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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6074607560766077>
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:05

  Sommer написав:
  detroytred"[quote="4962113:Sommer написав:
  freeze написав:Смешно.
То есть если бы Сталин не напал на Польшу, вы серьезно верите, что Гитлер не напал бы на СССР ?
Захватил бы Гитлер сам всю Польшу вместе с Западной Украиной, больше бы ресурсов было для дальнейшего продвижения.


CCCРу эти захваченные ресурсы так помогли, так помогли... 3 млн пленных за первые полгода 1941-го.


В цитате же говорится, что захваченные ресурсы больше бы помогли продвинуться ... Гитлеру.
А не СССРу)).

У Вас прикольнейшая манера комментирования.


Вариант фриза: Гитлер захватывает всю Польшу, потом ресурсы ему помогают.
Вариант реальности: Гитлер захватывает половину Польши, СССР захватывает половину Польши... ресурсы помогают только Гитлеру.

Может в консерватории что подправить?[/quote]
------------------------------
Вы точно троллите))
(делая вид, что не понимаете о чем была речь в цитате freeze.)
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:06

  Sommer написав:
  shapo написав:4000 расстрелянных в Катыне польских офицеров


И вот он опять врет. Вот не могут кремлеботы без вранья.

Идентифицировали 4000,признают 15000 военных и 7000 гражданских, т. е. 22000.Это, конечно, сравнимо с убийством по национальному признаку осуществленному Гитлером с немецкими нацистами
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:10

  Sommer написав:
  zРадио написав:А что поделать, если до тебя и в 100-ый раз не доходит! Поэтому и приходится повторять 101-ый - ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ УМЕНЬШИЛОСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ АРМИИ.


Зато финансирование аппарата Зе увеличилось. На всех кумовьев велосипедов не хватает. :mrgreen:


Последний раз смотрел долю расходов на чиновников до принятия Бюджета 2020, поэтому насчет Зе сходу и сам не знал.

Вот смотри. И ты, lapay, тоже. Овощи снижали, "реформаторы" восстанавливали. Да так увлеклись, что побили рекорд жадности оранжевых. Не удивлен.

Зелень пока наслаждается "заслугами" папередников... правда, с учетом секвестра надо будет смотреть дополнительно. Общие расходы бюджета будут увеличивать за счет эмиссии и доля расходов на чиновников, вероятно, несколько подупадет - к 14-15%, например...

Зображення

http://cost.ua/budget/
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:17

  shapo написав:1) Про Иерусалим ты ни черта не знаешь как и большинство здешних" патриотов".
В начале 20 века евреев в Иерусалиме жило http://archive.jewishagency.org/ru/plac ... tent/22660
28200 евреев из 45000 среди которых были вовсе не арабы, а христиане - Греки, армяне.
Перед образованием государства Израиль в 1948 жили 60% евреев, 20 христиан и 20 арабов.
Кстати, кто такие "палестинцы"?

На початку 20-го століття в Єрусалимі жило 3 тис євреїв з 50 тис населення. Такої чухні про 28 тис навіть по твоєму посилання немає. Потім полізли, із бердичівів, на історичну батьківщину.
2) Легенды о Даниле Галицком 13 века не очень совпадает с тем что там есть строения 5 века.
И, самое главное, что осталось в городе от "основателя" кроме названия если реально его построили поляки и австрийцы. Украинцы в архитектуре отметились только с конца 19 векп

Угу, і українців німці придумали, і палестинців не існує. От недарма ти в Шарія такий закоханий.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:18


Мені просто цікаво що він буде робити в 2022/23, коли кварталівці "закінчаться". :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:23

  lapay написав:
  shapo написав:1) Про Иерусалим ты ни черта не знаешь как и большинство здешних" патриотов".
В начале 20 века евреев в Иерусалиме жило http://archive.jewishagency.org/ru/plac ... tent/22660
28200 евреев из 45000 среди которых были вовсе не арабы, а христиане - Греки, армяне.
Перед образованием государства Израиль в 1948 жили 60% евреев, 20 христиан и 20 арабов.
Кстати, кто такие "палестинцы"?

На початку 20-го століття в Єрусалимі жило 3 тис євреїв з 50 тис населення. Такої чухні про 28 тис навіть по твоєму посилання немає. Потім полізли, із бердичівів, на історичну батьківщину.
2) Легенды о Даниле Галицком 13 века не очень совпадает с тем что там есть строения 5 века.
И, самое главное, что осталось в городе от "основателя" кроме названия если реально его построили поляки и австрийцы. Украинцы в архитектуре отметились только с конца 19 векп

Угу, і українців німці придумали, і палестинців не існує. От недарма ти в Шарія такий закоханий.:)

1) Найди в моей ссылке раздел "Новый город" перед "Британским мандатом" и будет тебе счастье. И про свои 3 тыс. ссылку приведи где взял, а не просто языком ляпай
2)Так кто такие "палестинцы"? Откроешь тайну?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:27

  andrijk777 написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/30424/#1850490

Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.


впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны

... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»

Можна сказати коротше: в 1991 Польща і Україна перебували на зовсім інших етапах розвитку.
В той час, як матеріально Україна можливо була вище.
Я це не раз писав.
але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?

можна, але тре щоб в Україні більшість населення була поляками.
П.С.
Польща пишеться з великої літери.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:28

  lapay написав:
але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?

Легко - достатньо знову обрати Порошенко.
Власне, вже нічого не може зупинити наш рух по польському шляху, хіба що призупинити, як зараз.

WAT?
читай мій попередній пост
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:36

  andrijk777 написав:

Мені просто цікаво що він буде робити в 2022/23, коли кварталівці "закінчаться". :D

Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

То есть последние у нас!работают по минимуму ... в отличие от меркелей и т.п.
Работающих там! по максимуму.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:37

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Можна сказати коротше: в 1991 Польща і Україна перебували на зовсім інших етапах розвитку.
В той час, як матеріально Україна можливо була вище.
Я це не раз писав.
але питання в догонку:
А сьогодні можна «сделать те же ж реформы что польща»?

можна, але тре щоб в Україні більшість населення була поляками.
П.С.
Польща пишеться з великої літери.

Бачу ти зовсім в Україну не віриш. Ополячився наніц.
П.С.
Це цитата! Твоя ж цитата!
andrijk777
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