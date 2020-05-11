Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Да-да, а свои мозги включить не пробовал? Страны Оси попали и под территориальную, и под конпенсаторную реституцию. Так ты хочешь и Украину подвести? А чужими землями рассчитаться невозможно - к РФ, или не к РФ в качестве правопреемника придет "счет"...
Теоретично, відбутися може, що завгодно. Пуйла не зупинили при агресії ні договори, нї міжнародне право. Тому будь які гарантії і розклад сил є тимчасовими, до тих пір, поки одна зі сторін не порушить статус кво. Це питання не юридичної, а політичної площини. Наразі актуальною є реальна агресія РФ, а не гіпотетична від Польщі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
zРадио написав: А что поделать, если до тебя и в 100-ый раз не доходит! Поэтому и приходится повторять 101-ый - ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ. Под сладкую пропаганду армовира Порошенко увеличивал финансирование высших чиновников
Не тринди - відсоток на держапарат, в бюджеті, практично не змінився з часів Януковича, не дивлячись на діджіталізацію і "дешеву державу" зелених.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Политинформатор, ну зачем опять присоединился к хору импотентов-патриотов лишь бы что-то вякнуть? Приведи данные польской переписи 1931г где будет видно что на кацапском сайте брехня и я это признаю. А т. к. вам кроме воспоминаний бабушек и карт привести нечего то зачем сотрясаете воздух?
Ты приводишь данные с забора, поэтому твои данные ничтожны. Ты сам доказывай, что написанное на заборе - правда
Далее, ты уже врал, что у Сталина не было лагерей смерти по национальному признаку. Я тебе привёл 2 примера лагерей смерти по нац.признаку - польский и финский
PS. Но ты забавный стал, что перешёл на пикабу Продолжай забавлять меня дальше
Згадала бабка, як дівкою була. Відкрию велику таємницю - колись половина львів'ян була ... вірменами. Хоча логіка зрозуміла - ісконно єврейська земля - це Бердичів, тому його терміново приєднати до Ізраїлю.
Не откроешь. Половина населения Львова не было армянской хотя они там и давно живут. Если 1939г это предание старины глубокой то о каком украинском городе Львове талдычат твои коллеги"патриоты"? Насчет Бердичева не знаю но в Киеве евреи живут не менее 1000 лет хотя это, конечно, не исконная еврейская земля, а какая - читай, я об этом уже писал
Если 1939г это предание старины глубокой то о каком украинском городе Львове талдычат твои коллеги"патриоты"? [/quote] Так і в Єрусалимі, тоді, більшість були араби/палестинці, так що треба вигнати звідти в Бердичів єврейських окупантів. А хто ж таки заснував Львів - німці, поляки, євреї?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.