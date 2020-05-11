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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6068606960706071
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19

  unicdima написав:
  flyman написав:поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву

порошки придумали якийсь новий фейк?

не отвлєкайся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28

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