andrijk777 написав: flyman написав: https://dou.ua/forums/topic/30424/#1850490



Береш просто і один за одним робиш ті ж реформи, що і Польща, Угорщина та інша країни східної Європи.



впрочем я уже писал фишка тут таки в том что «сделать те же ж реформы что польща» чисто технически никак не выйдем просто потому как следи за рукой польща на самом деле никогда не была советской просто не успела и соотв. для того чтобы «сделать реформы» польще достаточно было взять и повесить всех красных и просто вернуться к своему естественному состоянию до войны



... в случае усср такое увы не проходит по той простой причине что «повесить всех красных» чисто технически означается полный геноцид украинского советского народа именно 146% под ноль и вот тольтко потом «реформы те же ж что и польща»

Можна сказати коротше: в 1991 Польща і Україна перебували на зовсім інших етапах розвитку.

В той час, як матеріально Україна можливо була вище.

Я це не раз писав.

але питання в догонку:

можна, але тре щоб в Україні більшість населення була поляками.

П.С.

