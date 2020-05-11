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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60656066606760686069>
Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:40

  budivelnik написав:… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.
Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?
И, если да, то как с этим жить?
НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте.Зображення


Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48

  vano80 написав:
  budivelnik написав:Давай так
1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства.
2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить
Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина
а - кінчена сволота
б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх)
3 Те що в твій мозок не влазить
Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення)
Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)

Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України.
Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов.
А що Україна заявила претензії на Ростов чи таганрог?
Чи претензії на москву?
Не заявляла
То якого милого ти тут приводиш цю єресь?
  vano80 написав:Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь.
А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?
  vano80 написав:Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.
Ти мене сплутав.я про соколова з тобою не сперичався...
Але яка різниця з кого складалась група...яка вбивала цивільних маскуючись під УПА?
Якби вони боролись з ОУН-УПА - це я розумію
Власівці(росіяни ) боролись з сталінцями(росіянами) на фронті...
Дивізія Галичина практично повністю була знищена в котлі під Бродами ,а не в каральних операціях...
  vano80 написав:Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один.
А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно.
Я не антисеміт і не сіоніст...
Мене просто злить позиція шапо ,який розповідає що СЬОГОДНІ над ЄВРЕЯМИ українці знущаються...
Як тільки він погодиться,що у світі є дві держави в яких Президент-Єврей (Ізраїль і Україна)
Як тільки він погодиться,що Премєром що зовсім недавно був єврей Гройсман( якого я особисто поважаю менше ніж Яценюка,але більше ніж Гончарука)
Я відразу забуду слово жид...
Тим більше що шапо єврей тільки по мамі...а тато в нього ,швидше за все гулагівський вертухай.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48

  budivelnik написав:1 Я в тебе в ігнорі...


Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 23:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:48

  Sommer написав:
  shapo написав:
У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть?


Ну сам напросился:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кенгірське_повстання

Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.


Итак, в чем нам "казах" соврал:

1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.
2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.

Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3
Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.
В Степлаге входил и Балхаш. Где это узнаешь на географической карте
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:50

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Я в тебе в ігнорі...


Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда


Я к этому выводу давно пришел
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:51

  vano80 написав:Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов.


Для совков это нормально. У других были более осмысленные подходы, Паттон:
"Мне не нужно чтобы вы умерли за Родину, мне нужно чтобы умер ваш противник"

  vano80 написав:Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.


Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:52

  vano80 написав:
  budivelnik написав:… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца
деяка сволота думає що можна насрати...але цим тільки зайвий раз показує свою сволочну натурудопис не про мого діда,та й оригінал допису на попередній сторінці
Мой дед, Владимир Яковлев, был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его жертв были и его собственные родители.
умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив.
Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому?
И, если да, то как с этим жить?
НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте.Зображення
Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает.
ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно
А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..
Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...
Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?
Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?
питання риторичне...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:53

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:
У вас есть возражения по приведённой мной информации или лишь бы языком ляпнуть?


Ну сам напросился:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кенгірське_повстання

Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.


Итак, в чем нам "казах" соврал:

1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных.
2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.

Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3
Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.


Что, "казах", переобулся в воздухе, одним прыжком? :mrgreen:
Или ты сейчас будешь рассказывать, что Степлаг только из рудника и состоял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:54

  zРадио написав:Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда


К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 23:56

  budivelnik написав: А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?


Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?
Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением.
vano80
 
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