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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60676068606960706071> Додано: Вів 12 тра, 2020 09:27 shapo написав: Hotab написав: Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил))) Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?

Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям? А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?

Плохого или хорошего?)

Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Плохого или хорошего?)Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что Hotab

Повідомлень: 2668 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:38 Hotab написав: shapo написав: Hotab написав: Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил))) Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?

Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям? А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?

Плохого или хорошего?)

Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Плохого или хорошего?)Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Понятно.

Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя.

В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам Понятно.Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя.В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3395 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:43 shapo написав: Hotab написав: Плохого или хорошего?)

Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Плохого или хорошего?)Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Понятно.

Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировался, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя Понятно.Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировался, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя

А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))



попутно стуча гебистам



Конечно не попутно.Это основная твоя работа)) А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))Конечно не попутно.Это основная твоя работа)) Hotab

Повідомлень: 2668 З нами з: 15.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 09:52 Hotab написав: А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. )) А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))



Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.

Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3395 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35 shapo написав: Hotab написав: А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. )) А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. )) Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.

Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль 1 В дурку треба звертатись людині, яка ненавидить Батьківщину своєї мами.

Ба більше - тільки завдяки мамі-ти тут.

В противному разі ти б вже давно ненавидів ізраїль.

2 Я на 70% знаю ,хто такий Хотаб...

Тому повністю підтримую його не бажання розкривати інформацію про себе,тим більше для людини - яка ментально є агентом педерації,що не заперечує того,що шапо реально може бути платним в погонах агентом педерації

Як не як-народився в сімї, в якій висока ймовірність того що його тато вертухай на зоні в одному з сталінських концтаборів.

3 З іншого боку

Ти хочеш прозорості?

Без проблем

Я будівельник, я прозорий далі нікуди,моє прізвище у відкритому доступі на сторінках цього форуму

Не буду заявляти що як Геракл будував все сам, але приймав участь в складі Будівельного Управління- у будівництві

цехів Електрону

цехів Протезного

цехів Світоча

вокзалу в Мостиськах

будинків для Тютюнової

Як власник будівельного кооперативу,а потім як приватний підприємець самостійно розробив і збудував тисячі м2 житла в малобудовій(до 4-х поверхів) житловій забудові і 160 м3 торгових площ(це вже для себе коханого)



А що про себе можеш написати ти?

будував в казахстані.вчився в москві,дали підсрачник в міністерстві в Україні десь в 2000-х ,тепер консультуєш( може навіть інженер тех нагляду)...а апломбу..

То як - відкриваєш своє прізвище .щоб усі все про тебе,так само як і про мене бачили?

Чи обкакався? 1 В дурку треба звертатись людині, яка ненавидить Батьківщину своєї мами.Ба більше - тільки завдяки мамі-ти тут.В противному разі ти б вже давно ненавидів ізраїль.2 Я на 70% знаю ,хто такий Хотаб...Тому повністю підтримую його не бажання розкривати інформацію про себе,тим більше для людини - яка ментально є агентом педерації,що не заперечує того,що шапо реально може бути платним в погонах агентом педераціїЯк не як-народився в сімї, в якій висока ймовірність того що його тато вертухай на зоні в одному з сталінських концтаборів.3 З іншого бокуТи хочеш прозорості?Без проблемЯ будівельник, я прозорий далі нікуди,моє прізвище у відкритому доступі на сторінках цього форумуНе буду заявляти що як Геракл будував все сам, але приймав участь в складі Будівельного Управління- у будівництвіцехів Електронуцехів Протезногоцехів Світочавокзалу в Мостиськахбудинків для ТютюновоїЯк власник будівельного кооперативу,а потім як приватний підприємець самостійно розробив і збудував тисячі м2 житла в малобудовій(до 4-х поверхів) житловій забудові і 160 м3 торгових площ(це вже для себе коханого)А що про себе можеш написати ти?будував в казахстані.вчився в москві,дали підсрачник в міністерстві в Україні десь в 2000-х ,тепер консультуєш( може навіть інженер тех нагляду)...а апломбу..То як - відкриваєш своє прізвище .щоб усі все про тебе,так само як і про мене бачили?Чи обкакався? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 22744 З нами з: 15.01.09 Подякував: 172 раз. Подякували: 2328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 12:38 Yuri_T написав: zРадио написав: ...Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда ...Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда

родное сердце, и как теперь человеку жить?



зы. для меня новость, что тебе кто-то вопросы задаёт. родное сердце, и как теперь человеку жить?зы. для меня новость, что тебе кто-то вопросы задаёт.



Для меня зато не новость, что по сабжу ты ничего написать не в состоянии. Остается только на форумчан гавкать Для меня зато не новость, что по сабжу ты ничего написать не в состоянии. Остается только на форумчан гавкать zРадио

Повідомлень: 5614 З нами з: 02.05.18 Подякував: 976 раз. Подякували: 2129 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:27 Schmit

Повідомлень: 1251 З нами з: 08.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 13:29 shapo написав: В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам



От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ? От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ? Puente Повідомлень: 3052 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 14:12 Puente написав: shapo написав: В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам



От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ? От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?



Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.

Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3395 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 14:23 Re: Політичні дискусії Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ? Uppi Повідомлень: 3 З нами з: 22.04.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 60676068606960706071> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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