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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60636064606560666067 ... 6069> Додано: Пон 11 тра, 2020 21:57 Какая няшная нацистская феерия на ветке. Между тем, хочется напомнить ее участникам, что даже даже умаление (не говоря уже об отрицании) преступлений нацизма карается лишением свободы без права на отсрочку наказания в Австрии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Израиле. Еще в дюжине европейских стран тюремное заключение может быть применено по решению суда в зависимости от тяжести обвинений zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 21:59 zРадио написав: Какая няшная нацистская феерия на ветке. Между тем, хочется напомнить ее участникам, что отрицание, или даже умаление преступлений нацизма карается лишением свободы без права на отсрочку наказания в Австрии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Израиле. Еще в дюжине европейских стран тюремное заключение может быть применено по решению суда в зависимости от тяжести обвинений Какая няшная нацистская феерия на ветке. Между тем, хочется напомнить ее участникам, что отрицание, или даже умаление преступлений нацизма карается лишением свободы без права на отсрочку наказания в Австрии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии и Израиле. Еще в дюжине европейских стран тюремное заключение может быть применено по решению суда в зависимости от тяжести обвинений



Этого эти "европейцы" не знают Этого эти "европейцы" не знают Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3406 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:03 zРадио написав: няшная нацистская феерия на ветке. няшная нацистская феерия на ветке.

Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия"

Ці кремлеботи такі смішні. Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия"Ці кремлеботи такі смішні. andrijk777

Повідомлень: 2081 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:05 andrijk777 написав: zРадио написав: няшная нацистская феерия на ветке. няшная нацистская феерия на ветке.

Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия"

Ці кремлеботи такі смішні. Цитування даних з Вікіпедії = "нацистская феерия"Ці кремлеботи такі смішні.



Ложь! Цитирование в лучшем случае - книг Вятровича, в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга Ложь! Цитирование в лучшем случае - книг Вятровича, в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:07 zРадио написав: в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга в худшем - прямая трансляция из воспаленного и засранного мозга Самокритика-це похвально

Бачиш - якщо сильно напружишся-можеш навіть сам зрозуміти що хворий на рашатудеїзм, або симонянізм... Самокритика-це похвальноБачиш - якщо сильно напружишся-можеш навіть сам зрозуміти що хворий на рашатудеїзм, або симонянізм... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:23 lapay написав: Тракторист написав: можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики? можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь.

Які журналістські стандарти порушив брехун? Я Шаріка тільки два сюжета дивився - про те, що Буланову ніхто вухо не відрізав, і про те, що автобус у Волновасі підірвався на нашій міні. Більше цього брехуна не дивився і не збираюсь.Які журналістські стандарти порушив брехун?

а где же список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?... а где же список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Заблокований Повідомлень: 4609 З нами з: 06.08.08 Подякував: 242 раз. Подякували: 727 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:50 budivelnik написав: Казашець з пейсами...

Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)

Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...

Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...

Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Казашець з пейсами...Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв?



Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...

Это типа такое позорище от страны? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...Это типа такое позорище от страны? vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:55 vano80 написав: budivelnik написав: Казашець з пейсами...

Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)

Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...

Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...

Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Казашець з пейсами...Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...

Это типа такое позорище от страны? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...Это типа такое позорище от страны? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим

2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.

Тобто цим терміном,я відокремлюю бидломасу московії проголосувавшу за пуйла і воюючу на нашій території - проти громадян України які використовують російську, або є росіянами по національності.



Я добре все пояснив? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.Тобто цим терміном,я відокремлюю бидломасу московії проголосувавшу за пуйла і воюючу на нашій території - проти громадян України які використовують російську, або є росіянами по національності.Я добре все пояснив? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 22:57 budivelnik написав: vano80 написав: budivelnik написав: Казашець з пейсами...

Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)

Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...

Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...

Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Казашець з пейсами...Ти може й доведеш що 6 млн євреїв загинули в німецьких концтаборах(тобто збільшиш в 3 рази цифру з якою погоджуються опоненти)Я припускаю,що ти навіть змошеш зменшити в 3 рази цифри які називались по гулагу...Але навіть після твоїх цих єврейських манців вийде що в гулагу загинуло 20 млн ,а євреїв 6 млн...Чи ти рахуєш смерть одного єврея більшим горем ніж смерть чотирьох гоїв? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...

Это типа такое позорище от страны? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...Это типа такое позорище от страны? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим

2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.



Я добре все пояснив? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.Я добре все пояснив?



Да. Спасибо. И вот сейчас, в 21 веке, я верю в погромы июля 41 во львове. Не знаю почему. Наверно министерство юстиции мне помогло. Да. Спасибо. И вот сейчас, в 21 веке, я верю в погромы июля 41 во львове. Не знаю почему. Наверно министерство юстиции мне помогло. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:03 vano80 написав: budivelnik написав: vano80 написав: Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...

Это типа такое позорище от страны? Тебе не кажется, что перебираешь с антисемитизмом? И вот флаг украинский на аватарке, и вот это вот, жиды и москали...Это типа такое позорище от страны? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим

2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.

Я добре все пояснив? 1 По жидам - ми вже розібрались і українське Міністерство Юстиції не вважає використання жид - забороненим2 Москалі , я використовую для того ,щоб не ображати громадян України які є росіянами по національності, або використовують російську в повсякденному спілкуванні.Я добре все пояснив? Да. Спасибо. И вот сейчас, в 21 веке, я верю в погромы июля 41 во львове. Не знаю почему. Наверно министерство юстиции мне помогло. Да. Спасибо. И вот сейчас, в 21 веке, я верю в погромы июля 41 во львове. Не знаю почему. Наверно министерство юстиции мне помогло. Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...

На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...

Потім зрозумієш чому їм віддячили...

ПС

Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...

Чи ще гірше - з Красной Звезди?



ПС

Якщо я у всіх повідомленнях за останню добу зміню жид на єврей...

Ти признаєш ,що сталін більший злочинець ,який знищив більше ВЛАСНОГО населення, ніж гітлер знищив мешканців інших держав? Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...Потім зрозумієш чому їм віддячили...ПСЯ не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...Чи ще гірше - з Красной Звезди?ПСЯкщо я у всіх повідомленнях за останню добу зміню жид на єврей...Ти признаєш ,що сталін більший злочинець ,який знищив більше ВЛАСНОГО населення, ніж гітлер знищив мешканців інших держав? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60636064606560666067 ... 6069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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