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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6072607360746075
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:53

  zРадио написав:Да-да, а свои мозги включить не пробовал? Страны Оси попали и под территориальную, и под конпенсаторную реституцию. Так ты хочешь и Украину подвести? А чужими землями рассчитаться невозможно - к РФ, или не к РФ в качестве правопреемника придет "счет"...

Теоретично, відбутися може, що завгодно. Пуйла не зупинили при агресії ні договори, нї міжнародне право. Тому будь які гарантії і розклад сил є тимчасовими, до тих пір, поки одна зі сторін не порушить статус кво. Це питання не юридичної, а політичної площини. Наразі актуальною є реальна агресія РФ, а не гіпотетична від Польщі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:58

  zРадио написав:
А что поделать, если до тебя и в 100-ый раз не доходит! Поэтому и приходится повторять 101-ый - ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ. Под сладкую пропаганду армовира Порошенко увеличивал финансирование высших чиновников

Не тринди - відсоток на держапарат, в бюджеті, практично не змінився з часів Януковича, не дивлячись на діджіталізацію і "дешеву державу" зелених.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:00

Re: Політичні дискусії

Зеленский назначил пресс-секретаря "Квартала 95" членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания
б***, это полное кумовство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:01

  pesikot написав:
  shapo написав:Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть?
Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю.
А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?

Ты приводишь данные с забора, поэтому твои данные ничтожны. Ты сам доказывай, что написанное на заборе - правда

Далее, ты уже врал, что у Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку.
Я тебе привёл 2 примера лагерей смерти по нац.признаку - польский и финский

PS. Но ты забавный стал, что перешёл на пикабу :) Продолжай забавлять меня дальше :)


Да уж, 4000 расстрелянных в Катыне польских офицеров приравнять к 6млн убитых немцами евреев это, конечно, нужно обладать серьёзным аналитическим умом.
По поводу цифр населения Львова -
http://www.balto-slavica.org/forum/inde ... topic=7756

https://books.google.com/books/about/%D ... IoDgAAQBAJ

они те же что и в пикабу.
А что на твоём заборе об этом написали?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:06

  lapay написав:
  shapo написав:https://pikabu.ru/story/lvov_stal_ukrai ... du_2936164

есть чем опровергнуть кацапскую "брехню"?

Згадала бабка, як дівкою була. Відкрию велику таємницю - колись половина львів'ян була ... вірменами. Хоча логіка зрозуміла - ісконно єврейська земля - це Бердичів, тому його терміново приєднати до Ізраїлю.:)

Не откроешь.
Половина населения Львова не было армянской хотя они там и давно живут.
Если 1939г это предание старины глубокой то о каком украинском городе Львове талдычат твои коллеги"патриоты"?
Насчет Бердичева не знаю но в Киеве евреи живут не менее 1000 лет хотя это, конечно, не исконная еврейская земля, а какая - читай, я об этом уже писал
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:16

Если 1939г это предание старины глубокой то о каком украинском городе Львове талдычат твои коллеги"патриоты"?
[/quote]
Так і в Єрусалимі, тоді, більшість були араби/палестинці, так що треба вигнати звідти в Бердичів єврейських окупантів. А хто ж таки заснував Львів - німці, поляки, євреї?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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