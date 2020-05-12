flyman написав:

Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.

впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»