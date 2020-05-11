Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?
Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно. Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы
Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ...
Это как раз и был стройбат и я почти не ошибся рассказав про бардак. 3 года назад когда оформлял пенсию в пенсионном фонде докопались что дата увольнения из части не чётко поставлена в военном билете. Несмотря на то что приказ МО был виден чётко гоняли в военкомат, а оттуда писал в архив МО СССР. И там выяснилось что приказа по части о моем увольнении не написали и 2 года в стаж мне не зачли несмотря на то, что я в военкомате задавал вопросы а где же я был тогда 2 года или я до сих пор служу. Словом, как сказал мне один кадровый капитан когда я появился в части "Там где начинается армия кончается порядок" А аспирантура была в Москве. Там было посвободнее чем в такой провинции как Киев - в Москве постригали ногти, а в Киеве за такое же отрубали пальцы.
Uppi написав:Господа подскажите пожалуйста . А кто на этом форуме может подсказать национальную идею Украины ?
Тю... Армовир, конечно. Носители - гордое и якобы сознательное меньшинство, в большинстве случаев двулично живущее и работающее за пределами Украины. Остальные плывут в фарватере между чуждой им национальной идеей и социально-бытовыми проблемами
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 тра, 2020 16:41, всього редагувалось 2 разів.