Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
По Львову в частности и Галичине "докерзонья" в целом - это Украина!!! По крайней мере, пока манкурты, здешние и государственные, не наговорили на признание международным сообществом "оккупации 1939-го года" незаконной...
Пока у них ничего ничего не получается, но они стараются. Изо дня в день, из года в год...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 12 тра, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Смешно. То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ? Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.
В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру. А не СССРу)).
zРадио написав:По Львову в частности и Галичине "докерзонья" в целом - это Украина!!! По крайней мере, пока манкурты, местные и государственные, не наговорили на признание международным сообществом "оккупации 1939-го года" незаконной...
Пока у них ничего ничего не получается, но они стараются. Изо дня в день, из года в год...
Водя водяниста... А що буває законна окупація? Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною, яку незадовго до того загарбав. Бог будь яке зло, так чи інакше перетворює на Добро. Райх з червоною чумою пішли в небуття, а Україна є.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
freeze написав:Смешно. То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ? Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.
В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру. А не СССРу)).
У Вас прикольнейшая манера комментирования.
Чтобы противнику было легче продвигаться вперёд, обороняющимся должно быть хуже обороняться (простите за тавтологию). Была готова линия обороны в 39-м. Почти. Перешли на неготовую. Гитлеру стало лучше или хуже?
pesikot написав:Буславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю" Если ранее, Ахметов шантажировал Киев, теперь он шантажирует всю страну
У тебя даже Ахметов - при Порошенко хороший, при Зеленском плохой
Сколько вас с мефалой и ларечником мокали в коррупцию на высоких зеленых и тепловых тарифах - в ответ "все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо"... Кушайте теперь...
Сам придумал, сам возразил
Тогда АЭС останавливали в угоду Ахметову ? нет Да и Роттердам+ оказался не самым высоким тарифом
Но лично сейчас ты молчишь, а тогда - как дышал, как дышал Так что, я это блюдо не заказывал, его заказал ты. КушайТе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Козак-характерник написав:Водя водяниста... А що буває законна окупація?
Вот именно, что не бывает! И чем быстрее такие как ты это признают и перестанут распространять фейки об "оккупации", тем меньше риск территориальных претензий к нам.
Козак-характерник написав:Польща окупувала частину території УНР. Так сталося, що другий окупант відтяв ці землі і поєднав в єдине ціле з Великою Україною
Оккупант помог Украине вернуть свои земли? Ахахахах. Пропагандонство продолжает забавлять
1. На той момент, територія Галичини, дійсно була окупована і була частиною Польщі. Цю окупацію визнали більшість світових держав. Тому з точки зори міжнародного права, того часу, то була окупація і розчленування Польщі між СРСР і Німеччиною. Після Другої світової війни, склався інший світовий порядок, визначені нові кордони. І ніхто, крім РФ на цей порядок не покушається. Ці лякалки про територіальні претензії з боку європейських держав, під якими перебувала частина України, про реституцію - діло рук кремлівських вбивць.
2. Так, саме так, завдяки Божій волі, стався такий парадокс, що саме окупанти призвели до того, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле, саме під час окупації і розбірок між цими окупантами. Але то не їх заслуга і ми не повинні бути вдячними за це окупанту. Лише Богу! Саме Боже провідіння призвело до того, що зло було перетворено на Добро. І велика шана тим українцям і не лише, хто в будь який можливий спосіб наближав час визволення України. Хтось зі зброєю в руках, хтось в гуманітарній сфері, хтось своє простою працею. Але заслуги окупанта тут ніякої немає. Окупант є окупантом завжди.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 19:25, всього редагувалось 3 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.