Плохого или хорошего?)
Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:27
Плохого или хорошего?)
Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:38
Понятно.
Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя.
В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:43
А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))
Конечно не попутно.Это основная твоя работа))
Додано: Вів 12 тра, 2020 09:52
Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.
Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35
1 В дурку треба звертатись людині, яка ненавидить Батьківщину своєї мами.
Ба більше - тільки завдяки мамі-ти тут.
В противному разі ти б вже давно ненавидів ізраїль.
2 Я на 70% знаю ,хто такий Хотаб...
Тому повністю підтримую його не бажання розкривати інформацію про себе,тим більше для людини - яка ментально є агентом педерації,що не заперечує того,що шапо реально може бути платним в погонах агентом педерації
Як не як-народився в сімї, в якій висока ймовірність того що його тато вертухай на зоні в одному з сталінських концтаборів.
3 З іншого боку
Ти хочеш прозорості?
Без проблем
Я будівельник, я прозорий далі нікуди,моє прізвище у відкритому доступі на сторінках цього форуму
Не буду заявляти що як Геракл будував все сам, але приймав участь в складі Будівельного Управління- у будівництві
цехів Електрону
цехів Протезного
цехів Світоча
вокзалу в Мостиськах
будинків для Тютюнової
Як власник будівельного кооперативу,а потім як приватний підприємець самостійно розробив і збудував тисячі м2 житла в малобудовій(до 4-х поверхів) житловій забудові і 160 м3 торгових площ(це вже для себе коханого)
А що про себе можеш написати ти?
будував в казахстані.вчився в москві,дали підсрачник в міністерстві в Україні десь в 2000-х ,тепер консультуєш( може навіть інженер тех нагляду)...а апломбу..
То як - відкриваєш своє прізвище .щоб усі все про тебе,так само як і про мене бачили?
Чи обкакався?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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