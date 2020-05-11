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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6067606860696070> Додано: Вів 12 тра, 2020 00:13 Re: Політичні дискусії kalinavalera1 написав: Вы, "будивельник" - готовы убить одну свою половину, которая у вас в генах от дедушки - дзержиновца ? Вы так же отвечаете за его деяния, как и все современные россияне за голодомор 37 года. При этом у большинства из них дедушки не устраивали голодомор, в отличие от вас не ели тогда итальянские сардины, Вы, "будивельник" - готовы убить одну свою половину, которая у? Вы так же отвечаете за его деяния, как и все современные россияне за голодомор 37 года. При этом у большинства из них дедушки не устраивали голодомор, Бачите

Як легко вичисляються провокатори з одної контори

Перший - вано80 , вирізає з мого повідомлення цитату таким чином,що з неї випливає ніби я стверджував що мій дід убивця і енкаведист...(хоча я приводив спогади власника Комерсанту-Яковлева)

Другий (або і той самий ,але під іншим ніком) починає цю брехню тиражувати...

Зараз зявиться ще парочка,які їм в цьому допоможе...

Але ці дурники не розуміють одного..

Вони просто палять всіх,заради досягнення навіть не відомо чого. БачитеЯк легко вичисляються провокатори з одної конториПерший - вано80 , вирізає з мого повідомлення цитату таким чином,що з неї випливає ніби я стверджував що мій дід убивця і енкаведист...(хоча я приводив спогади власника Комерсанту-Яковлева)Другий (або і той самий ,але під іншим ніком) починає цю брехню тиражувати...Зараз зявиться ще парочка,які їм в цьому допоможе...Але ці дурники не розуміють одного..Вони просто палять всіх,заради досягнення навіть не відомо чого. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22745 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:14 budivelnik написав: Ага , і саме тому,ти сьогодні тут був під його ніком...?18-30

Ага , і саме тому,ти сьогодні тут був під його ніком...?18-30



Лживый тролль, на каком основании ты делаешь это заявление? На том, что ты - неудавшийся регулярно сажаемый в лужу пропагандон? Лживый тролль, на каком основании ты делаешь это заявление? На том, что ты - неудавшийся регулярно сажаемый в лужу пропагандон? zРадио

Повідомлень: 5616 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2126 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:15 unicdima написав: 1 Я так и знал, что данные о практически идентичной смертности в советских и гитлеровских лагерях ты проигнорируешь.

в лучшем случае ты можешь помнить конец 60-х, а в ГУЛАГе все поменялось в середине 50-х, отец рассказывал, что в 56-м им уже разрешали играть в футбол и ходить в поселок на танцы.

2 смотрю в комментах тебя по Испании уже макнули поэтому не буду повторяться.

3 на Хасане японцы находились в составе пограничной охраны союзного государства Маньчжоу-го. За полмесяца до Хасана СССР почему-то на базе ОКДВА создает Дальневосточный фронт, как интересно, да? А в начале июля на границу прибывает первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский. Именно Фриновский занимался организацией провокации и именно его спецгруппа убила японского жандарма, что и спровоцировало дальнейшие боевые действия. Комиссия созданная маршалом Блюхером однозначно определила, что конфликт спровоцировала спецгруппа Фриновского, о чем он и доложил Ворошилову, но так как идея конфликта была самого Сталина то Блюхер за свою инициативу в результате поплатился расстрелом.

учи матчасть.

4 признаков фашизма ты не знаешь, что и требовалось доказать. 1 Я так и знал, что данные о практически идентичной смертности в советских и гитлеровских лагерях ты проигнорируешь.в лучшем случае ты можешь помнить конец 60-х, а в ГУЛАГе все поменялось в середине 50-х, отец рассказывал, что в 56-м им уже разрешали играть в футбол и ходить в поселок на танцы.2 смотрю в комментах тебя по Испании уже макнули поэтому не буду повторяться.3 на Хасане японцы находились в составе пограничной охраны союзного государства Маньчжоу-го. За полмесяца до Хасана СССР почему-то на базе ОКДВА создает Дальневосточный фронт, как интересно, да? А в начале июля на границу прибывает первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский. Именно Фриновский занимался организацией провокации и именно его спецгруппа убила японского жандарма, что и спровоцировало дальнейшие боевые действия. Комиссия созданная маршалом Блюхером однозначно определила, что конфликт спровоцировала спецгруппа Фриновского, о чем он и доложил Ворошилову, но так как идея конфликта была самого Сталина то Блюхер за свою инициативу в результате поплатился расстрелом.учи матчасть.4 признаков фашизма ты не знаешь, что и требовалось доказать.





1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.

Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?



2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии



3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?

И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор



4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма 1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма Востаннє редагувалось shapo в Вів 12 тра, 2020 00:19, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:17 vano80 написав: budivelnik написав: Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.

1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат

2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення

Питання

З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населенняПитанняЗ ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? 1 Я вважаю неприпустими війну з власним народом

2 Я вважаю ,що той ,хто знищив 50 млн своїх - ніколи не оправдається знищенням після цього 10 млн чужих.

3 Я вважаю що Україна під російською імперією ( у різних виглядах Московське царство-російська імперія-СРСР) втратила в тисячі разів більше ніж за 4 роки під німцями.

4 При цьому я вважаю ,що німці посадили верхівку ОУН-УПА в концтабори в 1941 і випустили тільки в 1944 - що знали ,що українські націоналісти будуть боротись за незалежну Україну..і якщо цьому будуть заважати німці-то на горіхи отримають і вони 1 Я вважаю неприпустими війну з власним народом2 Я вважаю ,що той ,хто знищив 50 млн своїх - ніколи не оправдається знищенням після цього 10 млн чужих.3 Я вважаю що Україна під російською імперією ( у різних виглядах Московське царство-російська імперія-СРСР) втратила в тисячі разів більше ніж за 4 роки під німцями.4 При цьому я вважаю ,що німці посадили верхівку ОУН-УПА в концтабори в 1941 і випустили тільки в 1944 - що знали ,що українські націоналісти будуть боротись за незалежну Україну..і якщо цьому будуть заважати німці-то на горіхи отримають і вони Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 тра, 2020 00:20, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22745 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:20 vano80 написав: Sommer написав: Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы". Естественно. Если в 43-м заслать агентов в УПА, то в 45-м можно рассказывать, что в группе "УПАвцы".



Конечно. Давай еще поцитируем вики.



До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та росіянин, що раніше був взятий до місцевої боївки, а потім з неї дезертував

Конечно. Давай еще поцитируем вики.До першої п'ятірки завербованих увійшли боєць боївки СБ ОУН та комендант жандармерії одного з куренів, перед тим викурені димом з криївки, боєць повстанської сотні та двоє «добровольців» — курінний лікар та



Я об этом и пишу - вначале заслали россиянина агентом в УПА, а потом взяли "добровольцем"-засланным казачком в террор-группу. Я об этом и пишу - вначале заслали россиянина агентом в УПА, а потом взяли "добровольцем"-засланным казачком в террор-группу. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 5112 З нами з: 07.04.17 Подякував: 428 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:24 unicdima написав: shapo написав: Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек Никаких смертей в Степлаге в Джезказгане с 1953 по 1954г не было и сидело там аж 5000 человек

вот только расстрелы в Степлаге в 54-м и спровоцировали Кенгирское восстание, которое пришлось подавлять танками, которые давили людей гусеницами. И количество погибших исчислялось сотнями.

а так конечно смертей не было.

пысы, смотрю тебя уже восстанием макнули

ну ничё, лишний раз макнуть не помешает. вот только расстрелы в Степлаге в 54-м и спровоцировали Кенгирское восстание, которое пришлось подавлять танками, которые давили людей гусеницами. И количество погибших исчислялось сотнями.а так конечно смертей не было.пысы, смотрю тебя уже восстанием макнулину ничё, лишний раз макнуть не помешает.





Макатель, напиши вначале за что расстреляли.

Про сотни это тебе где рассказали?

Как шли танки на подавление мои родители видели Макатель, напиши вначале за что расстреляли.Про сотни это тебе где рассказали?Как шли танки на подавление мои родители видели Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:27 не моє ,але корисне для ватанів

У Гитлера красный флаг. И у Сталина красный флаг.

