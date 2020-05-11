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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 606460656066606760686069> Додано: Пон 11 тра, 2020 23:09 budivelnik написав: Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...

На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...

Потім зрозумієш чому їм віддячили...

ПС

Я не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...

Чи ще гірше - з Красной Звезди? Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...Потім зрозумієш чому їм віддячили...ПСЯ не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...Чи ще гірше - з Красной Звезди?



Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу.

Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе.

А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы. Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу.Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе.А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:13 budivelnik написав: мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе?



Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:13 shapo написав: andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.

Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек

Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов. Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов. BIGor

Повідомлень: 3497 З нами з: 19.09.10 Подякував: 602 раз. Подякували: 712 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:17 vano80 написав: budivelnik написав: Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...

На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...

Потім зрозумієш чому їм віддячили...

ПС

Я не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...

Чи ще гірше - з Красной Звезди? Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України...На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941...Потім зрозумієш чому їм віддячили...ПСЯ не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...Чи ще гірше - з Красной Звезди? Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу.

Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе.

А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы. Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу.Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе.А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы. Давай так

1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.

2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить

Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина

а - кінчена сволота

б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)

3 Те що в твій мозок не влазить

Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)

Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)



Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України. Давай так1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучитьАле для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людинаа - кінчена сволотаб - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)3 Те що в твій мозок не влазитьУкраїнські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:22 zРадио написав: budivelnik написав: мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....

Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани 1 Я в тебе в ігнорі...

2 Якщо я,мав двох дідів,які воювали один проти одного в 1939 на території Західної України- маю що розповісти про ситуацію з Львівськими погромами і національним рухом...



То ,про що ти ,працівник рашатудей британського відділу - можеш мені заперечити?

Ти навіть термін природна приводиш так як це зробили б англомовні - органічна....в Україні-так не переведе жоден,навіть російськомовний українець 1 Я в тебе в ігнорі...2 Якщо я,мавдвох дідів,які воювали один проти одного в 1939 на території Західної України- маю що розповісти про ситуацію з Львівськими погромами і національним рухом...То ,про що ти ,працівник рашатудей британського відділу - можеш мені заперечити?Ти навіть термінприводиш так як це зробили б англомовні -....в Україні-так не переведе жоден,навіть російськомовний українець http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:29 не моє ,але корисне для ватанів https://www.facebook.com/1206441856087060/photos/a.1214617398602839/1214765738588005/?type=3&theater Владимир Яковлев:



Меня назвали в честь деда.



Мой дед, Владимир Яковлев, был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его жертв были и его собственные родители.

Своего отца дед расстрелял за спекуляцию. Его мать, моя прабабушка, узнав об этом, повесилась.



Мои самые счастливые детские воспоминания связаны со старой, просторной квартирой на Новокузецкой, которой в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал позже, была не куплена и не построена, а реквизирована - то есть силой отобрана - у богатой замоскворецкой купеческой семьи.



Я помню старый резной буфет, в который я лазал за вареньем. И большой уютный диван, на котором мы с бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. И два огромных кожанных кресла, которыми, по семейной традиции, пользовались только для самых важных разговоров.



Как я узнал позже, моя бабушка, которую я очень любил, большую часть жизни успешно проработала профессиональным агентом-провокатором. Урожденная дворянка, она пользовалась своим происхождением, чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на откровенность. По результатам бесед писала служебные донесения.

Диван, на котором я слушал сказки, и кресла, и буфет, и всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не покупали. Они просто выбрали их для себя на специальном складе, куда доставлялось имущество из квартир растрелянных москвичей.

С этого склада чекисты бесплатно обставляли свои квартиры.

Под тонкой пленкой неведения, мои счастливые детские воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, насилия и предательства. Пропитаны кровью.

Да что я один такой?

Мы все, выросшие в России - внуки жерт и палачей. Все абсолютно, все без исключения. В вашей семье не было жерт? Значит были палачи. Не было палачей? Значит были жертвы. Не было ни жерт, ни палачей? Значит есть тайны.

Даже не сомневайтесь!

Мне кажется, мы сильно недооцениваем влияние трагедий российского прошлого на психику сегодняшних поколений. Нашу с вами психику.По сей день, прощаясь, мы говорим друг другу - “ До свидания !”, не сознавая, что “свидание” вообще-то слово тюремное. В обычной жизни бывают встречи, свидания бывают в тюрьме.

По сей день мы легко пишем в смсках: “Я напишу, когда освобожусь!”

Когда ОСВОБОЖУСЬ...



Оценивая масштаб трагедий российского прошлого мы обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оценить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих поколений, считать нужно не погибших, а - выживших.

