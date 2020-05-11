Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив. Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому? И, если да, то как с этим жить? НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте.
Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает.
budivelnik написав:Давай так 1 Мене не цікавлять причини твого совкофільства. 2 Я прагматик і як для тебе це не дивно прозвучить Але для мене.людина яка знищила від 20 до 60 млн власного населення.... чим би вона не мотивувала свої рішення - ця людина а - кінчена сволота б - в рази гірша від Гітлера (який також знищив десяток мільйонів...але той хоч вбивав чужих а не своїх) 3 Те що в твій мозок не влазить Українські націоналісти за весь час боротьби з польськими , російським, радянськими ,німецькими націонало/комуністами - вбили в рази менше людей,ніж Жуков з Конєвим втопив під час форсування Дніпра...(про гулаги і голодомори - я навіть не згадую-це були політичні рішення) Я порівнюю військові злочини українських націоналістів з військовими злочинами тих проти кого ці націоналісти боролись)
Але ж тобі страшилка про розпятого мальчика на танку-сильніше туманить голову ,ніж вбивство російськими найманцями десятка тисяч осіб громадян України.
Да я уже понял, что человек прагматичный. И согласен был обменять убитых украинцев на таганрог и ростов.
А що Україна заявила претензії на Ростов чи таганрог? Чи претензії на москву? Не заявляла То якого милого ти тут приводиш цю єресь?
vano80 написав:Осмелюсь тебе напомнить, что при переправе днепра люди гибли не просто так. Они гибли чтобы изгнать нацистов. Но ты об этом почему то не пишешь.
А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?
vano80 написав:Так же, как вспоминаешь провокатора капитана соколова, но не пишешь, что его группа состояла во многом из бывших оуновцев-упавцев.
Ти мене сплутав.я про соколова з тобою не сперичався... Але яка різниця з кого складалась група...яка вбивала цивільних маскуючись під УПА? Якби вони боролись з ОУН-УПА - це я розумію Власівці(росіяни ) боролись з сталінцями(росіянами) на фронті... Дивізія Галичина практично повністю була знищена в котлі під Бродами ,а не в каральних операціях...
vano80 написав:Тут читать, а тут рыбу заворачивать умеешь не только ты один. А вот зачем ты постоянно антисемизмом здесь блистаешь, непонятно.
Я не антисеміт і не сіоніст... Мене просто злить позиція шапо ,який розповідає що СЬОГОДНІ над ЄВРЕЯМИ українці знущаються... Як тільки він погодиться,що у світі є дві держави в яких Президент-Єврей (Ізраїль і Україна) Як тільки він погодиться,що Премєром що зовсім недавно був єврей Гройсман( якого я особисто поважаю менше ніж Яценюка,але більше ніж Гончарука) Я відразу забуду слово жид... Тим більше що шапо єврей тільки по мамі...а тато в нього ,швидше за все гулагівський вертухай.
Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 11 тра, 2020 23:50, всього редагувалось 2 разів.
Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.
Итак, в чем нам "казах" соврал:
1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных. 2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.
Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал. В Степлаге входил и Балхаш. Где это узнаешь на географической карте
Я предупредил насчет использования ольгинской риторики - ты продолжаешь. Отныне считай, что в игноре. По моральным принципам не смогу заблочить тебя так, чтобы не видеть твои сообщения (чту известное предостережение "для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки"), но оставляю за собой право пресекать твои нацистские и прочие ксенофобские выходки. Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда
budivelnik написав:… В 19-ом, в разруху и голод, мой дед-убийца
деяка сволота думає що можна насрати...але цим тільки зайвий раз показує свою сволочну натурудопис не про мого діда,та й оригінал допису на попередній сторінці Мой дед, Владимир Яковлев, был убийца, кровавый палач, чекист. Среди многих его жертв были и его собственные родители.
умирал от чахотки. Спас его от смерти Феликс Дзержинский, который приволок откуда-то, скорее всего с очередного “специального” склада, ящик французских сардин в масле. Дед питался ими месяц и, только благодаря этому, остался жив. Означает ли это, что я своей жизнью обязан Дзержинскому? И, если да, то как с этим жить? НА ФОТО: Служебное чекистское удостостоверение моего деда, которое сохранилось до сих пор. Внимательно прочитайте его текст. Он, по-моему, показательнее всего, что написано в этом посте.
Как жить, пошел да застрелился, от благородства. Или ожидание свежего айфончика не дает возможности совершить поступок? Ничего, бывает.
ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм.. Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати... Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.? Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності? питання риторичне...
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 11 тра, 2020 23:55, всього редагувалось 1 раз.
Кенгі́рське повста́ння — повстання політичних в'язнів Степового табору (рос. Степной лагерь, Степлаг) в табірному відділенні (рос. лагерном отделении) (ЛО) Кенгір під Джезказганом (Казахська РСР) 16 травня — 26 червня 1954 р. У повстанні брало участь близько 5200-8000 в'язнів.
Итак, в чем нам "казах" соврал:
1. В Степлаге было около 20 тыс, а не 5 тыс заключенных. 2. Убито только в восстании были как минимум 40 человек.
Поздравляю вас, гражданин, соврамши.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3 Ты бы посмотрел число заключённых в руднике Джезказган - 5114 человек, потом рот открывал.
Что, "казах", переобулся в воздухе, одним прыжком? Или ты сейчас будешь рассказывать, что Степлаг только из рудника и состоял?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
budivelnik написав: А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?
Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей? Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением.