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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6069607060716072> Додано: Вів 12 тра, 2020 08:13 Hotab написав: Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг. Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.



1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу



2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?

Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана 1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 08:25 То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?

Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.

За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса". За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10413 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36 Ukrainian написав: Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь. Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.

Наивные

все он прекрасно знает, но врет осознанно.

Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.

И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.

скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений. Наивныевсе он прекрасно знает, но врет осознанно.Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений. unicdima

Повідомлень: 421 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 08:50 lapay написав: То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?

Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.

За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса". За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса".



Всё это события многодесятколетней давности.

В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.



Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.

Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист. Всё это события многодесятколетней давности.В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16754 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4177 раз. Подякували: 6663 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 08:51 unicdima написав: Ukrainian написав: Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь. Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.

Наивные

все он прекрасно знает, но врет осознанно.

Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.

И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.

скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений. Наивныевсе он прекрасно знает, но врет осознанно.Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений.

Да, мои родители видели из окна не всего Степлага, а рудника Джезказган, как по улице шли танки на подавление восстания, но сколько убитых естественно не знали, как и ты приведший цифру "сотни" из Википедии.

Повторяю для больных с деменцией в очередной раз:

Дискуссия шла о разнице в сталинских и немецких лагерях.

В Гулаге не было лагерей смерти аналогичных Освенциму, Майданеку, Собиборе, Белжецы, Треблинке.

В Гулаге были массовые гаранинские расстрелы, но они не были системой.

В Джезказгане расстреляли несколько заключенных за то что полезли в женскую зону.

Гебисты решили показать новой власти что они нужны, но вышел обратный эффект.

Мои родители были молодыми специалистами после института присланными на 3 года, но задержавшиеся там на 16 - близких к системе в такое гиблое место не присылают.

Не знаю кем поработали твои родственники и ты сам, но опыт показывает что больше всего камней кидают в прошлое те кто ему верно служил.

Например, будивельник оставшийся прапором в ГСВГ где точно никто не говорил на мове о незалежности Украины Да, мои родители видели из окна не всего Степлага, а рудника Джезказган, как по улице шли танки на подавление восстания, но сколько убитых естественно не знали, как и ты приведший цифру "сотни" из Википедии.Повторяю для больных с деменцией в очередной раз:Дискуссия шла о разнице в сталинских и немецких лагерях.В Гулаге не было лагерей смерти аналогичных Освенциму, Майданеку, Собиборе, Белжецы, Треблинке.В Гулаге были массовые гаранинские расстрелы, но они не были системой.В Джезказгане расстреляли несколько заключенных за то что полезли в женскую зону.Гебисты решили показать новой власти что они нужны, но вышел обратный эффект.Мои родители были молодыми специалистами после института присланными на 3 года, но задержавшиеся там на 16 - близких к системе в такое гиблое место не присылают.Не знаю кем поработали твои родственники и ты сам, но опыт показывает что больше всего камней кидают в прошлое те кто ему верно служил.Например, будивельник оставшийся прапором в ГСВГ где точно никто не говорил на мове о незалежности Украины Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 08:56 freeze написав:

Всё это события многодесятколетней давности.

В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.



Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.

Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист. Всё это события многодесятколетней давности.В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.

Суть этих обсуждений одна - оправдать результат 28,5 лет незалежности.

Ремарка.

В якобы цивилизованной Австралии паспорта абригенам начали выдавать только в 60-е годы 20-го столетия.

До этого они были приравнены к животным Суть этих обсуждений одна - оправдать результат 28,5 лет незалежности.Ремарка.В якобы цивилизованной Австралии паспорта абригенам начали выдавать только в 60-е годы 20-го столетия.До этого они были приравнены к животным Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:10 freeze написав:

Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.

Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.

Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б. Є ще один варіант - нова світова війна, яка витіснила з пам'яті стару. Війна на Донбасі частково має такий ефект.

Гуманізм гуманізмом, а якщо немає дубинки закону, то катували і будуть катувати затриманих і полонених, як на Донбасі чи в деяких наших колоніях. Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б. Є ще один варіант - нова світова війна, яка витіснила з пам'яті стару. Війна на Донбасі частково має такий ефект.Гуманізм гуманізмом, а якщо немає дубинки закону, то катували і будуть катувати затриманих і полонених, як на Донбасі чи в деяких наших колоніях. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10413 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1133 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19 lapay написав: Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б. Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б.



Ха-ха.

Это кто же в Украине будет каяться, Кравчук?

За что, что был вторым коммунистов и вдруг прозрел и стал ярым националистов?

Секретарь парткома Южмаша Кучма?

Секретари обкомов комсомола Тигипко, Турчинов или писатели половина из которых работали стукачами в КГБ, а потом организовали Рух?

Или бывшие Гебисты типа Пальчевского ставшие миллионерами?

Поэтому ваше "патриотическое" движение и пованивает большевиками что построено на их фундаменте Ха-ха.Это кто же в Украине будет каяться, Кравчук?За что, что был вторым коммунистов и вдруг прозрел и стал ярым националистов?Секретарь парткома Южмаша Кучма?Секретари обкомов комсомола Тигипко, Турчинов или писатели половина из которых работали стукачами в КГБ, а потом организовали Рух?Или бывшие Гебисты типа Пальчевского ставшие миллионерами?Поэтому ваше "патриотическое" движение и пованивает большевиками что построено на их фундаменте Востаннє редагувалось shapo в Вів 12 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:20 shapo написав: Hotab написав: Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг. Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.



1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу



2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?

Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана 1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана

Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил))) Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил))) Hotab

Повідомлень: 2667 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:22 Hotab написав: shapo написав: Hotab написав: Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг. Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.



1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу



2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?

Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана 1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана

Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил))) Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?

Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям? А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3413 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6069607060716072> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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