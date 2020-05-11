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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19
unicdima написав: flyman написав:
поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву
порошки придумали якийсь новий фейк?
не отвлєкайся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28
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