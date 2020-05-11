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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6072607360746075>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:22

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  freeze написав:Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.


CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.


В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру.
А не СССРу)).

У Вас прикольнейшая манера комментирования.


Вариант фриза: Гитлер захватывает всю Польшу, потом ресурсы ему помогают.
Вариант реальности: Гитлер захватывает половину Польши, СССР захватывает половину Польши... ресурсы помогают только Гитлеру.

Может в консерватории что подправить?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:23

  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?

Все заСССРовцы дают ссылки или на пикабу или на яплакал.

Стройбатовец, не позорься. Ты пробил очередное дно в своем вранье :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:24

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил


Т.е. всю жизнь просиживал штаны. Как и болщинство совков, впрочем.

Для рагуля наука это совершенно лишняя субстанция что и показали последние 30 лет


Ты 30 лет страдал от науки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:25

  shapo написав:Клоун, там данные приведены с переписи населения Львова 1931г.
У тебя есть другие?

Кем приведены ? какой источник данных ?
А то на сарае много чего пишут, а внутри сарая - дрова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:30

  pesikot написав:
  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?

Все заСССРовцы дают ссылки или на пикабу или на яплакал.

Стройбатовец, не позорься. Ты пробил очередное дно в своем вранье :)

Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть?
Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю.
А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:43

  shapo написав:Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть?
Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю.
А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?

Ты приводишь данные с забора, поэтому твои данные ничтожны. Ты сам доказывай, что написанное на заборе - правда

Далее, ты уже врал, что у Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку.
Я тебе привёл 2 примера лагерей смерти по нац.признаку - польский и финский

PS. Но ты забавный стал, что перешёл на пикабу :) Продолжай забавлять меня дальше :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:45

  zРадио написав:
Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки

Не набридло пургу гнати, по сотому колу? Витрати на армію автоматично будуть з'їдати відсотки бюджета з інших статей. Порошенко хоч не обіцяв на велосипеді на роботу їздити, продати президентський літак і ДУСю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:45

  Козак-характерник написав:1. На той момент, територія Галичини, дійсно була окупована і була частиною Польщі. Цю окупацію визнали більшість світових держав. Тому з точки зори міжнародного права, того часу, то була окупація і розчленування Польщі між СРСР і Німеччиною. Після Другої світової війни, склався інший світовий порядок, визначені нові кордони. І ніхто, крім РФ на цей порядок не покушається. Ці лякалки про територіальні претензії з боку європейських держав, під якими перебувала частина України, про реституцію - діло рук кремлівських вбивць.


Да-да, а свои мозги включить не пробовал? Страны Оси попали и под территориальную, и под конпенсаторную реституцию. Так ты хочешь и Украину подвести? А чужими землями рассчитаться невозможно - к РФ, или не к РФ в качестве правопреемника придет "счет"...

  Козак-характерник написав:2. Так, саме так, завдяки Божій волі, стався такий парадокс, що саме окупанти призвели до того, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле, саме під час окупації і розбірок між цими окупантами. Але то не їх заслуга і ми не повинні бути вдячними за це окупанту. Лише Богу! Саме Боже провідіння призвело до того, що зло було перетворено на Добро. І велика шана тим українцям і не лише, хто в будь який можливий спосіб наближав час визволення України. Хтось зі зброєю в руках, хтось в гуманітарній сфері, хтось своє простою працею. Але заслуги окупанта тут ніякої немає. Окупант є окупантом завжди.


Ну понятно - у православного на все воля божья :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:52

  lapay написав:
  zРадио написав:
Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки

Не набридло пургу гнати, по сотому колу? Витрати на армію автоматично будуть з'їдати відсотки бюджета з інших статей. Порошенко хоч не обіцяв на велосипеді на роботу їздити, продати президентський літак і ДУСю.


А что поделать, если до тебя и в 100-ый раз не доходит! Поэтому и приходится повторять 101-ый - ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ. Под сладкую пропаганду армовира Порошенко увеличивал финансирование высших чиновников
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:53

  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?

Згадала бабка, як дівкою була. Відкрию велику таємницю - колись половина львів'ян була ... вірменами. Хоча логіка зрозуміла - ісконно єврейська земля - це Бердичів, тому його терміново приєднати до Ізраїлю.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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