|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:19
unicdima написав: flyman написав:
поки ви тут спорити, хто кручє Гітлєр чи Сталін,
Зе команда та РЛА продовжує ставити пересічених в коліно-локтєву
порошки придумали якийсь новий фейк?
не отвлєкайся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19150
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 1293 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:28
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1251
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:14
Puente написав: shapo написав: Puente написав:
[quote=
От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?
Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.
Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы
Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ...
Это как раз и был стройбат и я почти не ошибся рассказав про бардак. 3 года назад когда оформлял пенсию в пенсионном фонде докопались что дата увольнения из части не чётко поставлена в военном билете.
Несмотря на то что приказ МО был виден чётко гоняли в военкомат, а оттуда писал в архив МО СССР. И там выяснилось что приказа по части о моем увольнении не написали и 2 года в стаж мне не зачли несмотря на то, что я в военкомате задавал вопросы а где же я был тогда 2 года или я до сих пор служу.
Словом, как сказал мне один кадровый капитан когда я появился в части "Там где начинается армия кончается порядок"
А аспирантура была в Москве.
Там было посвободнее чем в такой провинции как Киев - в Москве постригали ногти, а в Киеве за такое же отрубали пальцы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3397
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:26
unicdima написав:
типичное русскомирное словоблудство и вранье.
Это были исконно польские, румынские этнические земли или все-таки украинские?
Если посмотреть сколько украинцев жило в Львове в начале 20 века и сравнить архитектуру Львова с любым центрально-европейским городом то точно можно сделать вывод о его исконных жителях
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3397
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:34
Uppi написав:
Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
Тю... Армовир, конечно. Носители - гордое и якобы сознательное меньшинство, в большинстве случаев двулично живущее и работающее за пределами Украины. Остальные плывут в фарватере между чуждой им национальной идеей и социально-бытовыми проблемами
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 12 тра, 2020 16:41, всього редагувалось 2 разів.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 5615
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 976 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:36
shapo написав:
Если посмотреть сколько украинцев жило в Львове в начале 20 века и сравнить архитектуру Львова с любым центрально-европейским городом то точно можно сделать вывод о его исконных жителях
я и не сомневался, что со Львовом ты как обычно облажаешься.
Ты мне лучше расскажи где исконно еврейская земля?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|