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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6069607060716072
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 17:55

Ітогі подвєдьом. 2020-05-12

Ітогі подвєдьом. 2020-05-12

1) Хроника войны России против Украины: май 2020 года

2) "Слили старые базы": вице-премьер отреагировал на утечку данных миллионов украинцев, за дело взялась СБУ
Служба безопасности Украины начала расследование по поводу слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

До сих пор не выяснили, кто же писал Гончарука, а тут слив данных
Минцифры опровергло слухи о сливе персональных данных из мобильного приложения «Дія»

3) Падение экономики Украины углубилось: ВВП в первом квартале сократилось на 1,2%
Увы, это только начало падения.
И, применительно, к первому кварталу - карантин особо не повлиял на падение ВВП
"Веселее" будет во втором квартале

4) Бюрократия: Шмыгаль объяснил, почему медики вовремя не получили надбавки за март
«Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее», - заявил Зеленский.

То есть, пофиг на какие-то правила.
Бубочка захотел, чтобы выплатили, значит должны выплатить. Без должного оформления выплат.
И, конечно же, регионы виноваты

5) Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю"
Если ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю страну

6) Дело Грымчака закрыли из-за отсутствия состава преступления
Речь идёт о деле о внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию.
По-прежнему подозреваемый: в НАБУ заявили, что не закрывали дело против Грымчака о мошенничестве

7) НБУ разъяснил суть "антиколомойского" законопроекта
В НБУ отмечают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.

8) "Наша команда в Донецке": Сивохо заявил, что его единомышленники возложили цветы на 9 мая в оккупированном городе
При этом Сивохо не уточнил, кто входит в его команду и как ее представители оказались в подконтрольном российским оккупантам Донецке

Трындеть - это не мешки таскать
Или это Пушилин в его команде ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:18

  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/30424/#1850490

Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.


впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны

... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»

Можна сказати коротше: в 1991 Польща і Україна перебували на зовсім інших етапах розвитку.
В той час, як матеріально Україна можливо була вище.
Я це не раз писав.
але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:22

  freeze написав:Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.


CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:24

  shapo написав:а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил


Т.е. всю жизнь просиживал штаны. Как и болщинство совков, впрочем.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:25

  pesikot написав:Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю"
Если ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю страну


У тебя даже Ахметов - при Порошенко хороший, при Зеленском плохой :mrgreen:

Сколько вас с мефалой и ларечником мокали в коррупцию на высоких зеленых и тепловых тарифах - в ответ "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"... Кушайте теперь...
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:28

але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?

Легко - достатньо знову обрати Порошенко.
Власне, вже нічого не може зупинити наш рух по польському шляху, хіба що призупинити, як зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:29

  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrainskim_tolko_v_1939_godu_2936164есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?
Джерело прикольне..
Ще можна до я плакаль..або порнохабу звернутись...але то таке
Отже є у нас на форумі жид шапо і він лазить по різним помойкам і віднайшов пікабу
ось воно
Родной язык населения Львова по переписи 1931[1]
польский язык 198.212 (63,5 %)
идиш или иврит 75.316 (24,1 %)
украинский язык 24.245 (7,8 %)
русинский язык 10.892 (3,5 %)
другие 3.566 (1,1 %)
Всего 312.231
А ще на наших сторінках є єврей...шапо..
Який постійно плачеться що в 1941 році українці вирізали євреїв...
От в мене і виникла пропозиція
А може нехай жид шапо в бані поспілкується з євреєм шапо і вони якось вийдуть з однією версією
А то якщо брати за основу жидівську - то євреїв у Львові було в три рази більше ніж українців..
Ясно що меншість вирізати більшість не могла..тоді в дупі версія єврея шапо...

То як - попросимо цих двох поважних шапо,один з одним поспілкуватись?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:30

  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?


Этот волгарь еще смешнее - ему не нравятся статьи в википедии, но он считает что блог с сайта про котиков и приколы - истина в последней инстанции. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:32

  lapay написав:
але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?

Легко - достатньо знову обрати Порошенко.
Власне, вже нічого не може зупинити наш рух по польському шляху, хіба що призупинити, як зараз.


Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:38

shapo
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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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