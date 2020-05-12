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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6077607860796080> Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13 detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 8595 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13 Козак-характерник написав: unicdima написав: Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.

Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.Вы должны на коленях просить прощенияна территории Украины.

Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля! Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!

Именно так.

Конкретные преступления делают конкретные преступники.

Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.

Хоть каким-то боком)) Именно так.Конкретные преступления делают конкретные преступники.Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.Хоть каким-то боком)) detroytred

Повідомлень: 22921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:13 detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Герой, це слово ругатєльноє...і попрошу його не використовувати... Слова це лише слова...Головне - суть. Істина - це не Правда. Бо Правда в кожного своя. А Істина одна. Ту що Бог приніс нам. На жаль людина відкидає цю Істину, шукаючи свою Правду. Герой, це слово ругатєльноє...і попрошу його не використовувати...Слова це лише слова...Головне - суть. Істина - це не Правда. Бо Правда в кожного своя. А Істина одна. Ту що Бог приніс нам. На жаль людина відкидає цю Істину, шукаючи свою Правду. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 00:14, всього редагувалось 1 раз. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:14 detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

и какие преступления совершил Дудаев? и какие преступления совершил Дудаев? unicdima

Повідомлень: 431 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:16 detroytred написав: Козак-характерник написав: unicdima написав: Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.

Вы должны на коленях просить прощения за преступления которые творили евреи на территории Украины. Вы вообще на коленях должны благодарить украинцев, за то, что они дали кров на своей земле вашему народцу.Вы должны на коленях просить прощенияна территории Украины.

Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля! Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!

Именно так.

Конкретные преступления делают конкретные преступники.

Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.

Хоть каким-то боком)) Именно так.Конкретные преступления делают конкретные преступники.Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.Хоть каким-то боком))

В нас люблять узагальнювати і шукати прості відповіді на складні питання. В нас люблять узагальнювати і шукати прості відповіді на складні питання. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:17 Ukrainian написав: detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали Ну получила бы Чечня независимость был Дудаев героем. В совке Бандеру тож героем не считали

Так в Чечне считали бы (чеченский народ), но не в рфии (российский или какой там народ).



*советский* народ не считал.



Так торнадовцы почему не герои? Так в Чечне считали бы (чеченский народ), но не в рфии (российский или какой там народ).*советский* народ не считал.Так торнадовцы почему не герои? detroytred

Повідомлень: 22921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:21 unicdima написав: detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

и какие преступления совершил Дудаев? и какие преступления совершил Дудаев?

Без понятия.

Я указал на факт, что героем его в рашке не сделали.

У lapay-я спросите, ведь он указал, что зашквары у всех (героев)и упомянул Дудаева. Без понятия.Я указал на факт, что героем его в рашке не сделали.У lapay-я спросите, ведь он указал, что зашквары у всех (героев)и упомянул Дудаева. detroytred

Повідомлень: 22921 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:25 detroytred написав: lapay

Причём тут россияне к Бандере?



Дудаева разве в рфии сделали героем?



Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься. lapayПричём тут россияне к Бандере?Дудаева разве в рфии сделали героем?Зашкварился хоть для (против) одного пересичного (представителя народа), так всё -- в герои не годишься.

Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".

І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою. Тоді в чому питання? І червоні партизани грабували і вбивали мирних громадян, і націоналісти, за " співробітництво з ворогом" чи просто щоб пожрати здобути, коли самі не віддають. Різниця між партизанами і бандитами досить умовна, навіть коли вони місцеві і підтримуються своєю "бандиьською базою".І німці з совєтами в Україні, і совєти в Афганістані, і росіяни в Чечні з задоволенням знищували партизан/бандитів разом з цивільної базою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10426 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1134 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:28 detroytred написав: Козак-характерник написав: Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля! Злочини творить злочинець. Злочинець може бути будь якої національності. І Землю створив Бог. Кожній людині є місце на цій Землі. Так сталося історично, що певні народи вибороли собі клаптик цієї Землі і встановили кордони. Світ недосконалий і людина теж. Колись же настане час, коли не потрібні будуть держави і влада кесаря. Скрізь пануватиме Любов. Настане Царство Боже. А поки так....В своїй хаті й своя правда, і сила, і воля!

Именно так.

Конкретные преступления делают конкретные преступники.

Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.

Хоть каким-то боком)) Именно так.Конкретные преступления делают конкретные преступники.Для ответственности за преступления нужно хоть как-то лично в них участвовать.Хоть каким-то боком))

позиция один в один как у при*** Усика.

а вот немцы с вами не согласны. позиция один в один как у при*** Усика.а вот немцы с вами не согласны. unicdima

Повідомлень: 431 З нами з: 10.06.19 Подякував: 27 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 тра, 2020 00:30 unicdima написав: а вот немцы с вами не согласны. а вот немцы с вами не согласны.

А ми нє согласни с нємцамі... І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна. А ми нє согласни с нємцамі...І це природньо, що можуть існувати різні думки. В кожного своя Правда. Але Істина одна. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28421 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1928 раз. Подякували: 2112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6077607860796080> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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