Сравни цифру 60 миллионов(Сталин) и 2 миллиона(Гитлер) и заткнись. А може нехай дасть відповідь

В який період СРСР він хоче жити

(не моє,скористався фейсбуком) А може нехай дасть відповідьВ який період СРСР він хоче жити(не моє,скористався фейсбуком)

Я думаю в 70-е в Москву, в высотку со звездой и работой в горком КПСС к товарищу Гришину. Я думаю в 70-е в Москву, в высотку со звездой и работой в горком КПСС к товарищу Гришину. innamax2008

Повідомлень: 364 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 98 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 20:50 budivelnik написав: Такми чином

і ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв

Такми чиномі ти казахський жид - правий про 6 млн євреїв

Це брехня.

по перше на 6 млн. а 5,6 млн. і це "оціночні" дані, а всі ми знаємо як євреї можуть "оцінити".

і по друге - це ВСІ смерті з 39 по 45 рік. Тобто це воєнні втрати, втрати громадянського населення(війна все-таки) і втрати в лагерях і в тому числі в радянських лагерях.

І взагалі дані по німецьким лагерям можна вважати досить точними. Там навіть цифри з точністю до тисячі!! Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Це брехня.по перше на 6 млн. а 5,6 млн. і це "оціночні" дані, а всі ми знаємо як євреї можуть "оцінити".і по друге - це ВСІ смерті з 39 по 45 рік. Тобто це воєнні втрати, втрати громадянського населення(війна все-таки) і втрати в лагерях і в тому числі в радянських лагерях.І взагалі дані по німецьким лагерям можна вважати досить точними.Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. andrijk777

Повідомлень: 2081 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:32 innamax2008 написав: 6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки. 6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.

Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.

Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.

Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?

Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?

В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты? Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3401 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:36 Re: Політичні дискусії

https://t.me/kryuchoktv/997

Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.

Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.

Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь. А тим часомГлавный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19139 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:37 andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.

Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3401 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:39 shapo написав: innamax2008 написав: 6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки. 6 млн. не получается чисто математически. Не более 2 млн. и то при максимальной загрузке системы уничтожения. Там, где евреи везде приписки.

Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.

Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.

Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?

Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?

В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты? Что ещё может написать антисемит и наследник пособников нацистов.Только в музее Холокоста в Яд Вашем в Иерусалиме поимённо известны 4,7 млн.Куда делись только 3 млн мирных польских евреев и 1,5 млн советских?Эмигрировали в Израиль или Ташкент из западной Украины, Белоруссии и Прибалтики захваченных за несколько недель?В Бабьем и др. Ярах кто лежит, украинские националисты? Казашець з пейсами...

Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)

Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...

Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...

Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Казашець з пейсами...Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22731 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:40 shapo написав: andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек стверджує син гулагівського охоронця. стверджує син гулагівського охоронця. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22731 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6062606360646065> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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