Гитлер правил от имени рабочего класса,

партия Гитлера называлась рабочей.

Сталин тоже правил от имени рабочего класса, его система власти официально именовалась диктатурой пролетариата.

Гитлер ненавидел демократию и боролся с ней.

Сталин ненавидел демократию и боролся с ней.

Гитлер строил социализм. И Сталин строил социализм.

Гитлер считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути извращением.

И Сталин считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути – отклонением от генеральной линии.

Соратников по партии, которые отклонялись от правильного пути, Гитлер беспощадно уничтожал.

Сталин тоже беспощадно уничтожал всех, кто отклонялся

от правильного пути.

У Гитлера четырехлетние планы.

У Сталина – пятилетние.

У Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме.

И у Сталина одна партия у власти, остальные в тюрьме.

У Гитлера партия стояла над государством,страной управляли партийные вожди.

И у Сталина партия стояла над государством,страной управляли партийные вожди.

У Гитлера съезды партии были превращены в грандиозные представления.

И у Сталина – тоже.

Главные праздники в империи Сталина 1 мая, 7–8 ноября.

В империи Гитлера – 1 мая, 8–9 ноября.

У Гитлера – Гитлерюгенд, молодые гитлеровцы.

У Сталина – комсомол, молодые сталинцы.

Сталина официально называли фюрером, а Гитлера – вождем.

Простите. Сталина – вождем, а Гитлера – фюрером.

В переводе это то же самое.

Гитлер любил грандиозные сооружения. Он заложил в Берлине самое большое здание мира – Дом собраний.

Купол здания – 250 метров в диаметре.

Главный зал должен был вмещать 150–180 тысяч человек.

И Сталин любил грандиозные сооружения.

Он заложил в Москве самое большое здание мира

– Дворец Советов. Главный зал у Сталина был меньше,

зато все сооружение было гораздо выше.

Здание высотой 400 метров было как бы постаментом,

над которым возвышалась стометровая статуя Ленина.

Общая высота сооружения – 500 метров.

Работа над проектами Дома собраний в Берлине и Дворца

Советов в Москве велась одновременно.

Гитлер планировал снести Берлин и на его месте построить новый город из циклопических сооружений.

Сталин тоже планировал снести Москву и на ее месте построить новый город из циклопических сооружений.

Для Германии Гитлер был человеком со стороны.

Он родился в Австрии и почти до самого момента прихода

к власти не имел германского гражданства.

Сталин для России был человеком со стороны.

Он не был ни русским, ни даже славянином.

Иногда, очень редко, Сталин приглашал иностранных гостей в свою кремлевскую квартиру, и те были потрясены

скромностью обстановки: простой стол, шкаф, железная

кровать, солдатское одеяло.

Гитлер приказал поместить в прессе фотографию своего

жилища. Мир был потрясен скромностью обстановки: простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло.

Только у Сталина на сером одеяле черные полосочки,

а у Гитлера – белые.

Между тем в уединенных местах среди сказочной природы

Сталин возводил весьма уютные и хорошо защищенные

резиденции-крепости, которые никак не напоминали

келью отшельника.

И Гитлер в уединенных местах среди сказочной природы

возводил неприступные резиденции-крепости, не жалел

на них ни гранита, ни мрамора. Эти резиденции никак

не напоминали келью отшельника.

Любимая женщина Гитлера, Гели Раубал, была на 19 лет

моложе его.

Любимая женщина Сталина, Надежда Аллилуева,

была на 22 года моложе его.

Гели Раубал покончила жизнь самоубийством.

Надежда Аллилуева – тоже.

Гели Раубал застрелилась из гитлеровского пистолета.

Надежда Аллилуева – из сталинского.

Обстоятельства смерти Гели Раубал загадочны.

Существует версия, что ее убил Гитлер.

Обстоятельства смерти Надежды Аллилуевой загадочны.

Существует версия, что ее убил Сталин.

Гитлер говорил одно, а делал другое. Как и Сталин.

Гитлер начал свое правление под лозунгом

«Германия хочет мира». Затем он захватил половину Европы.

