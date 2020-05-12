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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 60766077607860796080> Додано: Вів 12 тра, 2020 23:16 shapo написав: Козак-характерник написав: shapo написав: И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу? И какие народы расстреливал Сталин и с какими коммунистами только по причине принадлежности к определённому народу?

Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці. Кримські татари, чеченці, греки, вірмени, донські козаки, українці, балкарці, калмики, німці....І не лише. Винищували звісно латентно, а іноді і вбивали прямо на місці. Червона чума вишуканіша і підступніша, якщо так можна мовити, ніж коричнева. Винищували голодом чи нестерпними умовами життя і праці.

Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал? Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?

Не бачу суттєвої різниці в методах винищення. Як у тому фільмі...



- Тебя сразу прикончить, или желаешь помучаться?



- Лучше конечно помучаться. ((



Мета - вбити людину, якщо не фізично, то морально. І треба ще добре подумати, що страшніше. Ось переламали так свідомість мас, що породили так званих "совків", біомасу, що не має почуття власної гідності і совісті, не можуть усвідомити злочини і жахнутися їм. Сліпі й глухі. І спробуй їх розбудити? Сплять мертвячим сном, славлять своїх катів. Живі трупи. Не бачу суттєвої різниці в методах винищення. Як у тому фільмі...- Тебя сразу прикончить, или желаешь помучаться?- Лучше конечно помучаться. ((Мета - вбити людину, якщо не фізично, то морально. І треба ще добре подумати, що страшніше. Ось переламали так свідомість мас, що породили так званих "совків", біомасу, що не має почуття власної гідності і совісті, не можуть усвідомити злочини і жахнутися їм. Сліпі й глухі. І спробуй їх розбудити? Сплять мертвячим сном, славлять своїх катів. Живі трупи. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:25 Юрий Нестеренко Юрий Нестеренко: Я не только попросил его, но уже и получил, чем чрезвычайно доволен и за что благодарен Соединенным Штатам.



Почему я это сделал? Потому что «совок» вернулся – в новой реинкарнации, которая даже и по персоналиям не так сильно отличается от прежней. Выходцы из КГБ заняли соответствующие места во власти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что возвращаются реалии, которые имели место в советскую эпоху.



Я подвел черту под российской историей. Я сделал вывод, что бесполезно и безнадежно пытаться в России что-то изменить к лучшему. Поскольку власти в России не причина – они следствие. Российское общество глубоко больное, поэтому оно воспроизводит эти режимы.



Если кто-то во власти захочет дать народу свободу, то он заслужит от этого самого народа, либо бомбу как Александр Второй, либо ненависть – как Ельцин и Горбачев. Хотя Горбачев не собирался дать реальную свободу, он только хотел «выпустить пар», чтобы таким образом сохранить власть КПСС. К счастью у него этого не получилось.



Во времена «железного занавеса» еще могли сохраняться какие-то иллюзии, что народ оболванен пропагандой, поскольку у него ничего не было кроме газеты «Правда». Думали, что стоит открыть русскому народу глаза, он рванется к свободе и вернется в семью цивилизованных народов. К сожалению, мы убедились, что это не так. Около трети населения России имеют доступ в Интернет, у людей есть возможность свободно выезжать за границу. У народа полно альтернативных источников честной и правдивой информации, но он не желает ее воспринимать и видеть. Он обожает Путина и ненавидит тех, кто пытался и пытается сегодня дать ему свободу. Бороться с народом бессмысленно .



Поэтому разумным, достойным, приличным людям, которые остаются в России, я предлагаю уехать, как это сделал я.



А.Г.: Но в России постоянно подчеркивают, что США, где вы оказались, тоже не идеальны. Помните: Ирак, Гуантанамо, Ливия, наконец?



Ю.Н.: А Россия развязала агрессию против Грузии и до сих пор, в нарушение подписанных ее же президентом соглашений, держат оккупационные войска на грузинской территории. Более того активно продвигается идея присоединения Южной Осетии – то есть аннексия грузинских земель. Это наглая, беспардонная агрессия аналогом которой являются действия нацистов во время начала Второй мировой войны и захват Кувейта Саддамом Хусейном. А ведь Россия готовила эту агрессию давно – еще при Ельцине, к глубокому моему сожалению.



Российская внешняя политика – это редкое сочетание бессмысленного зла и агрессии. Поскольку она реально не направлена на что-то реально полезное для России. Россия предпочитает дружить со всеми мировыми негодяями. Нет гнусного режима на планете Земля, который бы Россия не поддерживала. В какой-нибудь далекой Африке живет кровавый упырь, его международный суд обвиняет в геноциде собственного народа, а Россия встает на его защиту.