Погибшие - погибли. Выжившие - стали нашими родителями и родителями наших родителей.



Выжившие - это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из страны, убивавшие ради собственного спасения, ради идеи или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, продавшие совесть, превращенных в палачей, пытанные и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного горя, чувства вины или потерянной веры, униженные, прошедшие смертный голод, плен, оккупацию, лагеря.



Погибших - десятки миллионов. Выживших - сотни миллионов. Сотни миллионов тех, кто передал свой страх, свою боль, свое ощущение постоянной угрозы, исходящей от внешнего мира - детям, которые, в свою очередь, добавив к этой боли собственные страдания, передали этот страх нам нам.

Просто статистически сегодня в России - нет ни одной семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелейших последствий беспрецедентых по своим масштабам зверств, продолжавшийся в стране в течение столетия.



Задумывались ли вы когда-нибудь о том, до какой степени этот жизненый опыт трех подряд поколений ваших ПРЯМЫХ предков влияет на ваше личное, сегодняшнее восприятие мира? Вашу жену? Ваших детей?



Если нет, то задумайтесь.

Мне потребовались годы, на то, чтобы понять историю моей семьи. Но зато теперь я лучше знаю, откуда взялся мой извечный беспричинный страх? Или преувеличенная скрытность. Или абсолютная неспособность доверять и создавать близкие отношения.

Или постоянное чувство вины, которое преследует меня с детства, столько, сколько помню себя.



В школе нам рассказывали о зверствах немецких фашистов. В институте - о бесчинствах китайских хунвейбинов или камбоджийских красных кхмеров.

Нам только забыли сказать, что зоной самого страшного в истории человечества, беспрецедентного по масштабам и продолжительности геноцидана была не Германия, не Китай и не Комбоджа, а наша собственная страна.

И пережили этот ужас самого страшного в истории человечества геноцида не далекие китайцы или корейцы, а три подряд поколения ЛИЧНО ВАШЕЙ семьи.



Нам часто кажется, что лучший способ защититься от прошлого, это не тревожить его, не копаться в истории семьи, не докапываться до ужасов, случившихся с нашими родными.

Нам кажется, что лучше не знать. На самом деле - хуже. Намного.

То, чего мы не знаем, продолжает влиять на нас, через детские воспоминания, через взаимоотношения с родителями. Просто, не зная, мы этого влияния не осознаем и поэтому бессильны ему противостоять.



Самое страшное последствие наследственной травмы - это неспособность ее осознать. И, как следствие - неспособность осознать то, до какой степени эта травма искажает наше сегодняшнее восприятие действительности.

Неважно, что именно для каждого из нас сегодня является олицетворением этого страха, кого именно каждый из нас сегодня видит в качестве угрозы - Америку, Кремль, Украину, гомосексуалистов или турков, “развратную” Европу, пятую колонну или просто начальника на работе или полицейского у входа в метро.

Важно - осознаем ли мы, до какой степени наши сегодняшние личные страхи, личное ощущение внешней угрозы - в реальности являются лишь призраками прошлого, существование которого мы так боимся признать?

… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.

Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?

И, если да, то как с этим жить?

НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте. Владимир Яковлев:Меня назвали в честь деда.Мой. Среди многих его жертв были и его собственные родители.Своегоза спекуляцию. Его мать, мояМои самые счастливые детские воспоминания связаны со старой, просторной, которой в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал позже, была не куплена и не построена, а- у богатой замоскворецкой купеческой семьи.Я помню старый резной буфет, в который я лазал за вареньем. И большой уютный диван, на котором мы с бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. И два огромных кожанных кресла, которыми, по семейной традиции, пользовались только для самых важных разговоров.Как я узнал позже, моя, которую я очень любил, большую часть жизни успешно. Урожденная дворянка, она пользовалась своим происхождением, чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на откровенность. По результатам бесед писала служебные донесения., на котором я слушал сказки, и кресла, и буфет, и всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не покупали. Они простоих для себя, куда доставлялось имущество из квартирС этого склада чекисты бесплатно обставляли свои квартиры.Под тонкой пленкой неведения, мои счастливые детские воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, насилия и предательства. Пропитаны кровью.Да что я один такой?Мы. Все абсолютно, все без исключения. В вашей. Не. Не было ни жерт, ни палачей? ЗначитДаже не сомневайтесь!Мне кажется, мы сильно недооцениваем влияние трагедий российского прошлого на психику сегодняшних поколений. Нашу с вами психику.По сей день,”, не сознавая, что “свидание” вообще-то слово тюремное. В обычной жизниПо сей день мы легко пишем в смсках: “Я напишу,!”Когда ОСВОБОЖУСЬ...Оценивая масштаб трагедий российского прошлого мы обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оценить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих поколений, считать нужно не погибших, а - выживших.Погибшие - погибли. Выжившие - стали нашими родителями и родителями наших родителей.Выжившие - это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из страны,, ради идеи или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, продавшие совесть, превращенных в палачей, пытанные и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного горя, чувства вины или потерянной веры, униженные, прошедшие смертный голод, плен, оккупацию, лагеря.Просто статистически сегодня в России - нет ни одной семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелейших последствий беспрецедентых по своим масштабам зверств, продолжавшийся в стране в течение столетия.Задумывались ли вы когда-нибудь о том, до какой степени этот жизненый опыт трех подряд поколений ваших ПРЯМЫХ предков влияет на ваше личное, сегодняшнее восприятие мира? Вашу жену? Ваших детей?Если нет, то задумайтесь.Мне потребовались годы, на то, чтобы понять историю моей семьи. Но зато теперь я лучше знаю, откуда взялся мой извечный беспричинный страх? Или преувеличенная скрытность. Или абсолютная неспособность доверять и создавать близкие отношения.Или постоянное чувство вины, которое преследует меня с детства, столько, сколько помню себя.В школе нам рассказывали о зверствах немецких фашистов. В институте - о бесчинствах китайских хунвейбинов или камбоджийских красных кхмеров.Нам только забыли сказать, что зоной самого страшного в истории человечества, беспрецедентного по масштабам и продолжительности геноцидана была не Германия, не Китай и не Комбоджа, а наша собственная страна.И пережили этот ужас самого страшного в истории человечества геноцида не далекие китайцы или корейцы, а три подряд поколения ЛИЧНО ВАШЕЙ семьи.Нам часто кажется, что лучший способ защититься от прошлого, это не тревожить его, не копаться в истории семьи, не докапываться до ужасов, случившихся с нашими родными.Нам кажется, что лучше не знать. На самом деле - хуже. Намного.То, чего мы не знаем, продолжает влиять на нас, через детские воспоминания, через взаимоотношения с родителями. Просто, не зная, мы этого влияния не осознаем и поэтому бессильны ему противостоять.Самое страшное последствие наследственной травмы - это неспособность ее осознать. И, как следствие - неспособность осознать то, до какой степени эта травма искажает наше сегодняшнее восприятие действительности.Неважно, что именно для каждого из нас сегодня является олицетворением этого страха, кого именно каждый из нас сегодня видит в качестве угрозы - Америку, Кремль, Украину, гомосексуалистов или турков, “развратную” Европу, пятую колонну или просто начальника на работе или полицейского у входа в метро.Важно - осознаем ли мы, до какой степени наши сегодняшние личные страхи, личное ощущение внешней угрозы - в реальности являются лишь призраками прошлого, существование которого мы так боимся признать?… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?И, если да, то как с этим жить?НА ФОТО:, которое сохранилось до сих пор. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:31 BIGor написав: shapo написав: andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.

Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек

Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов. Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов.

У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть? У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3406 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:32 shapo написав: andrijk777 написав: Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені. Смерті в ГУЛАГу навіть з точністю до мільйонів порахувати не можуть. Очевидно чому - дані засекречені.

Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек



В Освенциме тоже наверное никаких смертей не было с 1953 по 1954г.



В Бухенвальде, впрочем скорее всего были - НКВД не отличалось любовью к узникам. В Освенциме тоже наверное никаких смертей не было с 1953 по 1954г.В Бухенвальде, впрочем скорее всего были - НКВД не отличалось любовью к узникам. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:35 budivelnik написав: Давай так

1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.

2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить

Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина

а - кінчена сволота

б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)

3 Те що в твій мозок не влазить

Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)

Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)



Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України. Давай так1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучитьАле для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людинаа - кінчена сволотаб - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)3 Те що в твій мозок не влазитьУкраїнські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України.



Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов.

Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь.

Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.

Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один.

А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно. Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов.Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь.Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один.А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:40 shapo написав: BIGor написав: shapo написав: Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек

Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов. Я считаю, что у нас нужно вводить статью за оправдание преступлений краснозадых/фашистов/нацистов.

У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть? У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть?



Ну сам напросился:

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Кенгірське_повстання



Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.



Итак, в чем нам "казах" соврал:



1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.

2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.



Поздравляю вас, гражданин, соврамши. Ну сам напросился:Кенгірське_повстанняИтак, в чем нам "казах" соврал:1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.Поздравляю вас, гражданин, соврамши. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 606460656066606760686069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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