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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 11 тра, 2020 23:56
shapo написав:
1) Тебе отец рассказывал, в я родился в руднике Джезказгане и жил в Казахстане со всеми высланными - от корейцев с Дальнего Востока до немцев Поволжья и чеченцев с ингушами. Там не было только калмыков и крымских татар - их отвозили в Сибирь и Узбекистан. Кроме корейцев которых начали депортировать в 1937 из-за японцев остальных депортировали в 1941-1945
2) А советских войск в Испании не было кроме лётчиков и военных советников. Сравнивать ситуацию 1937г с 2014г может только человек с вавкой в голове, особенно учитывая прямое участие Германии, Италии и Португалии на стороне националистов
3) Я же задал тебе простейший вопрос. Как японцы оказались на озере Хасан? Это ведь не советские войска были на Окинаве.
Но тебе новые "исторические" установки мешают ответить, у тебя советы и Манчжурию с Китаем захватили наверняка
4) Всё на что не в состоянии ответить нужно объявлять бредом и это будет доказательством.
1 Я так и знал, что данные о практически идентичной смертности в советских и гитлеровских лагерях ты проигнорируешь.
в лучшем случае ты можешь помнить конец 60-х, а в ГУЛАГе все поменялось в середине 50-х, отец рассказывал, что в 56-м им уже разрешали играть в футбол и ходить в поселок на танцы.
2 смотрю в комментах тебя по Испании уже макнули поэтому не буду повторяться.
3 на Хасане японцы находились в составе пограничной охраны союзного государства Маньчжоу-го. За полмесяца до Хасана СССР почему-то на базе ОКДВА создает Дальневосточный фронт, как интересно, да? А в начале июля на границу прибывает первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский. Именно Фриновский занимался организацией провокации и именно его спецгруппа убила японского жандарма, что и спровоцировало дальнейшие боевые действия. Комиссия созданная маршалом Блюхером однозначно определила, что конфликт спровоцировала спецгруппа Фриновского, о чем он и доложил Ворошилову, но так как идея конфликта была самого Сталина то Блюхер за свою инициативу в результате поплатился расстрелом.
учи матчасть.
4 признаков фашизма ты не знаешь, что и требовалось доказать.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:01
budivelnik написав:
ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно
А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..
Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...
Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?
Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?
питання риторичне...
Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.
И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?
ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:01
vano80 написав: budivelnik написав:
А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?
Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?
Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением.
Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.
1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат
2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення
Питання
З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:03
vano80 написав: budivelnik написав:
ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно
А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..
Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...
Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?
Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?
питання риторичне...
Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.
И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?
ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был?
Я не знаю, може й гнав...
Як не як ,а орден Червоної Зірки в нього ще з фінської....
А другий дід ,може й вбивав енкаведистів....
Але
Війна,коли солдати воюють проти солдат - це менший злочин ніж
війна коли керівництво країни воює силами НКВД проти свого населення.
Чи ти іншої думки?
І я точно знаю ,що населення не підтримувало б до 1957 року бандитів...
Анекдот хочеш
Дядя-а хто такие бандеровци?
.....-они убивали русских
а где убивали в Москве?
.... -не на Западной Украине
а что там делали русскиє?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:07
Ага , і саме тому,ти сьогодні тут був під його ніком...?18-30
Волгарь написав:
из пустого в порожнее
Старієш
То забудеш з англійського напрямку переключитись
то нік переплутаєш...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 12 тра, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:08
Sommer написав:
Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы".
Конечно. Давай еще поцитируем вики.
"Згідно з постановою ЦК КП(б)У від 26 лютого 1945 року до створюваних спецгруп НКВС мали залучатися оунівці, які з'явилися з повинною, особливо до тих, котрі призначалися до ліквідації керівництва націоналістичного підпілля
До складу таких груп, крім завербованих НКВС повстанців та підпільників, входили також штатні співробітники спецслужб
До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував
Один з завербованих порадив Соколову прийняти також до складу групи пару «мельниківців» і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»"
Ну так далее. Но это же все вранье. пропаганда.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:08
budivelnik написав:
Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...
Во-во! Самое оно, я всегда говорю, что все мстители за преступления 80 летней давности, "борцы с Рашей - которые мстят за голодомор , за Гулаг и тп, предатели и провокаторы нанятые. Сегодняшние россияне не устраивали голодомор и Гулаг. Ненавидеть и мстить нужно было тогда, там и тем, кто это устраивал. А сегодня мстить потомкам ? Вы, "будивельник" - готовы убить одну свою половину, которая у вас в генах от дедушки - дзержиновца ? Вы так же отвечаете за его деяния, как и все современные россияне за голодомор 37 года. При этом у большинства из них дедушки не устраивали голодомор, в отличие от вас не ели тогда итальянские сардины, и даже погибли от него , или в Блокадном Ленинграде. Так это вы, и такие как вы, и тогда воду мутили и сейчас наживаетесь на разжигании ненависти и войны ? Государство - это аппарат обеспечения достатка экономического и безопасности населения. Все остальное провокации и бред. И те продажные лица, которые отвлекают людей от сути и основы благопаолучия, предатели своего народа. Хватит писать про россиян. Поясните почему такая нищета в Украине.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:10
shapo написав:
Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек
вот только расстрелы в Степлаге в 54-м и спровоцировали Кенгирское восстание, которое пришлось подавлять танками, которые давили людей гусеницами. И количество погибших исчислялось сотнями.
а так конечно смертей не было.
пысы, смотрю тебя уже восстанием макнули
ну ничё, лишний раз макнуть не помешает.
Востаннє редагувалось unicdima
в Вів 12 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 00:11
budivelnik написав:
Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.
1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат
2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення
Питання
З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ?
Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках?
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