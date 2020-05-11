Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1)Пока кроме бреда Солженицына о 60 млн погибших никто ничего не привёл. Приведи ты - посмотрю. Речь шла о разнице между немецкими лагерями смерти и ГУЛАГом. В Гулаге не было газовых камер и прибывающих не отправляли туда прямо с поезда. Надеюсь хоть это ты опровергать не будешь?Какой ГУЛАГ в 1956 если выпускать начали в 1954 и в 1956 осталось только название?
2)Пока макнули себя такие как ты сказав что в гражданской войне в Испании СССР вёл себя как Россия на Донбассе в 2014-2015гг.А то что я забыл про пару советских танков воевавших там, то это мелочь т.к.количество советников и военных СССР почти на 2 порядка отличались от противоположной стороны Италии, Германии и Португалии
3) Самому не смешно писать про совместное государство Манчжоу-го? И Блюхера убили не из-за этого, а по той же причине что и Тухачевского которому он за год до этого подписал смертный приговор
4) Хорошо хоть не три источника и три составные части марксизма, "Знаток" фашизма и нацизма
теперь понятно, что ты обычный примитивный совок, который кроме вранья советской пропаганды ничего не знает, а на факты визжит -вывсёврёти. а когда таким как ты за наглое вранье бьют морду то вы начинаете вопить про антисемитизм. только зря время потратил. у хлів.
Какие ты факты привёл кроме словесного поноса из википедии, "европеец"? Много морд по жизни набил, боец, и каких? В хлеву твои идеологические побратимы живут, мне там воняет
shapo написав:Много морд по жизни набил, боец, и каких?
Ошибки совершают все. Мы не идеальны. Но особенно часто это делают глупые люди, коих в нашем мире, надо сказать, немало. Поэтому обращать внимание на этих людей - глупость. На дураков, обижаться смысла не имеет, ибо их дурость вредит не только окружающим их людям, но и им самим. Ну а что касается тех подлецов, которые конфликтуют сознательно, ради своих корыстных и не редко низменных целей, то, что о них сказать, кроме того, что если мы на них нарвались, то нам сильно не повезло. Конечно, ненавидеть дурака тоже смысла не имеет, ибо своей ненавистью мы травим свою собственную душу, но что касается нашей реакции, то прежде чем на кого-то обращать внимание, нужно сначала понять, кто перед нами? Ну вот, скажем, как можно обращать внимание на дурака, который конфликтует по глупости, если такого человека, в принципе, серьезно воспринимать не следует? Если так получилось, что вы вступили в выяснение отношений с дураком, тогда вам следует корить не его, а себя, за то, что вы поверили дураку, за то, что вы не увидели в дураке дурака, за то, что вы позволили дураку, зацепить вас, вас, умного человека. Понимаете, какая тут логика должна быть? Реагировать на дураков – это знаете ли, слишком большое одолжение для них, ибо для начала надо увидеть в них частичку разума, поверить в нее, потом, обмануться. А если вы всего этого не делали, тогда реагировать на дурака вам не следует, вам следует просто начисто проигнорировать его самого и его неразумный поступок.
Что касается подлецов и мерзавцев, сознательно и порой очень жестоко обижающих людей, ради своих интересов, то и их, на самом деле, прощать, не то, что не за что, но и незачем. Понимаете, мерзавец, он – мерзавец, и всегда таким будет, потому что это его роль. Как его можно прощать, зачем его прощать? Чтобы потом вновь подпустить его к себе и позволить ему ужалить вас еще раз? Мерзавец оскорбляет потому, что он мерзавец и его не прощать надо, а, так сказать, помечать, как паршивую овцу, чтобы в будущем с ним не связываться и ни в коем случае не доверять ему ни в чем. Вот и все, что нам необходимо делать, чтобы спокойно, без лишних, негативных эмоций, отнимающих у нас массу сил и нервов и получив полезный жизненный урок, продолжить жить дальше.
И лишь немногие люди, которые, действительно, по неопытности, по неразумности, из-за, так сказать, временного помешательства, без всякого злого умысла, в силу сложившихся обстоятельств, к которым они не были готовы, заблуждаются в некоторых вещах, достойны нашего внимания и общения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.