Додано: Вів 12 тра, 2020 15:04

Uppi написав: Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ? Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?

під гаслом патротизму натирити побільше, потім втікти з натиреним в США в Канаду, чи який офшор і вчити як правильно носить вишиванку під гаслом патротизму натирити побільше, потім втікти з натиреним в США в Канаду, чи який офшор і вчити як правильно носить вишиванку

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/