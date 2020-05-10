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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6062606360646065
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:57

Какая няшная нацистская феерия на ветке. Между тем, хочется напомнить ее участникам, что даже даже умаление (не говоря уже об отрицании) преступлений нацизма карается лишением свободы без права на отсрочку наказания в Австрии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Израиле. Еще в дюжине европейских стран тюремное заключение может быть применено по решению суда в зависимости от тяжести обвинений
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 21:59

  zРадио написав:Какая няшная нацистская феерия на ветке. Между тем, хочется напомнить ее участникам, что отрицание, или даже умаление преступлений нацизма карается лишением свободы без права на отсрочку наказания в Австрии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Израиле. Еще в дюжине европейских стран тюремное заключение может быть применено по решению суда в зависимости от тяжести обвинений


Этого эти "европейцы" не знают
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:03

  zРадио написав: няшная нацистская феерия на ветке.

Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия" :D :D
Ці кремлеботи такі смішні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:05

  andrijk777 написав:
  zРадио написав: няшная нацистская феерия на ветке.

Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия" :D :D
Ці кремлеботи такі смішні.


Ложь! Цитирование в лучшем случае - книг Вятровича, в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:07

  zРадио написав:в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга
Самокритика-це похвально
Бачиш - якщо сильно напружишся-можеш навіть сам зрозуміти що хворий на рашатудеїзм, або симонянізм...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 22:23

  lapay написав:
  Тракторист написав:можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь.
Які журналістські стандарти порушив брехун?

а где же список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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