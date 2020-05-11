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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6067606860696070 Додано: Вів 12 тра, 2020 00:57 unicdima написав: shapo написав: 1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.

Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?



2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии



3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?

И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор



4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма 1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда.Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го?И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма

теперь понятно, что ты обычный примитивный совок, который кроме вранья советской пропаганды ничего не знает, а на факты визжит -вывсёврёти.

а когда таким как ты за наглое вранье бьют морду то вы начинаете вопить про антисемитизм.

только зря время потратил.

у хлів. теперь понятно, что ты обычный примитивный совок, который кроме вранья советской пропаганды ничего не знает, а на факты визжит -вывсёврёти.а когда таким как ты за наглое вранье бьют морду то вы начинаете вопить про антисемитизм.только зря время потратил.у хлів.



Какие ты факты привёл кроме словесного поноса из википедии, "европеец"?

Много морд по жизни набил, боец, и каких?

В хлеву твои идеологические побратимы живут, мне там воняет Какие ты факты привёл кроме словесного поноса из википедии, "европеец"?Много морд по жизни набил, боец, и каких?В хлеву твои идеологические побратимы живут, мне там воняет Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 01:21 shapo написав: Много морд по жизни набил, боец, и каких?

Много морд по жизни набил, боец, и каких?

Ошибки совершают все. Мы не идеальны. Но особенно часто это делают глупые люди, коих в нашем мире, надо сказать, немало. Поэтому обращать внимание на этих людей - глупость. На дураков, обижаться смысла не имеет, ибо их дурость вредит не только окружающим их людям, но и им самим. Ну а что касается тех подлецов, которые конфликтуют сознательно, ради своих корыстных и не редко низменных целей, то, что о них сказать, кроме того, что если мы на них нарвались, то нам сильно не повезло. Конечно, ненавидеть дурака тоже смысла не имеет, ибо своей ненавистью мы травим свою собственную душу, но что касается нашей реакции, то прежде чем на кого-то обращать внимание, нужно сначала понять, кто перед нами? Ну вот, скажем, как можно обращать внимание на дурака, который конфликтует по глупости, если такого человека, в принципе, серьезно воспринимать не следует? Если так получилось, что вы вступили в выяснение отношений с дураком, тогда вам следует корить не его, а себя, за то, что вы поверили дураку, за то, что вы не увидели в дураке дурака, за то, что вы позволили дураку, зацепить вас, вас, умного человека. Понимаете, какая тут логика должна быть? Реагировать на дураков – это знаете ли, слишком большое одолжение для них, ибо для начала надо увидеть в них частичку разума, поверить в нее, потом, обмануться. А если вы всего этого не делали, тогда реагировать на дурака вам не следует, вам следует просто начисто проигнорировать его самого и его неразумный поступок.



Что касается подлецов и мерзавцев, сознательно и порой очень жестоко обижающих людей, ради своих интересов, то и их, на самом деле, прощать, не то, что не за что, но и незачем. Понимаете, мерзавец, он – мерзавец, и всегда таким будет, потому что это его роль. Как его можно прощать, зачем его прощать? Чтобы потом вновь подпустить его к себе и позволить ему ужалить вас еще раз? Мерзавец оскорбляет потому, что он мерзавец и его не прощать надо, а, так сказать, помечать, как паршивую овцу, чтобы в будущем с ним не связываться и ни в коем случае не доверять ему ни в чем. Вот и все, что нам необходимо делать, чтобы спокойно, без лишних, негативных эмоций, отнимающих у нас массу сил и нервов и получив полезный жизненный урок, продолжить жить дальше.



И лишь немногие люди, которые, действительно, по неопытности, по неразумности, из-за, так сказать, временного помешательства, без всякого злого умысла, в силу сложившихся обстоятельств, к которым они не были готовы, заблуждаются в некоторых вещах, достойны нашего внимания и общения. Ошибки совершают все. Мы не идеальны. Но особенно часто это делают глупые люди, коих в нашем мире, надо сказать, немало. Поэтому обращать внимание на этих людей - глупость. На дураков, обижаться смысла не имеет, ибо их дурость вредит не только окружающим их людям, но и им самим. Ну а что касается тех подлецов, которые конфликтуют сознательно, ради своих корыстных и не редко низменных целей, то, что о них сказать, кроме того, что если мы на них нарвались, то нам сильно не повезло. Конечно, ненавидеть дурака тоже смысла не имеет, ибо своей ненавистью мы травим свою собственную душу, но что касается нашей реакции, то прежде чем на кого-то обращать внимание, нужно сначала понять, кто перед нами? Ну вот, скажем, как можно обращать внимание на дурака, который конфликтует по глупости, если такого человека, в принципе, серьезно воспринимать не следует? Если так получилось, что вы вступили в выяснение отношений с дураком, тогда вам следует корить не его, а себя, за то, что вы поверили дураку, за то, что вы не увидели в дураке дурака, за то, что вы позволили дураку, зацепить вас, вас, умного человека. Понимаете, какая тут логика должна быть? Реагировать на дураков – это знаете ли, слишком большое одолжение для них, ибо для начала надо увидеть в них частичку разума, поверить в нее, потом, обмануться. А если вы всего этого не делали, тогда реагировать на дурака вам не следует, вам следует просто начисто проигнорировать его самого и его неразумный поступок.Что касается подлецов и мерзавцев, сознательно и порой очень жестоко обижающих людей, ради своих интересов, то и их, на самом деле, прощать, не то, что не за что, но и незачем. Понимаете, мерзавец, он – мерзавец, и всегда таким будет, потому что это его роль. Как его можно прощать, зачем его прощать? Чтобы потом вновь подпустить его к себе и позволить ему ужалить вас еще раз? Мерзавец оскорбляет потому, что он мерзавец и его не прощать надо, а, так сказать, помечать, как паршивую овцу, чтобы в будущем с ним не связываться и ни в коем случае не доверять ему ни в чем. Вот и все, что нам необходимо делать, чтобы спокойно, без лишних, негативных эмоций, отнимающих у нас массу сил и нервов и получив полезный жизненный урок, продолжить жить дальше.И лишь немногие люди, которые, действительно, по неопытности, по неразумности, из-за, так сказать, временного помешательства, без всякого злого умысла, в силу сложившихся обстоятельств, к которым они не были готовы, заблуждаются в некоторых вещах, достойны нашего внимания и общения. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28397 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 01:42 https://www.instagram.com/tv/CADB9esHIIW/

Видео Усика. Видео Усика. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16500 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4479 раз. Подякували: 4148 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 01:45 До того ж, основна маса документів перебуває у російських архівах, а вони - під замком.

В'язнями сталінської системи таборів ГУЛАГ були до 20 мільйонів людей. Кілька мільйонів загинули.



https://www.dw.com/uk/ голоси-з-пекла-в-берліні-відкрився-архів-жертв-сталінських-репресій/a-18816912 голоси-з-пекла-в-берліні-відкрився-архів-жертв-сталінських-репресій/a-18816912 "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8589 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6067606860696070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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