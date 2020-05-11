Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України... На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941... Потім зрозумієш чому їм віддячили... ПС Я не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда).... Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія... Чи ще гірше - з Красной Звезди?
Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу. Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе. А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы.
budivelnik написав:мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда).... Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе?
Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани
budivelnik написав:Можна подумати , що до цього,ти як знатний совкофіл цих гілок - вважав Степана Бандеру-Героєм України... На всяк випадок поцікався національностями тих хто розстрілював у Львові з 1939 по червень 1941... Потім зрозумієш чому їм віддячили... ПС Я не львівянин..., я з Звенигородки під Черкасами ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда).... Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія... Чи ще гірше - з Красной Звезди?
Мне не интересна твоя родословная. То что героический дед вырастил антисемита-шовиниста не идет ему в заслугу. Просто не позорь украину и украинцев, держи свои наци фобии при себе. А про героев типа шухевича я тебе писал с ссылками. И если для тебя, человек, проводящий карательные операции на зарплате нацистов - герой, это чисто твои проблемы.
Давай так 1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства. 2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина а - кінчена сволота б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх) 3 Те що в твій мозок не влазить Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення) Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)
Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України.
budivelnik написав:мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда).... Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе?
Это примерно как сказать, что владеешь полной информацией о происходящем в ОРДЛО, имея родственника на Кубани
1 Я в тебе в ігнорі... 2 Якщо я,мав двох дідів,які воювали один проти одного в 1939 на території Західної України- маю що розповісти про ситуацію з Львівськими погромами і національним рухом...
То ,про що ти ,працівник рашатудей британського відділу - можеш мені заперечити? Ти навіть термін природна приводиш так як це зробили б англомовні - органічна....в Україні-так не переведе жоден,навіть російськомовний українець
Мой дед, Владимир Яковлев, был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его жертв были и его собственные родители. Своего отца дед расстрелял за спекуляцию. Его мать, моя прабабушка, узнав об этом, повесилась.
Мои самые счастливые детские воспоминания связаны со старой, просторной квартирой на Новокузецкой, которой в нашей семье очень гордились. Эта квартира, как я узнал позже, была не куплена и не построена, а реквизирована - то есть силой отобрана - у богатой замоскворецкой купеческой семьи.
Я помню старый резной буфет, в который я лазал за вареньем. И большой уютный диван, на котором мы с бабушкой по вечерам, укутавшись пледом, читали сказки. И два огромных кожанных кресла, которыми, по семейной традиции, пользовались только для самых важных разговоров.
Как я узнал позже, моя бабушка, которую я очень любил, большую часть жизни успешно проработала профессиональным агентом-провокатором. Урожденная дворянка, она пользовалась своим происхождением, чтобы налаживать связи и провоцировать знакомых на откровенность. По результатам бесед писала служебные донесения. Диван, на котором я слушал сказки, и кресла, и буфет, и всю остальную мебель в квартире дед с бабушкой не покупали. Они просто выбрали их для себя на специальном складе, куда доставлялось имущество из квартир растрелянных москвичей. С этого склада чекисты бесплатно обставляли свои квартиры. Под тонкой пленкой неведения, мои счастливые детские воспоминания пропитаны духом грабежей, убийств, насилия и предательства. Пропитаны кровью. Да что я один такой? Мы все, выросшие в России - внуки жерт и палачей. Все абсолютно, все без исключения. В вашей семье не было жерт? Значит были палачи. Не было палачей? Значит были жертвы. Не было ни жерт, ни палачей? Значит есть тайны. Даже не сомневайтесь! Мне кажется, мы сильно недооцениваем влияние трагедий российского прошлого на психику сегодняшних поколений. Нашу с вами психику.По сей день, прощаясь, мы говорим друг другу - “До свидания!”, не сознавая, что “свидание” вообще-то слово тюремное. В обычной жизни бывают встречи, свидания бывают в тюрьме. По сей день мы легко пишем в смсках: “Я напишу, когда освобожусь!” Когда ОСВОБОЖУСЬ...
