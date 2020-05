Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Вів 12 тра, 2020 02:30

Не буду встревать, не вижу смысла.

Только 2 вопроса.



Один к "патриотам"- антисоветчиком (не знаю, как точнее назвать).

А те, що до того, протягом майже двох років, радянські більшовики не без допомоги німецьких нацистів перекроїли карту Центральної Європи, якось забулося.

Если "радянські більшовики" (сволочи, преступники и т.д.) в 1939-41 "перекроїли карту Центральної Європи", т.е. совершили очередное преступление, то почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?

Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает?



Второй вопрос к их оппонентам.

Неужели вы до сих пор не поняли, что этим ничего доказать или хотя бы объяснить не удастся?

По разным причинам. Кому-то из-за ограниченности, кто-то не может простить "більшовикам" репрессии против дедов (прадедов?)-ОУНовцев или полицаев, у кого-то ещё какие-то причины, кто-то просто проплаченный пропагандист.

Какой смысл тратить время?

Ещё понимаю, если бы ветка была популярная, читаемая "ширнармассами", для того, чтобы противостоять такой ядовитой пропаганде. Но ведь этого нет. Читатели этой ветки исчерпываются её писателями.

Единственная возможная польза - удержать их в этой резервации, чтобы не расползались по другим веткам. Но это больше зависит от модераторов.



Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2

Много морд по жизни набил, боец, и каких?

В хлеву твои идеологические побратимы живут, мне там воняет Какие ты факты привёл кроме словесного поноса из википедии, "европеец"?Много морд по жизни набил, боец, и каких?В хлеву твои идеологические побратимы живут, мне там воняет

Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь. Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.



Еще один "знаток" нарисовался.

Еще один "знаток" нарисовался.

Ну откуда тебе знать сколько языков я знаю и что читаю?

Второй вопрос к их оппонентам.

Неужели вы до сих пор не поняли, что этим ничего доказать или хотя бы объяснить не удастся?

По разным причинам. Кому-то из-за ограниченности, кто-то не может простить "більшовикам" репрессии против дедов (прадедов?)-ОУНовцев или полицаев, у кого-то ещё какие-то причины, кто-то просто проплаченный пропагандист.

Какой смысл тратить время?

Ещё понимаю, если бы ветка была популярная, читаемая "ширнармассами", для того, чтобы противостоять такой ядовитой пропаганде. Но ведь этого нет. Читатели этой ветки исчерпываются её писателями.

Единственная возможная польза - удержать их в этой резервации, чтобы не расползались по другим веткам. Но это больше зависит от модераторов. вопрос к их оппонентам.Неужели вы до сих пор не поняли, чтоничего доказать или хотя бы объяснить не удастся?По разным причинам. Кому-то из-за ограниченности, кто-то не может простить "більшовикам" репрессии против дедов (прадедов?)-ОУНовцев или полицаев, у кого-то ещё какие-то причины, кто-то просто проплаченный пропагандист.Какой смысл тратить время?Ещё понимаю, если бы ветка была популярная, читаемая "ширнармассами", для того, чтобы противостоять такой ядовитой пропаганде. Но ведь этого нет. Читатели этой ветки исчерпываются её писателями.Единственная возможная польза - удержать их в этой резервации, чтобы не расползались по другим веткам. Но это больше зависит от модераторов.





Не совсем так.

Хотя ни сайт, ни ветка не репрезентативны тем не менее в какой-то мере они отражают точку зрения части современного украинского социума и знать её нужно Не совсем так.Хотя ни сайт, ни ветка не репрезентативны тем не менее в какой-то мере они отражают точку зрения части современного украинского социума и знать её нужно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3408 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 06:55 ЛАД написав: почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?

Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает. почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает.

Лад, вот после таких опусов, слово в слово повторяющих кисельно-соловьиный помет, я понимаю за что вас гнобят тут.

Благодарить за что? Может и сифилитика Ленина надо отблагодарить за Украину?

Паралель: вы прогуливаясь по парку, обнаруживаете ,что сейчас изнасилуют кого-то, вы благородный рыцарь ,спасаете от изнасилования, тащите к себе домой за волосы,приковываете к батарее (где уже есть с десяток наложниц) и сами насилуете годами. Так поступил СССР с Европой и Украиной.Так ясно?

А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).