Россия решила ту задачу, которую не могли решить философы и моралисты – она дала уникальный критерий добра и зла. Если Россия что-то искренне поддерживает, то, значит, это зло. Если она искренне против чего-нибудь выступает – значит, это добро. Этот принцип соблюдается и при коммунистическом режиме, и при посткоммунистическом.



Показательно, что даже тогда, когда российское правительство стесняется поддерживать какого-нибудь тирана, то русский народ его обожает. Неважно, какой это тиран, и о какой стране речь – ему главное, что это тиран. Поэтому в России обожают Каддафи, Чавеса и Ахмадинежада, они обожали и Саддама Хусейна, пока того не повесили.



Я не поддерживаю тех сторонников «реальной политики» в США и Европе, которым нравится принцип: «Да, он С... сын, но он наш С... сын». Я считаю, что эта позиция не просто подлая, но и бессмысленная. Поскольку в долгосрочной перспективе друзья С... сынов всегда проигрывают – С... сын не может быть другом. Он всегда обманет тех, кто его защищает. Кстати, такие персоны Россию обманывают регулярно.



Россия поддерживает подобные режимы не просто бескорыстно, но и вопреки собственным интересам. Получи Иран атомную бомбу, атомная бомба полетит не в США, а в Россию, которая совсем рядом находится, а иранские аятоллы охотно поддержат экстремистов в Чечне и где угодно. Так нет, Россия будет защищать иранскую ядерную программу!



Беда не в том, что Россия это «империя зла», а беда в том, что Россия – империя бессмысленного зла. Здесь даже бессмысленно искать какие-то геополитические интересы, темы для переговоров, чего, к сожалению, не понимают западные лидеры. Они считают, что с Россией можно договориться, найдя какие-то общие моменты. На самом деле Россия – патологический враг западной цивилизации, свободы и демократии.



А.Г.: Но ведь традиционно российские интеллектуалы пытались идти в народ и что-то ему разъяснять?



Ю.Н.: Вы говорите о народниках – история уже показала, чем все это кончается. Но в 19 веке еще можно было верить, что проблема – в том, что народ неграмотен. А сейчас у него есть все источники информации, и он, несмотря на это, делает сознательный выбор в пользу зла, тирании, диктатуры, воровства… Смешно надеяться, что этот народ можно исправить просвещением .



Через 20 лет после того, как были опубликованы документы о преступлениях сталинского режима, этот народ говорит, что символ России – Сталин. Телевизионные начальники испугались дать этот результат и с помощью какого-то мухлежа выдвинули на первое место Александра Невского, а Сталин занял второе место.



Я подчеркну, что мозг народа, который голосует за Сталина в 2011 году – мертв. Остались отдельные нервные клетки: люди, которые действительно еще что-то понимают и чего-то хотят. Но в мертвом организме они обречены. Единственная возможность спастись для них – убраться подальше . Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:28 Можно посмотреть под таким углом:

украинский народ при СССР был? Был.

Пускай, кремль колонизировал его. (Ведь никакого референдума о добровольном вступлении в СССР не было. Народ никто где спрашивал).



Борьба национистов против советской власти (от красноармейца и до секретаря чего-то там) тоже допустима. Боролись с властью.

Народной власть комми трудно назвать))



Теперь основное: были ли случаи, когда националисты убивали и т.п. представителей не власти, а народа?

Были ли характерные случаи, когда националисты *подносили снаряды*)) помогали тем, кто уничтожал украинский народ?





Ведь никто не героизирует, например, торнадовцев, несмотря на их борьбу с агрессором...

Преступления (зашквары) ставят крест... Ложка дегтя портит бочку ... герои потому и герои, что, как минимум, крупных зашкваров, не имеют. detroytred

Повідомлень: 22921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:45 detroytred написав: Можно посмотреть под таким углом:

украинский народ при СССР был? Был.

Пускай, кремль колонизировал его. (Ведь никакого референдума о добровольном вступлении в СССР не было. Народ никто где спрашивал).



Борьба национистов против советской власти (от красноармейца и до секретаря чего-то там) тоже допустима. Боролись с властью.

Народной власть комми трудно назвать))



Теперь основное: были ли случаи, когда националисты убивали и т.п. представителей не власти, а народа?

Были ли характерные случаи, когда националисты *подносили снаряды*)) помогали тем, кто уничтожал украинский народ?





Ведь никто не героизирует, например, торнадовцев, несмотря на их борьбу с агрессором...

