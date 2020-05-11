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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 60716072607360746075>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:50

По Львову в частности и Галичине "докерзонья" в целом - это Украина!!! По крайней мере, пока манкурты, здешние и государственные, не наговорили на признание международным сообществом "оккупации 1939-го года" незаконной...

Пока у них ничего ничего не получается, но они стараются. Изо дня в день, из года в год...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 тра, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:51

  Sommer написав:
  freeze написав:Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.


CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.


В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру.
А не СССРу)).

У Вас прикольнейшая манера комментирования.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:54

  zРадио написав:По Львову в частности и Галичине "докерзонья" в целом - это Украина!!! По крайней мере, пока манкурты, местные и государственные, не наговорили на признание международным сообществом "оккупации 1939-го года" незаконной...

Пока у них ничего ничего не получается, но они стараются. Изо дня в день, из года в год...

Водя водяниста... :) А що буває законна окупація? :) Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною, яку незадовго до того загарбав. Бог будь яке зло, так чи інакше перетворює на Добро. Райх з червоною чумою пішли в небуття, а Україна є. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 18:55

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.


CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.


В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру.
А не СССРу)).

У Вас прикольнейшая манера комментирования.

Чтобы противнику было легче продвигаться вперёд, обороняющимся должно быть хуже обороняться (простите за тавтологию). Была готова линия обороны в 39-м. Почти. Перешли на неготовую. Гитлеру стало лучше или хуже?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:01

  Козак-характерник написав:Водя водяниста... :) А що буває законна окупація? :)


Вот именно, что не бывает! И чем быстрее такие как ты это признают и перестанут распространять фейки об "оккупации", тем меньше риск территориальных претензий к нам.

  Козак-характерник написав:Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною

Оккупант вернул Украине ее земли? Ахахахах. Пропагандонство продолжает забавлять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19

  zРадио написав:
  pesikot написав:Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю"
Если ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю страну


У тебя даже Ахметов - при Порошенко хороший, при Зеленском плохой :mrgreen:

Сколько вас с мефалой и ларечником мокали в коррупцию на высоких зеленых и тепловых тарифах - в ответ "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"... Кушайте теперь...

Сам придумал, сам возразил :)

Тогда АЭС останавливали в угоду Ахметову ? нет
Да и Роттердам+ оказался не самым высоким тарифом

Но лично сейчас ты молчишь, а тогда - как дышал, как дышал
Так что, я это блюдо не заказывал, его заказал ты. КушайТе :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19

  Sommer написав:
  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?


Этот волгарь еще смешнее - ему не нравятся статьи в википедии, но он считает что блог с сайта про котиков и приколы - истина в последней инстанции. :mrgreen:

Клоун, там данные приведены с переписи населения Львова 1931г.
У тебя есть другие?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:21

  Sommer написав:
  shapo написав:а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил


Т.е. всю жизнь просиживал штаны. Как и болщинство совков, впрочем.

Для рагуля наука это совершенно лишняя субстанция что и показали последние 30 лет
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:21

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Водя водяниста... :) А що буває законна окупація? :)


Вот именно, что не бывает! И чем быстрее такие как ты это признают и перестанут распространять фейки об "оккупации", тем меньше риск территориальных претензий к нам.

  Козак-характерник написав:Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною

Оккупант помог Украине вернуть свои земли? Ахахахах. Пропагандонство продолжает забавлять :mrgreen:

1. На той момент, територія Галичини, дійсно була окупована і була частиною Польщі. Цю окупацію визнали більшість світових держав. Тому з точки зори міжнародного права, того часу, то була окупація і розчленування Польщі між СРСР і Німеччиною. Після Другої світової війни, склався інший світовий порядок, визначені нові кордони. І ніхто, крім РФ на цей порядок не покушається. Ці лякалки про територіальні претензії з боку європейських держав, під якими перебувала частина України, про реституцію - діло рук кремлівських вбивць.

2. Так, саме так, завдяки Божій волі, стався такий парадокс, що саме окупанти призвели до того, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле, саме під час окупації і розбірок між цими окупантами. Але то не їх заслуга і ми не повинні бути вдячними за це окупанту. Лише Богу! Саме Боже провідіння призвело до того, що зло було перетворено на Добро. І велика шана тим українцям і не лише, хто в будь який можливий спосіб наближав час визволення України. Хтось зі зброєю в руках, хтось в гуманітарній сфері, хтось своє простою працею. Але заслуги окупанта тут ніякої немає. Окупант є окупантом завжди.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 19:25, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:22

  Ukrainian написав:shapo
Зображення


И где там цифры по населению Львова в 1939г?
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