RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6069607060716072>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:13

  Hotab написав:Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.


1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу

2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:25

То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.

За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10413
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:36

  Ukrainian написав:Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.

Наивные :D
все он прекрасно знает, но врет осознанно.
Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.
И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.
скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 10.06.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:50

  lapay написав:
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.

За Польщу не скажу, а те, як жорстко Сталін обісрався у Фінляндії, сильно повпливало на рішення Гітлера напасти на "колоса".


Всё это события многодесятколетней давности.
В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.

Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16754
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4177 раз.
Подякували: 6663 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:51

  unicdima написав:
  Ukrainian написав:Ты говоришь как жертва российский пропаганды; но твоей вины в этом нет. Ты же невиноват в том что черпаешь свою информацию и русскоязычных источников. А других языков ты не знаешь.

Наивные :D
все он прекрасно знает, но врет осознанно.
Он пишет, что его родители видели как танки ехали давить людей в Степлаге, хотя перед этим заявлял, что смертей в лагере вообще не было.
И так по всем пунктам нашей с ним дискуссии, все факты преступлений СССР он отрицает, то есть враньё там сознательное.
скорее всего его родственнички поучаствовали в красном терроре, в репрессиях, а русскомирники никогда не признают своих преступлений.

Да, мои родители видели из окна не всего Степлага, а рудника Джезказган, как по улице шли танки на подавление восстания, но сколько убитых естественно не знали, как и ты приведший цифру "сотни" из Википедии.
Повторяю для больных с деменцией в очередной раз:
Дискуссия шла о разнице в сталинских и немецких лагерях.
В Гулаге не было лагерей смерти аналогичных Освенциму, Майданеку, Собиборе, Белжецы, Треблинке.
В Гулаге были массовые гаранинские расстрелы, но они не были системой.
В Джезказгане расстреляли несколько заключенных за то что полезли в женскую зону.
Гебисты решили показать новой власти что они нужны, но вышел обратный эффект.
Мои родители были молодыми специалистами после института присланными на 3 года, но задержавшиеся там на 16 - близких к системе в такое гиблое место не присылают.
Не знаю кем поработали твои родственники и ты сам, но опыт показывает что больше всего камней кидают в прошлое те кто ему верно служил.
Например, будивельник оставшийся прапором в ГСВГ где точно никто не говорил на мове о незалежности Украины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 08:56

  freeze написав:
Всё это события многодесятколетней давности.
В чём смысл огромного обсуждения, нет никакой ценности, только потеря времени.

Мы свое время и правила сегодняшнего времени переносим на старину, забывая, что тогда и правила были другие и люди другие. Всего за несколько десятков лет до ВОВ госслужащие бельгийского короля Леопольда, который развлекался сам на балах, приезжали в какое-то село в бельгийском Конго и отрезали руки неплательщикам налогов. Что было естественно в одно время, становится безобразным в другое время, это и к периоду второй мировой, и к периоду вьетнамской войны - для США была естественно полить химикатами партизан во Вьетнаме, сейчас это нереально представить даже в кошмарном сне. Концлагеря придумали тоже не немцы, а вполне цивилизованные европейцы в Южной Африке. Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.

Суть этих обсуждений одна - оправдать результат 28,5 лет незалежности.
Ремарка.
В якобы цивилизованной Австралии паспорта абригенам начали выдавать только в 60-е годы 20-го столетия.
До этого они были приравнены к животным
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:10

  freeze написав:
Сейчас миром правит больше гуманизм, и мы с позиций гуманизма пытаемся рассуждать о дикостях прошлого века.
Те же коммунисты сейчас совсем другие, российские, украинские, китайские коммунисты вполне сидят себе в частном бизнесе, они такие же по сути коммунисты как Троцкий - монархист.

Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б. Є ще один варіант - нова світова війна, яка витіснила з пам'яті стару. Війна на Донбасі частково має такий ефект.
Гуманізм гуманізмом, а якщо немає дубинки закону, то катували і будуть катувати затриманих і полонених, як на Донбасі чи в деяких наших колоніях.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10413
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1133 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:19

  lapay написав:Не в гуманізмі справа, а в примиренні і покаянні. Якби упівці примирились з чеовоноармійцямі, а комуністи покаялись в саоїх злочинах, то і дискусії б не було б.


Ха-ха.
Это кто же в Украине будет каяться, Кравчук?
За что, что был вторым коммунистов и вдруг прозрел и стал ярым националистов?
Секретарь парткома Южмаша Кучма?
Секретари обкомов комсомола Тигипко, Турчинов или писатели половина из которых работали стукачами в КГБ, а потом организовали Рух?
Или бывшие Гебисты типа Пальчевского ставшие миллионерами?
Поэтому ваше "патриотическое" движение и пованивает большевиками что построено на их фундаменте
Востаннє редагувалось shapo в Вів 12 тра, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:20

  shapo написав:
  Hotab написав:Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.


1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу

2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана

Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 15.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:22

  Hotab написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:Иногда мне кажется, что чем скорее эти старые уе*ки (это скорее Шапо) выдохнут, тем быстрее что-то хорошее в этой стране может получиться. Вот только на их место отравленные шарием подрастают, но у этого му*** мусорный рейтинг.


1) Дай своим родственникам адрес этого форума, пусть сообщат где тебя похоронят. Принесу цветы на твою могилу

2) И когда у таких как ты только "неправильные" сограждане закончатся?
Может, "правильным" нужно в зеркало иногда смотреть и отвечать самому себе почему из такой страны которая почти 30 независима ни от москалей, ни от пр. нехороших соседей молодые и способные бегут как черт от ладана

Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?
Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6069607060716072>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18880)
12.05.2020 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.