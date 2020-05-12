Додано: Вів 12 тра, 2020 20:43

lapay написав: Если 1939г это предание старины глубокой то о каком украинском городе Львове талдычат твои коллеги"патриоты"?



Так і в Єрусалимі, тоді, більшість були араби/палестинці, так що треба вигнати звідти в Бердичів єврейських окупантів. А хто ж таки заснував Львів - німці, поляки, євреї? Так і в Єрусалимі, тоді, більшість були араби/палестинці, так що треба вигнати звідти в Бердичів єврейських окупантів. А хто ж таки заснував Львів - німці, поляки, євреї?

1) Про Иерусалим ты ни черта не знаешь как и большинство здешних" патриотов".В начале 20 века евреев в Иерусалиме жило28200 евреев из 45000 среди которых были вовсе не арабы, а христиане - Греки, армяне.Перед образованием государства Израиль в 1948 жили 60% евреев, 20 христиан и 20 арабов.Кстати, кто такие "палестинцы"?2) Легенды о Даниле Галицком 13 века не очень совпадает с тем что там есть строения 5 века.И, самое главное, что осталось в городе от "основателя" кроме названия если реально его построили поляки и австрийцы. Украинцы в архитектуре отметились только с конца 19 векп