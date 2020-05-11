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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60676068606960706071>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:27

  shapo написав:
  Hotab написав:Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?
Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?

Плохого или хорошего?)
Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:38

  Hotab написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:Какой там ты " неправильный граждан". Ты якорь этой страны, и опора рашистского фюрера. Рассмешил)))

А кто ты, 42-летний житель Херсона перебравшийся в Киев?
Что ты сделал в этой жизни что вешаешь ярлыки незнакомым людям?

Плохого или хорошего?)
Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Понятно.
Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя.
В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:43

  shapo написав:
  Hotab написав:Плохого или хорошего?)
Плохого точно ничего не сделал,в отличии от тебя. А о хорошем рассказывать буду не тебе,потому что

Понятно.
Ты просто фук, а я всю жизнь занимался делом - проектировался, исследовал, строил и мне в этом не стыдно признаться в отличие от тебя

А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))

попутно стуча гебистам

Конечно не попутно.Это основная твоя работа))
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 09:52

  Hotab написав:А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))


Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.
Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 10:35

  shapo написав:
  Hotab написав:А ты, путлеровский рупор,прям надеялся я тебе начну расписывать что, где и как. Та канеш))) Ещё не ясно в каком звании ФСБ ты, и зачем тут. ))
Ого, так тут, оказывается, украинский Джеймс Бонд строчит.
Когда закончится карантин и если ещё не закроют после "реформ" психиатрические больницы настоятельно рекомендую обратиться - это их профиль
1 В дурку треба звертатись людині, яка ненавидить Батьківщину своєї мами.
Ба більше - тільки завдяки мамі-ти тут.
В противному разі ти б вже давно ненавидів ізраїль.
2 Я на 70% знаю ,хто такий Хотаб...
Тому повністю підтримую його не бажання розкривати інформацію про себе,тим більше для людини - яка ментально є агентом педерації,що не заперечує того,що шапо реально може бути платним в погонах агентом педерації
Як не як-народився в сімї, в якій висока ймовірність того що його тато вертухай на зоні в одному з сталінських концтаборів.
3 З іншого боку
Ти хочеш прозорості?
Без проблем
Я будівельник, я прозорий далі нікуди,моє прізвище у відкритому доступі на сторінках цього форуму
Не буду заявляти що як Геракл будував все сам, але приймав участь в складі Будівельного Управління- у будівництві
цехів Електрону
цехів Протезного
цехів Світоча
вокзалу в Мостиськах
будинків для Тютюнової
Як власник будівельного кооперативу,а потім як приватний підприємець самостійно розробив і збудував тисячі м2 житла в малобудовій(до 4-х поверхів) житловій забудові і 160 м3 торгових площ(це вже для себе коханого)

А що про себе можеш написати ти?
будував в казахстані.вчився в москві,дали підсрачник в міністерстві в Україні десь в 2000-х ,тепер консультуєш( може навіть інженер тех нагляду)...а апломбу..
То як - відкриваєш своє прізвище .щоб усі все про тебе,так само як і про мене бачили?
Чи обкакався?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:38

  Yuri_T написав:
  zРадио написав:...Об ответах на твои вопросы в мой адрес можешь забыть навсегда

родное сердце, и как теперь человеку жить?

зы. для меня новость, что тебе кто-то вопросы задаёт.


Для меня зато не новость, что по сабжу ты ничего написать не в состоянии. Остается только на форумчан гавкать
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:27

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:29

  shapo написав:В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам


От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:12

  Puente написав:
  shapo написав:В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам


От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?


Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.
Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:23

Re: Політичні дискусії

Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
Uppi
 
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