Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60656066606760686069> Додано: Пон 11 тра, 2020 23:40 budivelnik написав: … В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.

Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?

И, если да, то как с этим жить?

НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте. … В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?И, если да, то как с этим жить?НА ФОТО:, которое сохранилось до сих пор.



Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает. Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48 vano80 написав: budivelnik написав: Давай так

1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.

2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить

Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина

а - кінчена сволота

б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)

3 Те що в твій мозок не влазить

Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)

Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)



Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України. Давай так1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучитьАле для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людинаа - кінчена сволотаб - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)3 Те що в твій мозок не влазитьУкраїнські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України. Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов. Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов. А що Україна заявила претензії на Ростов чи таганрог?

Чи претензії на москву?

Не заявляла

То якого милого ти тут приводиш цю єресь? vano80 написав: Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь. Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь. А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись? vano80 написав: Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев. Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев. Ти мене сплутав.я про соколова з тобою не сперичався...

Але яка різниця з кого складалась група...яка вбивала цивільних маскуючись під УПА?

Якби вони боролись з ОУН-УПА - це я розумію

Власівці(росіяни ) боролись з сталінцями(росіянами) на фронті...

Дивізія Галичина практично повністю була знищена в котлі під Бродами ,а не в каральних операціях... vano80 написав: Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один.

А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно. Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один.А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно. Я не антисеміт і не сіоніст...

Мене просто злить позиція шапо ,який розповідає що СЬОГОДНІ над ЄВРЕЯМИ українці знущаються...

Як тільки він погодиться,що у світі є дві держави в яких Президент-Єврей (Ізраїль і Україна)

Як тільки він погодиться,що Премєром що зовсім недавно був єврей Гройсман( якого я особисто поважаю менше ніж Яценюка,але більше ніж Гончарука)

Я відразу забуду слово жид...

Тим більше що шапо єврей тільки по мамі...а тато в нього ,швидше за все гулагівський вертухай. А що Україна заявила претензії на Ростов чи таганрог?Чи претензії на москву?Не заявлялаТо якого милого ти тут приводиш цю єресь?А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?Ти мене сплутав.я про соколова з тобою не сперичався...Але яка різниця з кого складалась група...яка вбивала цивільних маскуючись під УПА?Якби вони боролись з ОУН-УПА - це я розуміюВласівці(росіяни ) боролись з сталінцями(росіянами) на фронті...Дивізія Галичина практично повністю була знищена в котлі під Бродами ,а не в каральних операціях...Я не антисеміт і не сіоніст...Мене просто злить позиція шапо ,який розповідає що СЬОГОДНІ над ЄВРЕЯМИ українці знущаються...Як тільки він погодиться,що у світі є дві держави в яких Президент-Єврей (Ізраїль і Україна)Як тільки він погодиться,що Премєром що зовсім недавно був єврей Гройсман( якого я особисто поважаю менше ніж Яценюка,але більше ніж Гончарука)Я відразу забуду слово жид...Тим більше що шапо єврей тільки по мамі...а тато в нього ,швидше за все гулагівський вертухай. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48 budivelnik написав: 1 Я в тебе в ігнорі...

1 Я в тебе в ігнорі...



Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 23:50, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48 Sommer написав: shapo написав:

У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть? У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть?



Ну сам напросился:

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Кенгірське_повстання



Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.



Итак, в чем нам "казах" соврал:



1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.

2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.



Поздравляю вас, гражданин, соврамши. Ну сам напросился:Кенгірське_повстанняИтак, в чем нам "казах" соврал:1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.Поздравляю вас, гражданин, соврамши. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3

Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.

В Степлаге входил и Балхаш. Где это узнаешь на географической карте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.В Степлаге входил и Балхаш. Где это узнаешь на географической карте Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3406 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Я в тебе в ігнорі...

1 Я в тебе в ігнорі...



Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда



Я к этому выводу давно пришел Я к этому выводу давно пришел Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3406 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:51 vano80 написав: Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов.

Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов.



Для совков это нормально. У других были более осмысленные подходы, Паттон:

"Мне не нужно чтобы вы умерли за Родину, мне нужно чтобы умер ваш противник"



vano80 написав: Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.

Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.



Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы". Для совков это нормально. У других были более осмысленные подходы, Паттон:"Мне не нужно чтобы вы умерли за Родину, мне нужно чтобы умер ваш противник"Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:52 vano80 написав: budivelnik написав: … В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца деяка сволота думає що можна насрати...але цим тільки зайвий раз показує свою сволочну натурудопис не про мого діда,та й оригінал допису на попередній сторінці

Мой дед, Владимир Яковлев, был убийца, кровавый палач, чекист . Среди многих его жертв были и его собственные родители . умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.

Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?

И, если да, то как с этим жить?

НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте. … В 19-ом, в разруху и голод,умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?И, если да, то как с этим жить?НА ФОТО:, которое сохранилось до сих пор. Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает. Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает. ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно

А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..

Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...

Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?

Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?

питання риторичне... ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотноА то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?питання риторичне... Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:53 shapo написав: Sommer написав: shapo написав:

У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть? У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть?



Ну сам напросился:

https://uk.wikipedia.org/wiki/ Кенгірське_повстання



Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.



Итак, в чем нам "казах" соврал:



1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.

2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.



Поздравляю вас, гражданин, соврамши. Ну сам напросился:Кенгірське_повстанняИтак, в чем нам "казах" соврал:1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.Поздравляю вас, гражданин, соврамши. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3

Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.



Что, "казах", переобулся в воздухе, одним прыжком?

Или ты сейчас будешь рассказывать, что Степлаг только из рудника и состоял? Что, "казах", переобулся в воздухе, одним прыжком?Или ты сейчас будешь рассказывать, что Степлаг только из рудника и состоял? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:54 zРадио написав: Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда



К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5111 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 тра, 2020 23:56 budivelnik написав: А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись? А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?



Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?

Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением. Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60656066606760686069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Sommer і 6 гостейМодератори: ТупУм