Оценивая масштаб трагедий российского прошлого мы обычно считаем погибших. Но ведь для того, чтобы оценить масштаб влияния этих трагедий на психику будущих поколений, считать нужно не погибших, а - выживших. Погибшие - погибли. Выжившие - стали нашими родителями и родителями наших родителей.
Выжившие - это овдовевшие, осиротевшие, потерявшие любимых, сосланные, раскулаченные, изгнанные из страны, убивавшие ради собственного спасения, ради идеи или ради побед, преданные и предавшие, разоренные, продавшие совесть, превращенных в палачей, пытанные и пытавшие, изнасилованные, изувеченные, ограбленные, вынужденные доносить, спившиеся от беспросветного горя, чувства вины или потерянной веры, униженные, прошедшие смертный голод, плен, оккупацию, лагеря.
Погибших - десятки миллионов. Выживших - сотни миллионов. Сотни миллионов тех, кто передал свой страх, свою боль, свое ощущение постоянной угрозы, исходящей от внешнего мира - детям, которые, в свою очередь, добавив к этой боли собственные страдания, передали этот страх нам нам. Просто статистически сегодня в России - нет ни одной семьи, которая так или иначе не несла бы на себе тяжелейших последствий беспрецедентых по своим масштабам зверств, продолжавшийся в стране в течение столетия.
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, до какой степени этот жизненый опыт трех подряд поколений ваших ПРЯМЫХ предков влияет на ваше личное, сегодняшнее восприятие мира? Вашу жену? Ваших детей?
Если нет, то задумайтесь. Мне потребовались годы, на то, чтобы понять историю моей семьи. Но зато теперь я лучше знаю, откуда взялся мой извечный беспричинный страх? Или преувеличенная скрытность. Или абсолютная неспособность доверять и создавать близкие отношения. Или постоянное чувство вины, которое преследует меня с детства, столько, сколько помню себя.
В школе нам рассказывали о зверствах немецких фашистов. В институте - о бесчинствах китайских хунвейбинов или камбоджийских красных кхмеров. Нам только забыли сказать, что зоной самого страшного в истории человечества, беспрецедентного по масштабам и продолжительности геноцидана была не Германия, не Китай и не Комбоджа, а наша собственная страна. И пережили этот ужас самого страшного в истории человечества геноцида не далекие китайцы или корейцы, а три подряд поколения ЛИЧНО ВАШЕЙ семьи.
Нам часто кажется, что лучший способ защититься от прошлого, это не тревожить его, не копаться в истории семьи, не докапываться до ужасов, случившихся с нашими родными. Нам кажется, что лучше не знать. На самом деле - хуже. Намного. То, чего мы не знаем, продолжает влиять на нас, через детские воспоминания, через взаимоотношения с родителями. Просто, не зная, мы этого влияния не осознаем и поэтому бессильны ему противостоять.
Самое страшное последствие наследственной травмы - это неспособность ее осознать. И, как следствие - неспособность осознать то, до какой степени эта травма искажает наше сегодняшнее восприятие действительности. Неважно, что именно для каждого из нас сегодня является олицетворением этого страха, кого именно каждый из нас сегодня видит в качестве угрозы - Америку, Кремль, Украину, гомосексуалистов или турков, “развратную” Европу, пятую колонну или просто начальника на работе или полицейского у входа в метро. Важно - осознаем ли мы, до какой степени наши сегодняшние личные страхи, личное ощущение внешней угрозы - в реальности являются лишь призраками прошлого, существование которого мы так боимся признать? … В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив. Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому? И, если да, то как с этим жить? НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Давай так 1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства. 2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина а - кінчена сволота б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх) 3 Те що в твій мозок не влазить Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення) Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)
Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України.
Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов. Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь. Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев. Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один. А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно.
Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.
Итак, в чем нам "казах" соврал:
1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных. 2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.
Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.