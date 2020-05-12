Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее», - заявил Зеленский.
То есть, пофиг на какие-то правила. Бубочка захотел, чтобы выплатили, значит должны выплатить. Без должного оформления выплат. И, конечно же, регионы виноваты
В НБУ отмечают, что суть законопроекта следующая. В случае, если банк стал неплатежеспособным и выводится с рынка, вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка.
Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.
впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны
... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»
Можна сказати коротше: в 1991 Польща і Україна перебували на зовсім інших етапах розвитку. В той час, як матеріально Україна можливо була вище. Я це не раз писав. але питання в догонку: А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?
freeze написав:Смешно. То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ? Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
pesikot написав:Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю" Если ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю страну
У тебя даже Ахметов - при Порошенко хороший, при Зеленском плохой
Сколько вас с мефалой и ларечником мокали в коррупцию на высоких зеленых и тепловых тарифах - в ответ "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"... Кушайте теперь...
shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrainskim_tolko_v_1939_godu_2936164есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?
Джерело прикольне.. Ще можна до я плакаль..або порнохабу звернутись...але то таке Отже є у нас на форумі жид шапо і він лазить по різним помойкам і віднайшов пікабу ось воно
Родной язык населения Львова по переписи 1931[1] польский язык 198.212 (63,5 %) идиш или иврит 75.316 (24,1 %) украинский язык 24.245 (7,8 %) русинский язык 10.892 (3,5 %) другие 3.566 (1,1 %) Всего 312.231
А ще на наших сторінках є єврей...шапо.. Який постійно плачеться що в 1941 році українці вирізали євреїв... От в мене і виникла пропозиція А може нехай жид шапо в бані поспілкується з євреєм шапо і вони якось вийдуть з однією версією А то якщо брати за основу жидівську - то євреїв у Львові було в три рази більше ніж українців.. Ясно що меншість вирізати більшість не могла..тоді в дупі версія єврея шапо...
То як - попросимо цих двох поважних шапо,один з одним поспілкуватись?
але питання в догонку: А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?
Легко - достатньо знову обрати Порошенко. Власне, вже нічого не може зупинити наш рух по польському шляху, хіба що призупинити, як зараз.
Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки