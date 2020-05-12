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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6074607560766077
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:41

  detroytred написав:то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.
То що ,вже прийшли до часу.коли варто погодитись з моїми тезами?
Перша - успіх на 70% складається з власної праці і на 20% з обставин
Друга - оліграхи роблять середньостатистичного біднішим на максимум 5%
Третя - від влади , успіх пересічного залежить всього на 5%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42

  detroytred написав:Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?
Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?
Тільки Яник - біла ворона.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:43

трошки цифр

______________Збитки України в 1917-1957
СРСР___________________ - 15 млн осіб(громадянська+голодомор+ВВ+Гулаг)
Німеччина________________- 5 млн осіб(ВВ)
Українські націоналісти______ - 0,1 млн осіб
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:50

  shapo написав:1) Найди в моей ссылке раздел "Новый город" перед "Британским мандатом" и будет тебе счастье. И про свои 3 тыс. ссылку приведи где взял, а не просто языком ляпай

Набираєш, в гуглі, "Єрусалим", і дивишся, у віці, демографію.
2)Так кто такие "палестинцы"? Откроешь тайну?

Робиш те саме, що і в першому випадку, тільки слово не забудь поміняти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:59

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:4000 расстрелянных в Катыне польских офицеров


И вот он опять врет. Вот не могут кремлеботы без вранья.

Идентифицировали 4000,признают 15000 военных и 7000 гражданских, т. е. 22000.Это, конечно, сравнимо с убийством по национальному признаку осуществленному Гитлером с немецкими нацистами


Это вполне сравнимо с убийствами по национальному признаку осуществленному Сталиным с советскими коммунистами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:49

  lapay написав:
  shapo написав:1) Найди в моей ссылке раздел "Новый город" перед "Британским мандатом" и будет тебе счастье. И про свои 3 тыс. ссылку приведи где взял, а не просто языком ляпай

Набираєш, в гуглі, "Єрусалим", і дивишся, у віці, демографію.
2)Так кто такие "палестинцы"? Откроешь тайну?

Робиш те саме, що і в першому випадку, тільки слово не забудь поміняти.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BC
Нет этих цифр.
И про палестинцев тоже сказать самому нечего," знаток БВ"?
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:52

  Sommer написав:
  shapo написав:

Идентифицировали 4000,признают 15000 военных и 7000 гражданских, т. е. 22000.Это, конечно, сравнимо с убийством по национальному признаку осуществленному Гитлером с немецкими нацистами


Это вполне сравнимо с убийствами по национальному признаку осуществленному Сталиным с советскими коммунистами.


И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:04

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Если Зе добудет до окончания срока)) и не произойдёт ничего сверхзначительного (разумеется, с учётом корона-вируса), то это станет отличным показателем того, что принципиальной разницы между кухаркой-артистом и профессиональными политиками у нас! нет.

А що "доживання" до кінця терміну президентства = відсутність різниці між президентами?
Тобто між Кравчувом, Кучмою, Ющенком і Порохом різниці немає?
Тільки Яник - біла ворона.

Не, доживання до окончания срока лишь формальное условие.
Да. С моей точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Все работали-делали по минимиму. Меньше некуда.
Янек тоже.
Разве что двое сглупили уж слишком:
- Янек тем, что отдал страну на откуп младорыгам. Остальное потом было только следствием этой ошибки;
- ПАП тем, что при нулевых шансах решил на второй срок. Остальное потом было только следствием этой ошибки.

ЗЕ же пока красавчик. Ярко демонстрирует эффективность всех своих папередныкив. Пока... но может тоже допустить серьёзную ошибку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:05

  shapo написав:И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?

Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці, тортурами.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:09

  Козак-характерник написав:
  shapo написав:И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?

Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці.

Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?
И как можно "латентно" убить, понарошку что ли?
Жизнь выселённых народов не сильно отличалась от эвакуированых, такая же нищета. Про принудительный труд не слышал, по крайней мере в большей степени чем работали несосланные
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shapo
 
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