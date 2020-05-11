Додано: Вів 12 тра, 2020 19:21

zРадио написав: Козак-характерник написав: Водя водяниста... А що буває законна окупація?

Водя водяниста...А що буває законна окупація?



Вот именно, что не бывает! И чем быстрее такие как ты это признают и перестанут распространять фейки об "оккупации", тем меньше риск территориальных претензий к нам.



Козак-характерник написав: Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною

Оккупант помог Украине вернуть свои земли? Ахахахах. Пропагандонство продолжает забавлять Вот именно, что не бывает! И чем быстрее такие как ты это признают и перестанут распространять фейки об "оккупации", тем меньше риск территориальных претензий к нам.Оккупант помог Украине вернуть свои земли? Ахахахах. Пропагандонство продолжает забавлять

1. На той момент, територія Галичини, дійсно була окупована і була частиною Польщі. Цю окупацію визнали більшість світових держав. Тому з точки зори міжнародного права, того часу, то була окупація і розчленування Польщі між СРСР і Німеччиною. Після Другої світової війни, склався інший світовий порядок, визначені нові кордони. І ніхто, крім РФ на цей порядок не покушається. Ці лякалки про територіальні претензії з боку європейських держав, під якими перебувала частина України, про реституцію - діло рук кремлівських вбивць.2. Так, саме так, завдяки Божій волі, стався такий парадокс, що саме окупанти призвели до того, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле, саме під час окупації і розбірок між цими окупантами. Але то не їх заслуга і ми не повинні бути вдячними за це окупанту. Лише Богу! Саме Боже провідіння призвело до того, що зло було перетворено на Добро. І велика шана тим українцям і не лише, хто в будь який можливий спосіб наближав час визволення України. Хтось зі зброєю в руках, хтось в гуманітарній сфері, хтось своє простою працею. Але заслуги окупанта тут ніякої немає. Окупант є окупантом завжди.