Лад, вот после таких опусов, слово в слово повторяющих кисельно-соловьиный помет, я понимаю за что вас гнобят тут.
Благодарить за что? Может и сифилитика Ленина надо отблагодарить за Украину?
Паралель: вы прогуливаясь по парку, обнаруживаете ,что сейчас изнасилуют кого-то, вы благородный рыцарь ,спасаете от изнасилования, тащите к себе домой за волосы,приковываете к батарее (где уже есть с десяток наложниц) и сами насилуете годами. Так поступил СССР с Европой и Украиной.Так ясно?
А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).
Тему, как потом наложниц всех освободили, насильника зачмырили, он отсидел, но через какое-то время взялся за свое по отношению к своим жертвам, мы развивать не будем. Тем более, что большинство жертв финансово окрепли,заполучили сильных покровителей (с твоей точки зрения менее достойных , потому что геев) , и твое насилие проявляется к ближайшим и самым слабым.

Повідомлень: 2665 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 07:03 zРадио написав: ...Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда ...Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда

родное сердце, и как теперь человеку жить?



зы. для меня новость, что тебе кто-то вопросы задаёт. родное сердце, и как теперь человеку жить?зы. для меня новость, что тебе кто-то вопросы задаёт. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

о реформах https://dou.ua/forums/topic/30424/#1850490

Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.



Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.



впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны



... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»



селяви селяРодина



впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны



... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»



селяви селяРодина



Але в нас же кожен хто прийшов до влади хитров..баний



конечно конечно один только сам по себе мудрый нарид (к) (тм) а все кто при власти они инопланетяни российские рептилоиды без вариантов всё так ))

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19141 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 07:20 Hotab написав: А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).

Тему, как потом наложниц всех освободили, насильника зачмырили, он отсидел, но через какое-то время взялся за свое по отношению к своим жертвам, мы развивать не будем. А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).Тему, как потом наложниц всех освободили, насильника зачмырили, он отсидел, но через какое-то время взялся за свое по отношению к своим жертвам, мы развивать не будем.

это вы сейчас зря такое написали.

дедушка может и дуба дать от гнева. это вы сейчас зря такое написали.дедушка может и дуба дать от гнева. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14685 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1959 раз. Подякували: 4330 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 07:24 Yuri_T написав: Hotab написав: А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).

Тему, как потом наложниц всех освободили, насильника зачмырили, он отсидел, но через какое-то время взялся за свое по отношению к своим жертвам, мы развивать не будем. А, ну да. Когда она периодически заводит разговоры о самостоятельности, вы ей бьете лицо. Если исправно вам все убирает и вкусно готовит, то вы даже обновки покупаете (это к теме, как много совок настроил всего в Украине, а самостоятельно она вот никак).Тему, как потом наложниц всех освободили, насильника зачмырили, он отсидел, но через какое-то время взялся за свое по отношению к своим жертвам, мы развивать не будем.

это вы сейчас зря такое написали.

дедушка может и дуба дать от гнева. это вы сейчас зря такое написали.дедушка может и дуба дать от гнева.

Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.

Повідомлень: 2665 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 07:45 vano80 написав: budivelnik написав: Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.

1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат

2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення

Питання

З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населенняПитанняЗ ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ?



Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках?

тут уже писали так звані "патріоти": "тре було як французи",

так тепер мають "Крим наш" і "Донбас наш" тут уже писали так звані "патріоти": "тре було як французи",так тепер мають "Крим наш" і "Донбас наш" Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19141 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1292 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 07:53 vano80 написав: budivelnik написав: Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.

1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат

2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населення

Питання

З ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ? Ти з своєї хворої голови на мою здорову -не перекладай.1 У війні з нацистами сталін втратив 10 млн солдат2 В мирний час,сталін( і КПРС з СРСР) вбив 50 млн свого населенняПитанняЗ ким воював сталін керуючи КПРС і СРСР ?



Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках? Еще раз. Ты, лично ты, считаешь гибель людей при изгнании нацистов преступлением? Ты, лично ты, считаешь что с нацистами не надо было воевать? Ты, лично ты, считаешь что под нацистами украина жила и развивалась бы лучше чем при комуняках?



Сталину и большевикам не надо было эту войну развязывать нападением на Польшу

Десять мертвых советских граждан на одного немецкого конечно это преступление.

Сталину и большевикам не надо было эту войну развязывать нападением на Польшу
Десять мертвых советских граждан на одного немецкого конечно это преступление.
А потом американцев умолять о помощи ибо комиссары поняли что одним пушечным мясом войну не выиграть (именно пушечным мясом они и считали наших дедов; это не из архивов это от дедов которые воевали а не в тылу как твои отсиживались; если бы твои воевали ты бы такого бреда о гибели людей не писал).

Ukrainian

