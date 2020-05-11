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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 08:13
Hotab написав:
Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.
1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу
2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:25
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36
Ukrainian написав:
Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.
Наивные
все он прекрасно знает, но врет осознанно.
Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.
И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.
скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений.
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unicdima
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:50
lapay написав:
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса".
Всё это события многодесятколетней давности.
В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.
Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:51
unicdima написав: Ukrainian написав:
Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.
Наивные
все он прекрасно знает, но врет осознанно.
Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.
И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.
скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений.
Да, мои родители видели из окна не всего Степлага, а рудника Джезказган, как по улице шли танки на подавление восстания, но сколько убитых естественно не знали, как и ты приведший цифру "сотни" из Википедии.
Повторяю для больных с деменцией в очередной раз:
Дискуссия шла о разнице в сталинских и немецких лагерях.
В Гулаге не было лагерей смерти аналогичных Освенциму, Майданеку, Собиборе, Белжецы, Треблинке.
В Гулаге были массовые гаранинские расстрелы, но они не были системой.
В Джезказгане расстреляли несколько заключенных за то что полезли в женскую зону.
Гебисты решили показать новой власти что они нужны, но вышел обратный эффект.
Мои родители были молодыми специалистами после института присланными на 3 года, но задержавшиеся там на 16 - близких к системе в такое гиблое место не присылают.
Не знаю кем поработали твои родственники и ты сам, но опыт показывает что больше всего камней кидают в прошлое те кто ему верно служил.
Например, будивельник оставшийся прапором в ГСВГ где точно никто не говорил на мове о незалежности Украины
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Додано: Вів 12 тра, 2020 08:56
freeze написав:
Всё это события многодесятколетней давности.
В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.
Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.
Суть этих обсуждений одна - оправдать результат 28,5 лет незалежности.
Ремарка.
В якобы цивилизованной Австралии паспорта абригенам начали выдавать только в 60-е годы 20-го столетия.
До этого они были приравнены к животным
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:10
freeze написав:
Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.
Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б. Є ще один варіант - нова світова війна, яка витіснила з пам'яті стару. Війна на Донбасі частково має такий ефект.
Гуманізм гуманізмом, а якщо немає дубинки закону, то катували і будуть катувати затриманих і полонених, як на Донбасі чи в деяких наших колоніях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19
lapay написав:
Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б.
Ха-ха.
Это кто же в Украине будет каяться, Кравчук?
За что, что был вторым коммунистов и вдруг прозрел и стал ярым националистов?
Секретарь парткома Южмаша Кучма?
Секретари обкомов комсомола Тигипко, Турчинов или писатели половина из которых работали стукачами в КГБ, а потом организовали Рух?
Или бывшие Гебисты типа Пальчевского ставшие миллионерами?
Поэтому ваше "патриотическое" движение и пованивает большевиками что построено на их фундаменте
Востаннє редагувалось shapo
в Вів 12 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:20
shapo написав: Hotab написав:
Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.
1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу
2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана
Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))
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Додано: Вів 12 тра, 2020 09:22
Hotab написав: shapo написав: Hotab написав:
Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.
1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу
2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана
Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))
А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?
Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?
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