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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:22
detroytred написав: Sommer написав: freeze написав:
Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.
CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.
В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру.
А не СССРу)).
У Вас прикольнейшая манера комментирования.
Вариант фриза: Гитлер захватывает всю Польшу, потом ресурсы ему помогают.
Вариант реальности: Гитлер захватывает половину Польши, СССР захватывает половину Польши... ресурсы помогают только Гитлеру.
Может в консерватории что подправить?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:23
Все заСССРовцы дают ссылки или на пикабу или на яплакал.
Стройбатовец, не позорься. Ты пробил очередное дно в своем вранье
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:24
shapo написав: Sommer написав: shapo написав:
а я всю жизнь занимался делом - проектировал, исследовал, строил
Т.е. всю жизнь просиживал штаны. Как и болщинство совков, впрочем.
Для рагуля наука это совершенно лишняя субстанция что и показали последние 30 лет
Ты 30 лет страдал от науки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:25
shapo написав:
Клоун, там данные приведены с переписи населения Львова 1931г.
У тебя есть другие?
Кем приведены ? какой источник данных ?
А то на сарае много чего пишут, а внутри сарая - дрова
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:30
pesikot написав:
Все заСССРовцы дают ссылки или на пикабу или на яплакал.
Стройбатовец, не позорься. Ты пробил очередное дно в своем вранье
Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть?
Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю.
А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:43
shapo написав:
Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть?
Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю.
А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?
Ты приводишь данные с забора, поэтому твои данные ничтожны. Ты сам доказывай, что написанное на заборе - правда
Далее, ты уже врал, что у Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку.
Я тебе привёл 2 примера лагерей смерти по нац.признаку - польский и финский
PS. Но ты забавный стал, что перешёл на пикабу
Продолжай забавлять меня дальше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:45
zРадио написав:
Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки
Не набридло пургу гнати, по сотому колу? Витрати на армію автоматично будуть з'їдати відсотки бюджета з інших статей. Порошенко хоч не обіцяв на велосипеді на роботу їздити, продати президентський літак і ДУСю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:45
Козак-характерник написав:
1. На той момент, територія Галичини, дійсно була окупована і була частиною Польщі. Цю окупацію визнали більшість світових держав. Тому з точки зори міжнародного права, того часу, то була окупація і розчленування Польщі між СРСР і Німеччиною. Після Другої світової війни, склався інший світовий порядок, визначені нові кордони. І ніхто, крім РФ на цей порядок не покушається. Ці лякалки про територіальні претензії з боку європейських держав, під якими перебувала частина України, про реституцію - діло рук кремлівських вбивць.
Да-да, а свои мозги включить не пробовал? Страны Оси попали и под территориальную, и под конпенсаторную реституцию. Так ты хочешь и Украину подвести? А чужими землями рассчитаться невозможно - к РФ, или не к РФ в качестве правопреемника придет "счет"...
Козак-характерник написав:
2. Так, саме так, завдяки Божій волі, стався такий парадокс, що саме окупанти призвели до того, що сучасна територія України була зібрана в єдине ціле, саме під час окупації і розбірок між цими окупантами. Але то не їх заслуга і ми не повинні бути вдячними за це окупанту. Лише Богу! Саме Боже провідіння призвело до того, що зло було перетворено на Добро. І велика шана тим українцям і не лише, хто в будь який можливий спосіб наближав час визволення України. Хтось зі зброєю в руках, хтось в гуманітарній сфері, хтось своє простою працею. Але заслуги окупанта тут ніякої немає. Окупант є окупантом завжди.
Ну понятно - у православного на все воля божья
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:52
lapay написав: zРадио написав:
Пропагандонство не знает границ. Оказывается, при Порошенко реализовывались успешные реформы. Ну-ну... Я много раз показывал эти "реформы" на цифрах - снятие с государства социальных обязательств в области образования и медицины без уменьшения фискальной нагрузки
Не набридло пургу гнати, по сотому колу? Витрати на армію автоматично будуть з'їдати відсотки бюджета з інших статей. Порошенко хоч не обіцяв на велосипеді на роботу їздити, продати президентський літак і ДУСю.
А что поделать, если до тебя и в 100-ый раз не доходит! Поэтому и приходится повторять 101-ый - ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ
. Под сладкую пропаганду армовира Порошенко увеличивал финансирование высших чиновников
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:53
Згадала бабка, як дівкою була. Відкрию велику таємницю - колись половина львів'ян була ... вірменами. Хоча логіка зрозуміла - ісконно єврейська земля - це Бердичів, тому його терміново приєднати до Ізраїлю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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