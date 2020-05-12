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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13
detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13
Козак-характерник написав: unicdima написав:
Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.
Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи
на территории Украины.
Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!
Именно так.
Конкретные преступления делают конкретные преступники.
Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.
Хоть каким-то боком))
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detroytred
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13
detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
Герой, це слово ругатєльноє...і попрошу його не використовувати...
Слова це лише слова...Головне - суть. Істина - це не Правда. Бо Правда в кожного своя. А Істина одна. Ту що Бог приніс нам. На жаль людина відкидає цю Істину, шукаючи свою Правду.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Сер 13 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:14
detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
и какие преступления совершил Дудаев?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16
detroytred написав: Козак-характерник написав: unicdima написав:
Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.
Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи
на территории Украины.
Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!
Именно так.
Конкретные преступления делают конкретные преступники.
Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.
Хоть каким-то боком))
В нас люблять узагальнювати і шукати прості відповіді на складні питання.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:17
Ukrainian написав: detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали
Так в Чечне считали бы (чеченский народ), но не в рфии (российский или какой там народ).
*советский* народ не считал.
Так торнадовцы почему не герои?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:21
unicdima написав: detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
и какие преступления совершил Дудаев?
Без понятия.
Я указал на факт, что героем его в рашке не сделали.
У lapay-я спросите, ведь он указал, что зашквары у всех (героев)и упомянул Дудаева.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:25
detroytred написав:
lapay
Причём тут россияне к Бандере?
Дудаева разве в рфии сделали героем?
Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.
Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".
І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:28
detroytred написав: Козак-характерник написав:
Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!
Именно так.
Конкретные преступления делают конкретные преступники.
Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.
Хоть каким-то боком))
позиция один в один как у при*** Усика.
а вот немцы с вами не согласны.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 00:30
unicdima написав:
а вот немцы с вами не согласны.
А ми нє согласни с нємцамі...
І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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