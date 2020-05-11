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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6066606760686069> Додано: Пон 11 тра, 2020 23:56 shapo написав: 1) Тебе отец рассказывал, в я родился в руднике Джезказгане и жил в Казахстане со всеми высланными - от корейцев с Дальнего Востока до немцев Поволжья и чеченцев с ингушами. Там не было только калмыков и крымских татар - их отвозили в Сибирь и Узбекистан. Кроме корейцев которых начали депортировать в 1937 из-за японцев остальных депортировали в 1941-1945



2) А советских войск в Испании не было кроме лётчиков и военных советников. Сравнивать ситуацию 1937г с 2014г может только человек с вавкой в голове, особенно учитывая прямое участие Германии, Италии и Португалии на стороне националистов



3) Я же задал тебе простейший вопрос. Как японцы оказались на озере Хасан? Это ведь не советские войска были на Окинаве.

Но тебе новые "исторические" установки мешают ответить, у тебя советы и Манчжурию с Китаем захватили наверняка



4) Всё на что не в состоянии ответить нужно объявлять бредом и это будет доказательством. 1) Тебе отец рассказывал, в я родился в руднике Джезказгане и жил в Казахстане со всеми высланными - от корейцев с Дальнего Востока до немцев Поволжья и чеченцев с ингушами. Там не было только калмыков и крымских татар - их отвозили в Сибирь и Узбекистан. Кроме корейцев которых начали депортировать в 1937 из-за японцев остальных депортировали в 1941-19452) А советских войск в Испании не было кроме лётчиков и военных советников. Сравнивать ситуацию 1937г с 2014г может только человек с вавкой в голове, особенно учитывая прямое участие Германии, Италии и Португалии на стороне националистов3) Я же задал тебе простейший вопрос. Как японцы оказались на озере Хасан? Это ведь не советские войска были на Окинаве.Но тебе новые "исторические" установки мешают ответить, у тебя советы и Манчжурию с Китаем захватили наверняка4) Всё на что не в состоянии ответить нужно объявлять бредом и это будет доказательством.

1 Я так и знал, что данные о практически идентичной смертности в советских и гитлеровских лагерях ты проигнорируешь.

в лучшем случае ты можешь помнить конец 60-х, а в ГУЛАГе все поменялось в середине 50-х, отец рассказывал, что в 56-м им уже разрешали играть в футбол и ходить в поселок на танцы.

2 смотрю в комментах тебя по Испании уже макнули поэтому не буду повторяться.

3 на Хасане японцы находились в составе пограничной охраны союзного государства Маньчжоу-го. За полмесяца до Хасана СССР почему-то на базе ОКДВА создает Дальневосточный фронт, как интересно, да? А в начале июля на границу прибывает первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский. Именно Фриновский занимался организацией провокации и именно его спецгруппа убила японского жандарма, что и спровоцировало дальнейшие боевые действия. Комиссия созданная маршалом Блюхером однозначно определила, что конфликт спровоцировала спецгруппа Фриновского, о чем он и доложил Ворошилову, но так как идея конфликта была самого Сталина то Блюхер за свою инициативу в результате поплатился расстрелом.

учи матчасть.

4 признаков фашизма ты не знаешь, что и требовалось доказать. 1 Я так и знал, что данные о практически идентичной смертности в советских и гитлеровских лагерях ты проигнорируешь.в лучшем случае ты можешь помнить конец 60-х, а в ГУЛАГе все поменялось в середине 50-х, отец рассказывал, что в 56-м им уже разрешали играть в футбол и ходить в поселок на танцы.2 смотрю в комментах тебя по Испании уже макнули поэтому не буду повторяться.3 на Хасане японцы находились в составе пограничной охраны союзного государства Маньчжоу-го. За полмесяца до Хасана СССР почему-то на базе ОКДВА создает Дальневосточный фронт, как интересно, да? А в начале июля на границу прибывает первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский. Именно Фриновский занимался организацией провокации и именно его спецгруппа убила японского жандарма, что и спровоцировало дальнейшие боевые действия. Комиссия созданная маршалом Блюхером однозначно определила, что конфликт спровоцировала спецгруппа Фриновского, о чем он и доложил Ворошилову, но так как идея конфликта была самого Сталина то Блюхер за свою инициативу в результате поплатился расстрелом.учи матчасть.4 признаков фашизма ты не знаешь, что и требовалось доказать. unicdima

Повідомлень: 419 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:01 budivelnik написав: ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно

А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..

Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...

Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?

Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?

питання риторичне... ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотноА то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?питання риторичне...



Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.

И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?

ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был? Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был? vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:01 vano80 написав: budivelnik написав: А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись? А українські націоналісти ,вбивали НКВДешників соколова будучи на святі? просто розважаючись?

Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?

Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением. Я правильно понимаю твой и твоих сторонников посыл, что воевать с нацистами не надо было, потому что это приводило к массовой гибели людей?Ну скажи уже это в голос, что ты и люди твоих взглядов все юлят, ну объявите борьбу с нацизмом преступлением. Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.

1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат

2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення

Питання

З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населенняПитанняЗ ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:03 Sommer написав: zРадио написав: Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда



К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили.



Дурень, волгарь меня забанил через пару месяцев, как я зарегистрировался Дурень, волгарь меня забанил через пару месяцев, как я зарегистрировался zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:03 vano80 написав: budivelnik написав: ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотно

А то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..

Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...

Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?

Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?

питання риторичне... ти якщо цитати нарізаєш - нарізай їх грамотноА то в тебе виходить що мій дід був вертухаєм..Погодся-ттак тішить тебе як справжнього совкофіла що зміг комусь підісрати...Чи може признаєш що помилився і виправиш помилочку.?Хоча від прихильика вбивці десятків мільйонів своїх громадян - чи можна очікувати порядності?питання риторичне... Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.

И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?

ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был? Здесь не так много людей и уже все знают кто были твои деды.И возможно твой дед, связист, гнал под пули простого парня украинца, провода соединять. Он что, то же убийца, по твоему, ну поменьше конева, но все же?ты его как, раскомунячил, или понимаешь в каких условиях он жил и каким человеком был? Я не знаю, може й гнав...

Як не як ,а орден Червоної Зірки в нього ще з фінської....

А другий дід ,може й вбивав енкаведистів....

Але

Війна,коли солдати воюють проти солдат - це менший злочин ніж

війна коли керівництво країни воює силами НКВД проти свого населення.

Чи ти іншої думки?

І я точно знаю ,що населення не підтримувало б до 1957 року бандитів...

Анекдот хочеш Дядя-а хто такие бандеровци?

.....-они убивали русских

а где убивали в Москве?

.... -не на Западной Украине

а что там делали русскиє? Я не знаю, може й гнав...Як не як ,а орден Червоної Зірки в нього ще з фінської....А другий дід ,може й вбивав енкаведистів....АлеВійна,коли солдати воюють проти солдат - це менший злочин ніжвійна коли керівництво країни воює силами НКВД проти свого населення.Чи ти іншої думки?І я точно знаю ,що населення не підтримувало б до 1957 року бандитів...Анекдот хочеш http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:07 zРадио написав: Sommer написав: zРадио написав: Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. К нам вернулся волгарь! Он тоже оппонентов "банил на форуме", когда его на горячем ловили. Дурень, волгарь меня забанил через пару месяцев, как я зарегистрировался Дурень, волгарь меня забанил через пару месяцев, как я зарегистрировался Ага , і саме тому,ти сьогодні тут був під його ніком...?18-30 Волгарь написав: из пустого в порожнее из пустого в порожнее

Старієш

То забудеш з англійського напрямку переключитись

то нік переплутаєш... Ага , і саме тому,ти сьогодні тут був під його ніком...?18-30СтарієшТо забудеш з англійського напрямку переключитисьто нік переплутаєш... Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 тра, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22743 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:08 Sommer написав: Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы". Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы".



Конечно. Давай еще поцитируем вики.



