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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:36
Uppi написав:
Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
Вона сформульована вже давно.
Подивіться на рай тихий,
На свою
країну,
Полюбіте щирим серцем
Велику руїну,
Розкуйтеся, братайтеся,
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тілько
На чужому полі.
В своїй
хаті своя
й правда,
І сила, і воля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:41
Uppi написав:
Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
для каких целей интересуетесь?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:46
shapo написав:
Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы
Зажав внески.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 14:53
shapo написав: Puente написав: shapo написав:
В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам
От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?
Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.
Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы
Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ...
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Puente
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:02
ЛАД написав:
Если "радянські більшовики" (сволочи, преступники и т.д.) в 1939-41 "перекроїли карту Центральної Європи", т.е. совершили очередное преступление, то почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?
Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает?
Совість, якщо вона є, повинна мучити усіляких загарбників. Україна - жертва, а Бог завжди на боці жертви, а не агресора.
"Я часть той силы что вечно хочет зла и вечно совершает благо"
То все відбулося закономірно - загарбники втратили награбоване, а жертва стала вільною!
Будь яке Зло, що чинить людина, Бог все одно в кінцевому рахунку перетворює на Добро. Поширення Добра робить людей вільними. Цей процес є діалектичним: з одного боку, свобода є добром, вона уможливлює вияв добра; з іншого, - добро сприяє утвердженню свободи, свободи духа. Без свободи немає шляхів до гідного життя, до Бога. Людина з рабською психологією, людина невільна, не здатна ввійти в Царство Боже. Людина здатна творити добро, любити лише тоді, коли вона почуває себе вільною. Лише вільна людина здатна пережити акт сорому і совісті, очистити серце, розум і душу. За умов свободи особистість набуває смислу буття, усвідомлює цінність життя власного й інших.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 12 тра, 2020 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:04
Uppi написав:
Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
під гаслом патротизму натирити побільше, потім втікти з натиреним в США в Канаду, чи який офшор і вчити як правильно носить вишиванку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:06
поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:11
ЛАД написав:
Если "радянські більшовики" (сволочи, преступники и т.д.) в 1939-41 "перекроїли карту Центральної Європи", т.е. совершили очередное преступление, то почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?
Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает?
типичное русскомирное словоблудство и вранье.
Это были исконно польские, румынские этнические земли или все-таки украинские?
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:12
flyman написав:
поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву
порошки придумали якийсь новий фейк?
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