Преступления (зашквары) ставят крест... Ложка дегтя портит бочку ... герои потому и герои, что, как минимум, крупных зашкваров, не имеют. Можно посмотреть под таким углом:украинский народ при СССР был? Был.Пускай, кремль колонизировал его. (Ведь никакого референдума о добровольном вступлении в СССР не было. Народ никто где спрашивал).Борьба национистов против советской власти (от красноармейца и до секретаря чего-то там) тоже допустима. Боролись с властью.Народной власть комми трудно назвать))Теперь основное: были ли случаи, когда националисты убивали и т.п. представителей не власти, а народа?Были ли характерные случаи, когда националисты *подносили снаряды*)) помогали тем, кто уничтожал украинский народ?Ведь никто не героизирует, например, торнадовцев, несмотря на их борьбу с агрессором...Преступления (зашквары) ставят крест... Ложка дегтя портит бочку ... герои потому и герои, что, как минимум, крупных зашкваров, не имеют.

Все було. Герой - це не норма, це псіхічне відхилення. Це стан людини, коли вона не в нормі. Немає ніякої героїки у вбивстві. Будь який солдат - це вбивця, реальний чи потенційний. Війна - це жах, масове божевілля. І простих відповідей на складні питання не буває. Є Добро і Зло. І люди, під яким праапором вони б не були, або залишають в собі людське, або перетворюють себе на тварин.





Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германский

офицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились,

рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого.

Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой и

тут же продал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег,

письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменным

улыбающимся ртом.





Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по его

реляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали в

штаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три креста

за то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельные

дамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогими

папиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после,

под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал

из этого доходную профессию: рассказывал о "подвиге", сгущая краски до

черноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищением

смотрели на рябоватое раэбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо и

приятно.

Приезжал в Ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватый

сонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатыми

веками, потрепал его по плечу.

- Молодец казак! - и, повернувшись к свите: - Дайте мне сельтерской

воды.

Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Были

папиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло ему

золотое оружие.

Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили к

фанерной широкой доске, и генерал фон Ренненкампф, посадив в автомобиль

Иванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших на

передовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.



А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать

рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались,

сшибались, наносили слепые удары, ур** себя и лошадей и разбежались,

вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно

искалеченные.



Это назвали подвигом .





Шолохов. Тихий Дон. Все було. Герой - це не норма, це псіхічне відхилення. Це стан людини, коли вона не в нормі. Немає ніякої героїки у вбивстві. Будь який солдат - це вбивця, реальний чи потенційний. Війна - це жах, масове божевілля. І простих відповідей на складні питання не буває. Є Добро і Зло. І люди, під яким праапором вони б не були, або залишають в собі людське, або перетворюють себе на тварин.Спустя час почти вся сотня выехала на место, где был убит германскийофицер. Казаки сняли с него обувь, одежду и оружие, толпились,рассматривая молодое, нахмуренное, уже пожелтевшее лицо убитого.Усть-хоперец Тарасов успел снять с убитого часы с серебряной решеткой итут же продал их взводному уряднику. В бумажнике нашли немного денег,письмо, локон белокурых волос в конверте и фотографию девушки с надменнымулыбающимся ртом.Из этого после сделали подвиг. Крючков, любимец командира сотни, по егореляции получил Георгия. Товарищи его остались в тени. Героя отослали вштаб дивизии, где он слонялся до конца войны, получив остальные три крестаза то, что из Петрограда и Москвы на него приезжали смотреть влиятельныедамы и господа офицеры. Дамы ахали, дамы угощали донского казака дорогимипапиросами и сладостями, а он вначале порол их тысячным матом, а после,под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделализ этого доходную профессию: рассказывал о "подвиге", сгущая краски дочерноты, врал без зазрения совести, и дамы восторгались, с восхищениемсмотрели на рябоватое раэбойницкое лицо казака-героя. Всем было хорошо иприятно.Приезжал в Ставку царь, и Крючкова возили ему на показ. Рыжеватыйсонный император осмотрел Крючкова, как лошадь, поморгал кислыми сумчатымивеками, потрепал его по плечу.- Молодец казак! - и, повернувшись к свите: - Дайте мне сельтерскойводы.Чубатая голова Крючкова не сходила со страниц газет и журналов. Былипапиросы с портретом Крючкова. Нижегородское купечество поднесло емузолотое оружие.Мундир, снятый с германского офицера, убитого Астаховым, прикрепили кфанерной широкой доске, и генерал фон Ренненкампф, посадив в автомобильИванкова и адъютанта с этой доской, ездил перед строем уходивших напередовые позиции войск, произносил зажигательно-казенные речи.Шолохов. Тихий Дон. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 12 тра, 2020 23:49, всього редагувалось 4 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:46 shapo написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D0%BC

Нет этих цифр. Нет этих цифр.

Я писав Єрусалим, чи в в "киянина" немає української розкладки?

И про палестинцев тоже сказать самому нечего," знаток БВ"?