"Згідно з постановою ЦК КП(б)У від 26 лютого 1945 року до створюваних спецгруп НКВС мали залучатися оунівці, які з'явилися з повинною, особливо до тих, котрі призначалися до ліквідації керівництва націоналістичного підпілля

До складу таких груп, крім завербованих НКВС повстанців та підпільників, входили також штатні співробітники спецслужб

До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував

Один з завербованих порадив Соколову прийняти також до складу групи пару «мельниківців» і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»"



Ну так далее. Но это же все вранье. пропаганда. Конечно. Давай еще поцитируем вики."Згідно з постановою ЦК КП(б)У від 26 лютого 1945 року до створюваних спецгруп НКВС мали залучатися оунівці, які з'явилися з повинною, особливо до тих, котрі призначалися до ліквідації керівництва націоналістичного підпілляДо складу таких груп, крім завербованих НКВС повстанців та підпільників, входили також штатні співробітники спецслужбДо першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертувавОдин з завербованих порадив Соколову прийняти також до складу групи пару «мельниківців» і зіграти на взаємній неприязні «мельниківців» та «бандерівців»"Ну так далее. Но это же все вранье. пропаганда. vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:08 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія... Я не львівянин..., я з Звенигородки (50 км від Умані-єврейський рай) ,мій дід був майором РККА ,звязківцем,пройшов усю війну від ХалхінГолу до Кенігсберга (через Блокаду Ленінграда)....Другий дід був західняком - тому в мене інформація повна з двох сторін...а в тебе? з Газети Правда чи Ізвестія...



Во-во! Самое оно, я всегда говорю, что все мстители за преступления 80 летней давности, "борцы с Рашей - которые мстят за голодомор , за Гулаг и тп, предатели и провокаторы нанятые. Сегодняшние россияне не устраивали голодомор и Гулаг. Ненавидеть и мстить нужно было тогда, там и тем, кто это устраивал. А сегодня мстить потомкам ? Вы, "будивельник" - готовы убить одну свою половину, которая у вас в генах от дедушки - дзержиновца ? Вы так же отвечаете за его деяния, как и все современные россияне за голодомор 37 года. При этом у большинства из них дедушки не устраивали голодомор, в отличие от вас не ели тогда итальянские сардины, и даже погибли от него , или в Блокадном Ленинграде. Так это вы, и такие как вы, и тогда воду мутили и сейчас наживаетесь на разжигании ненависти и войны ? Государство - это аппарат обеспечения достатка экономического и безопасности населения. Все остальное провокации и бред. И те продажные лица, которые отвлекают людей от сути и основы благопаолучия, предатели своего народа. Хватит писать про россиян. Поясните почему такая нищета в Украине. Во-во! Самое оно, я всегда говорю, что все мстители за преступления 80 летней давности, "борцы с Рашей - которые мстят за голодомор , за Гулаг и тп, предатели и провокаторы нанятые. Сегодняшние россияне не устраивали голодомор и Гулаг. Ненавидеть и мстить нужно было тогда, там и тем, кто это устраивал. А сегодня мстить потомкам ? Вы, "будивельник" - готовы убить одну свою половину, которая у вас в генах от дедушки - дзержиновца ? Вы так же отвечаете за его деяния, как и все современные россияне за голодомор 37 года. При этом у большинства из них дедушки не устраивали голодомор, в отличие от вас не ели тогда итальянские сардины, и даже погибли от него , или в Блокадном Ленинграде. Так это вы, и такие как вы, и тогда воду мутили и сейчас наживаетесь на разжигании ненависти и войны ? Государство - это аппарат обеспечения достатка экономического и безопасности населения. Все остальное провокации и бред. И те продажные лица, которые отвлекают людей от сути и основы благопаолучия, предатели своего народа. Хватит писать про россиян. Поясните почему такая нищета в Украине. kalinavalera1

Повідомлень: 4909 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:10 shapo написав: Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек

вот только расстрелы в Степлаге в 54-м и спровоцировали Кенгирское восстание, которое пришлось подавлять танками, которые давили людей гусеницами. И количество погибших исчислялось сотнями.

а так конечно смертей не было.

пысы, смотрю тебя уже восстанием макнули

ну ничё, лишний раз макнуть не помешает. вот только расстрелы в Степлаге в 54-м и спровоцировали Кенгирское восстание, которое пришлось подавлять танками, которые давили людей гусеницами. И количество погибших исчислялось сотнями.а так конечно смертей не было.пысы, смотрю тебя уже восстанием макнулину ничё, лишний раз макнуть не помешает. Востаннє редагувалось unicdima в Вів 12 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз. unicdima

Повідомлень: 419 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:11 budivelnik написав: Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.

1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат

2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення

Питання

З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населенняПитанняЗ ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ?



Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? vano80 Повідомлень: 1762 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6066606760686069> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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