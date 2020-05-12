Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55

Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

«Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее», - заявил Зеленский.

В НБУ отмечают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.

При этом Сивохо не уточнил, кто входит в его команду и как ее представители оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке

Ітогі подвєдьом. 2020-05-12До сих пор не выяснили, кто же писал Гончарука, а тут слив данныхУвы, это только начало падения.И, применительно, к первому кварталу - карантин особо не повлиял на падение ВВП"Веселее" будет во втором кварталеТо есть, пофиг на какие-то правила.Бубочка захотел, чтобы выплатили, значит должны выплатить. Без должного оформления выплат.И, конечно же, регионы виноватыЕсли ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю странуРечь идёт о деле о внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию.Трындеть - это не мешки таскатьИли это Пушилин в его команде ?