Палестинці точно не жили у Львові в 1939 році, а євреїв, в Палестині було набагато менше, ніж українців в Галичині. Я писав Єрусалим, чи в в "киянина" немає української розкладки?Палестинці точно не жили у Львові в 1939 році, а євреїв, в Палестині було набагато менше, ніж українців в Галичині. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10426 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:52 detroytred написав: Можно посмотреть под таким углом:

украинский народ при СССР был? Был.

Пускай, кремль колонизировал его. (Ведь никакого референдума о добровольном вступлении в СССР не было. Народ никто где спрашивал).



Борьба национистов против советской власти (от красноармейца и до секретаря чего-то там) тоже допустима. Боролись с властью.

Народной власть комми трудно назвать))



Теперь основное: были ли случаи, когда националисты убивали и т.п. представителей не власти, а народа?

Были ли характерные случаи, когда националисты *подносили снаряды*)) помогали тем, кто уничтожал украинский народ?





Ведь никто не героизирует, например, торнадовцев, несмотря на их борьбу с агрессором...

Преступления (зашквары) ставят крест... Ложка дегтя портит бочку ... герои потому и герои, что, как минимум, крупных зашкваров, не имеют. Можно посмотреть под таким углом:украинский народ при СССР был? Был.Пускай, кремль колонизировал его. (Ведь никакого референдума о добровольном вступлении в СССР не было. Народ никто где спрашивал).Борьба национистов против советской власти (от красноармейца и до секретаря чего-то там) тоже допустима. Боролись с властью.Народной власть комми трудно назвать))Теперь основное: были ли случаи, когда националисты убивали и т.п. представителей не власти, а народа?Были ли характерные случаи, когда националисты *подносили снаряды*)) помогали тем, кто уничтожал украинский народ?Ведь никто не героизирует, например, торнадовцев, несмотря на их борьбу с агрессором...Преступления (зашквары) ставят крест... Ложка дегтя портит бочку ... герои потому и герои, что, как минимум, крупных зашкваров, не имеют.

Зашквари були і будуть у всіх, зелені тільки так і живуть.

Ті, хто для росіян бандити, як Бандера чи Дудаєв, для своїх героїв, і навпаки, як Жуков. Зашквари були і будуть у всіх, зелені тільки так і живуть.Ті, хто для росіян бандити, як Бандера чи Дудаєв, для своїх героїв, і навпаки, як Жуков. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10426 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 тра, 2020 23:58 shapo написав: По существу есть что ответить?

С еврейской землёй как раз все просто - земли с названием Иудея и Самария не могут принадлежать ни арабам, ни туркам, никому другому По существу есть что ответить?С еврейской землёй как раз все просто - земли с названием Иудея и Самария не могут принадлежать ни арабам, ни туркам, никому другому

С таким же успехом евреи могут претендовать на Еврейский автономный округ )))

То что когда-то племена похожие на евреев завоевали те земли и несколько столетий ими владели не делает эти земли исконно еврейскими этническими землями. Вас там не жило больше тысячи лет, с таким же успехом монголы могут претендовать на половину Евразии.

Даже Иерусалим не евреи основали.

Так что по факту никаких прав на земли на БВ у вас нет.

Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.

Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. С таким же успехом евреи могут претендовать на Еврейский автономный округ )))То что когда-то племена похожие на евреев завоевали те земли и несколько столетий ими владели не делает эти земли исконно еврейскими этническими землями. Вас там не жило больше тысячи лет, с таким же успехом монголы могут претендовать на половину Евразии.Даже Иерусалим не евреи основали.Так что по факту никаких прав на земли на БВ у вас нет.Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. unicdima

Повідомлень: 431 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:07 shapo написав: Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?

И как можно "латентно" убить, понарошку что ли?

Жизнь выселённых народов не сильно отличалась от эвакуированых, такая же нищета. Про принудительный труд не слышал, по крайней мере в большей степени чем работали несосланные Ты случайно высылку в Сибирь и Среднюю Азию с расстрелами не перепутал?И как можно "латентно" убить, понарошку что ли?Жизнь выселённых народов не сильно отличалась от эвакуированых, такая же нищета. Про принудительный труд не слышал, по крайней мере в большей степени чем работали несосланные

Я тебя уже прошлый раз макнул с твоим враньем, ты так и слился когда данные по потерям крымских татар при депортации оказались выше чем смертность в Бухенвальде.

И заканчивай из себя строить очевидца Гулага, ты родился в 60-х поэтому не ври про 50-е. Брехло ты. Я тебя уже прошлый раз макнул с твоим враньем, ты так и слился когда данные по потерям крымских татар при депортации оказались выше чем смертность в Бухенвальде.И заканчивай из себя строить очевидца Гулага, ты родился в 60-х поэтому не ври про 50-е. Брехло ты. unicdima

Повідомлень: 431 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:07 unicdima написав: Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.

Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.Вы должны на коленях просить прощенияна территории Украины.

Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля! Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля! Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:08 lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. detroytred

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