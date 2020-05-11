Додано: Вів 12 тра, 2020 16:14

Puente написав: shapo написав: Puente написав: [quote=



От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ? [quote=От дуже цікаво - як людина в СРСР не досягнувши максимального віку 28 років - могла самостійно вийти з ВЛКСМ ? Чи це просто рік народження 1991-23 = 1968 ? І тут до речі ще одне питання - процес виходу з ВЛКСМ - "скопом" чи індивідуально ?



Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.

Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы Вышел когда попал в СА двухгодичником в 1979, естественно, без помпы, просто сказал что не комсомолец. Хотя многие именно в армии вступали в КПСС т. к. на гражданке итр-ам было сложно.Позже через 3 года при поступлении в аспирантуру секретарь парткома факультета подписывая характеристику задал этот вопрос на что я ответил что там людей теряли, а тут только документы



Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ... Може бути все - але щоб на початку 80-х отак "загубив" комсомольський квиток ? І нічого за те не було ? В аспірантуру некомсомолець ? Це навіть не можу уявити - де таке могло бути ... Рядових в армії змушували вступати в комсомол ( ну тут не настільки строго - але ) ... Хіба якісь нестройові війська зовсім ... Стройбат ...

Это как раз и был стройбат и я почти не ошибся рассказав про бардак. 3 года назад когда оформлял пенсию в пенсионном фонде докопались что дата увольнения из части не чётко поставлена в военном билете.Несмотря на то что приказ МО был виден чётко гоняли в военкомат, а оттуда писал в архив МО СССР. И там выяснилось что приказа по части о моем увольнении не написали и 2 года в стаж мне не зачли несмотря на то, что я в военкомате задавал вопросы а где же я был тогда 2 года или я до сих пор служу.Словом, как сказал мне один кадровый капитан когда я появился в части "Там где начинается армия кончается порядок"А аспирантура была в Москве.Там было посвободнее чем в такой провинции как Киев - в Москве постригали ногти, а в Киеве за такое же отрубали пальцы.