Сталин боролся за «коллективную безопасность» в Европе, не жалел на это ни сил, ни средств.

После этого он захватил половину Европы.

У Гитлера – гестапо. У Сталина – НКВД.

У Гитлера – Освенцим, Бухенвальд, Дахау.

У Сталина – ГУЛАГ.

У Гитлера – Бабий Яр.

У Сталина – Катынь.

Гитлер истреблял людей миллионами.

И Сталин - миллионами.

Гитлер не обвешивал себя орденами.

И Сталин не обвешивал.

Гитлер ходил в полувоенной форме без знаков различия.

И Сталин – в полувоенной форме без знаков различия.

Сталин без бороды, но со знаменитыми усами.

Гитлер без бороды, но со знаменитыми усами.

Так в чем же разница между Гитлером и Сталиным?

А РАЗНИЦА В ФОРМЕ УСОВ !!!



В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ И СТАЛИНЫМ ???У Гитлера красный флаг. И у Сталина красный флаг.Гитлер правил от имени рабочего класса,партия Гитлера называлась рабочей.Сталин тоже правил от имени рабочего класса, его система власти официально именовалась диктатурой пролетариата.Гитлер ненавидел демократию и боролся с ней.Сталин ненавидел демократию и боролся с ней.Гитлер строил социализм. И Сталин строил социализм.Гитлер считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути извращением.И Сталин считал свой путь к социализму единственно верным, а все остальные пути – отклонением от генеральной линии.Соратников по партии, которые отклонялись от правильного пути, Гитлер беспощадно уничтожал.Сталин тоже беспощадно уничтожал всех, кто отклонялсяот правильного пути.У Гитлера четырехлетние планы.У Сталина – пятилетние.У Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме.И у Сталина одна партия у власти, остальные в тюрьме.У Гитлера партия стояла над государством,страной управляли партийные вожди.И у Сталина партия стояла над государством,страной управляли партийные вожди.У Гитлера съезды партии были превращены в грандиозные представления.И у Сталина – тоже.Главные праздники в империи Сталина 1 мая, 7–8 ноября.В империи Гитлера – 1 мая, 8–9 ноября.У Гитлера – Гитлерюгенд, молодые гитлеровцы.У Сталина – комсомол, молодые сталинцы.Сталина официально называли фюрером, а Гитлера – вождем.Простите. Сталина – вождем, а Гитлера – фюрером.В переводе это то же самое.Гитлер любил грандиозные сооружения. Он заложил в Берлине самое большое здание мира – Дом собраний.Купол здания – 250 метров в диаметре.Главный зал должен был вмещать 150–180 тысяч человек.И Сталин любил грандиозные сооружения.Он заложил в Москве самое большое здание мира– Дворец Советов. Главный зал у Сталина был меньше,зато все сооружение было гораздо выше.Здание высотой 400 метров было как бы постаментом,над которым возвышалась стометровая статуя Ленина.Общая высота сооружения – 500 метров.Работа над проектами Дома собраний в Берлине и ДворцаСоветов в Москве велась одновременно.Гитлер планировал снести Берлин и на его месте построить новый город из циклопических сооружений.Сталин тоже планировал снести Москву и на ее месте построить новый город из циклопических сооружений.Для Германии Гитлер был человеком со стороны.Он родился в Австрии и почти до самого момента приходак власти не имел германского гражданства.Сталин для России был человеком со стороны.Он не был ни русским, ни даже славянином.Иногда, очень редко, Сталин приглашал иностранных гостей в свою кремлевскую квартиру, и те были потрясеныскромностью обстановки: простой стол, шкаф, железнаякровать, солдатское одеяло.Гитлер приказал поместить в прессе фотографию своегожилища. Мир был потрясен скромностью обстановки: простой стол, шкаф, железная кровать, солдатское одеяло.Только у Сталина на сером одеяле черные полосочки,а у Гитлера – белые.Между тем в уединенных местах среди сказочной природыСталин возводил весьма уютные и хорошо защищенныерезиденции-крепости, которые никак не напоминаликелью отшельника.И Гитлер в уединенных местах среди сказочной природывозводил неприступные резиденции-крепости, не жалелна них ни гранита, ни мрамора. Эти резиденции никакне напоминали келью отшельника.Любимая женщина Гитлера, Гели Раубал, была на 19 летмоложе его.Любимая женщина Сталина, Надежда Аллилуева,была на 22 года моложе его.Гели Раубал покончила жизнь самоубийством.Надежда Аллилуева – тоже.Гели Раубал застрелилась из гитлеровского пистолета.Надежда Аллилуева – из сталинского.Обстоятельства смерти Гели Раубал загадочны.Существует версия, что ее убил Гитлер.Обстоятельства смерти Надежды Аллилуевой загадочны.Существует версия, что ее убил Сталин.Гитлер говорил одно, а делал другое. Как и Сталин.Гитлер начал свое правление под лозунгом«Германия хочет мира». Затем он захватил половину Европы.Сталин боролся за «коллективную безопасность» в Европе, не жалел на это ни сил, ни средств.После этого он захватил половину Европы.У Гитлера – гестапо. У Сталина – НКВД.У Гитлера – Освенцим, Бухенвальд, Дахау.У Сталина – ГУЛАГ.У Гитлера – Бабий Яр.У Сталина – Катынь.Гитлер истреблял людей миллионами.И Сталин - миллионами.Гитлер не обвешивал себя орденами.И Сталин не обвешивал.Гитлер ходил в полувоенной форме без знаков различия.И Сталин – в полувоенной форме без знаков различия.Сталин без бороды, но со знаменитыми усами.Гитлер без бороды, но со знаменитыми усами.Так в чем же разница между Гитлером и Сталиным? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22745 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2325 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:30 shapo написав: 1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.

Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?



2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии



3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?

И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор



4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма 1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма

теперь понятно, что ты обычный примитивный совок, который кроме вранья советской пропаганды ничего не знает, а на факты визжит -вывсёврёти.

а когда таким как ты за наглое вранье бьют морду то вы начинаете вопить про антисемитизм.

только зря время потратил.

у хлів. теперь понятно, что ты обычный примитивный совок, который кроме вранья советской пропаганды ничего не знает, а на факты визжит -вывсёврёти.а когда таким как ты за наглое вранье бьют морду то вы начинаете вопить про антисемитизм.только зря время потратил.у хлів. unicdima

Повідомлень: 420 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:31 Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28397 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 00:39 Згадаймо як все було! Козак-характерник написав: Друга світова війна – це велика трагедія, в горнилі якої загинули десятки мільйонів людей. І основними її винуватцями були нацистська Німеччина й більшовицький Радянський Союз, які розпочали цю війну у вересні 1939 року .



В СРСР лицемірно це замовчували . Була вигадана ідеологема «Велика Вітчизняна війна». Мовляв, справжня війна почалася в червні 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз. А те, що до того, протягом майже двох років, радянські більшовики не без допомоги німецьких нацистів перекроїли карту Центральної Європи, якось забулося .



Друга світова війна – це велика трагедія, в горнилі якої загинули десятки мільйонів людей. І. Була вигадана ідеологема «Велика Вітчизняна війна». Мовляв, справжня війна почалася в червні 1941 року, коли Німеччина напала на Радянський Союз. А те, що до того,



Підполковник армії нацистської Німеччини Ганс Георг Леммель (праворуч) і радянський офіцер під час передачі Брестської фортеці радянським військам, 22 вересня 1939 року



Німецький і радянський офіцери потискають руки наприкінці Польської операції, 1939 рік. Фото ТАСС, яке було опубліковано у вересні 1940 року в газеті «Красная звезда» до першої річниці поділу території Польщі між Німеччиною і СРСР. Підполковник армії нацистської Німеччини Ганс Георг Леммель (праворуч) і радянський офіцер під час передачі Брестської фортеці радянським військам, 22 вересня 1939 рокуНімецький і радянський офіцери потискають руки наприкінці Польської операції, 1939 рік. Фото ТАСС, яке було опубліковано у вересні 1940 року в газеті «Красная звезда» до першої річниці поділу території Польщі між Німеччиною і СРСР. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28397 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6067606860696070> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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