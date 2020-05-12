Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.
То що ,вже прийшли до часу.коли варто погодитись з моїми тезами? Перша - успіх на 70% складається з власної праці і на 20% з обставин Друга - оліграхи роблять середньостатистичного біднішим на максимум 5% Третя - від влади , успіх пересічного залежить всього на 5%
detroytred написав:Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.
А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами? Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає? Тільки Яник - біла ворона.
detroytred написав:Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.
А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами? Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає? Тільки Яник - біла ворона.
Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие. Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда. Янек тоже. Разве что двое сглупили уж слишком: - Янек тем, что отдал страну на откуп младорыгам. Остальное потом было только следствием этой ошибки; - ПАП тем, что при нулевых шансах решил на второй срок. Остальное потом было только следствием этой ошибки.
ЗЕ же пока красавчик. Ярко демонстрирует эффективность всех своих папередныкив. Пока... но может тоже допустить серьёзную ошибку.
shapo написав:И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?
Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці, тортурами.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
shapo написав:И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?
Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці.
Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал? И как можно "латентно" убить, понарошку что ли? Жизнь выселённых народов не сильно отличалась от эвакуированых, такая же нищета. Про принудительный труд не слышал, по крайней мере в большей степени чем работали несосланные