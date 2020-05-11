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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6068606960706071>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:36

  Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?

Вона сформульована вже давно. :)

Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну,

Розкуйтеся, братайтеся,

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає

І на небі, а не тілько

На чужому полі.

В своїй хаті своя й правда,

І сила, і воля.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:41

  Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?


для каких целей интересуетесь? :D
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:46

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы


Зажав внески.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:53

  shapo написав:
  Puente написав:
  shapo написав:В партии никогда не был, из комсомола вышел в 23г и диссидента не изображал попутно стуча гебистам


От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?


Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.
Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы


Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:02

  ЛАД написав:Если "радянські більшовики" (сволочи, преступники и т.д.) в 1939-41 "перекроїли карту Центральної Європи", т.е. совершили очередное преступление, то почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?
Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает?

Совість, якщо вона є, повинна мучити усіляких загарбників. Україна - жертва, а Бог завжди на боці жертви, а не агресора. 8)


"Я часть той силы что вечно хочет зла и вечно совершает благо" :) То все відбулося закономірно - загарбники втратили награбоване, а жертва стала вільною!

Будь яке Зло, що чинить людина, Бог все одно в кінцевому рахунку перетворює на Добро. Поширення Добра робить людей вільними. Цей процес є діалектичним: з одного боку, свобода є добром, вона уможливлює вияв добра; з іншого, - добро сприяє утвердженню свободи, свободи духа. Без свободи немає шляхів до гідного життя, до Бога. Людина з рабською психологією, людина невільна, не здатна ввійти в Царство Боже. Людина здатна творити добро, любити лише тоді, коли вона почуває себе вільною. Лише вільна людина здатна пережити акт сорому і совісті, очистити серце, розум і душу. За умов свободи особистість набуває смислу буття, усвідомлює цінність життя власного й інших.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 15:04, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:03

  Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:04

  Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?

під гаслом патротизму натирити побільше, потім втікти з натиреним в США в Канаду, чи який офшор і вчити як правильно носить вишиванку
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:06

Re: Політичні дискусії

поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:11

  ЛАД написав:Если "радянські більшовики" (сволочи, преступники и т.д.) в 1939-41 "перекроїли карту Центральної Європи", т.е. совершили очередное преступление, то почему вы, господа хорошие, не настаиваете на "справедливом" решении - отдать полякам Зап. Украину и Белоруссию, румынам Бессарабию? Ничего не забыл, может, ещё кому что отдать?
Что ж вы пользуетесь "награбленным" большевиками добром да ещё их же и ругаете? Совесть не мучает?

типичное русскомирное словоблудство и вранье.
Это были исконно польские, румынские этнические земли или все-таки украинские?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:12

  flyman написав:поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву

порошки придумали якийсь новий фейк?
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